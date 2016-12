LINE ออกฟีเจอร์ใหม่ “Keep” เก็บรูป ไฟล์ ข้อความบน Server ฟรี 1GB

วันนี้ LINE ได้ออกอัพเดทใหม่ เวอร์ชั่น 5.3.0 ซึ่งมีการเพิ่มลูกเล่นใหม่เจ๋งๆ อย่าง Keep เข้ามา สำหรับใช้เก็บรูปภาพ ข้อความ และไฟล์ที่ส่งเข้ามาใน LINE ไว้บน Server …ไม่ต้องกลัวว่าไฟล์สำคัญจะหายเมื่อลบแชทอีกต่อไป

สำหรับใครที่ยังไม่ได้อัพเดทแอพ LINE แนะนำให้รีบอัพด่วนทั้งบน iOS และ Android เพราะฟีเจอร์ Keep ที่เพิ่มเข้ามาใหม่นี้ถือว่าเจ๋งทีเดียวค่ะ เนื่องจากเราสามารถเก็บรูปภาพ ข้อความ และไฟล์ไว้ใน Server ของ LINE ได้ โดยมีพื้นที่ให้ถึง 1GB หากใครทำเครื่องหาย หรือลบแอพทิ้ง ก็ไม่ต้องกลัวว่าไฟล์สำคัญๆที่เพื่อนๆส่งเข้ามาจะหายไปแต่อย่างใด

สำหรับวิธีการเก็บรูปให้กดปุ่มตามรูปแล้วเลือก Save to Keep ส่วนการเก็บข้อความหรือไฟล์ก็คล้ายๆกัน ให้กดค้างที่ข้อความหรือไฟล์นั้นๆในห้องแชท จะขึ้นมาให้เราเลือก Save to Keep

เราสามารถเข้าไปดูไฟล์ที่เรา Keep เก็บไว้ได้ โดยกดปุ่ม + ในหน้าแชท แล้วเลือก Keep ดังรูป จะปรากฎสิ่งที่เราเคยเก็บเอาไว้ ซึ่งสามารถส่งต่อให้เพื่อนๆคนอื่นได้ อย่างไรก็ตาม ในหน้าของฟีเจอร์ Keep นี้ยังไม่มีปุ่มให้กดเซฟลงเครื่องเราเองโดยตรง ถ้าหากเราต้องการเซฟสิ่งที่เคยเก็บไว้ก็ต้องกดส่งให้คนอื่นก่อน เนื่องจากวัตถุประสงค์หลักของฟีเจอร์นี้มีไว้เพื่อให้เราเก็บสิ่งต่างๆสำหรับส่งให้เพื่อนอีกคนมากกว่าค่ะ

หากอยากจะลบสิ่งที่เคย Keep ไว้ สามารถเข้าไปได้ที่ Settings –> Keep ค่ะ แต่การลบยังไม่สามารถเลือกลบเป็นรายไฟล์ได้ มีแต่ปุ่ม Delete All หรือลบทั้งหมดเท่านั้น