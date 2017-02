ลิงค์ซิส วางจำหน่ายโซลูชั่นเครือข่ายไร้สายภายในบ้าน รองรับเทคโนโลยี WI-FI รุ่นอนาคตและ MU-MIMO

ลิงค์ซิส (Linksys) วางจำหน่ายโซลูชั่นเครือข่ายไร้สายภายในบ้านที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดรายแรกในอุตสาหกรรม รองรับเทคโนโลยี WI-FI รุ่นอนาคต, เทคโนโลยี MU-MIMO และมาตรฐานการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์

ลิงค์ซิส ผู้นำด้านโซลูชั่นเครือข่ายสำหรับการใช้งานภายในบ้านและองค์กรธุรกิจ เป็นบริษัทแรกที่มียอดจำหน่ายเราเตอร์ 100 ล้านเครื่อง พร้อมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ MU-MIMO AC5400 Tri-Band Wireless Router, อุปกรณ์ขยายสัญญาณ AC1900 Range Extender และ USB Adapter โซลูชั่นเครือข่ายรุ่นแรกที่รองรับเทคโนโลยี MU-MIMO (Multi-User, Multiple-Input, Multiple Output) รวมไปถึงเทคโนโลยี Wi-Fi802.11ac Wave 2 ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมของเครือข่าย Wi-Fi ในขณะเดียวกับการจัดสรรแบนด์วิธเฉพาะให้แก่อุปกรณ์ไคลเอนต์ที่รองรับ MU-MIMO เสมือนมีเราเตอร์เฉพาะ ลิงค์ซิสเป็นบริษัทเดียวที่นำเสนอผลิตภัณฑ์เทคโนโลยี MU-MIMO ถึงห้ารุ่นในตลาดขณะนี้ ซึ่งมีความหลากหลายมากที่สุดสำหรับโซลูชั่น Wi-Fi ภายในบ้านที่รองรับ MU-MIMO

กลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ MAX-STREAM MU-MIMO

เอบีไอรีเสิร์ช (ABI Research) บริษัทวิจัยตลาดเทคโนโลยี เผยแพร่รายงานเกี่ยวกับความสำคัญของ MU-MIMO ใน Wi-Fi อีโคซิสเต็ม (The Importance Of Mu-Mimo In The Wi-Fi Ecosystem) ระบุว่า กว่า 84% ของชิปเซ็ตไร้สาย 5GHz ทั้งหมดจะรองรับ MU-MIMO ภายในปี 2562 เพื่อก้าวให้ทันกับความเร็วและประสิทธิภาพของอุปกรณ์ไคลเอนท์ที่เตรียมวางจำหน่าย เช่น ทีวี 4K, แล็ปท็อป, สมาร์ทโฟน, แท็บเล็ต และเกมคอนโซล ผู้บริโภคจึงต้องการเราเตอร์ Wi-Fi รุ่นใหม่ล่าสุดที่รองรับอุปกรณ์ใหม่ๆ สำหรับที่พักอาศัย นอกจากนี้ แซนด์ไวน์รีเสิร์ช (Sandvine Research) รายงานว่า 70% ของแทรฟฟิกอินเทอร์เน็ตในอเมริกาเหนือ เป็นการสตรีมคอนเทนท์วิดีโอและเสียงจากแหล่งต่างๆ เช่น Netflix, Amazon Prime Instant Video, iTunes, Pandora และแหล่งอื่นๆ มากมาย โดยเมื่อ 5 ปีที่แล้ว สัดส่วนดังกล่าวอยู่ที่ 30%

นายจัสติน ดูแซตต์ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการจัดการผลิตภัณฑ์ของลิงค์ซิส กล่าวว่า “ปัจจุบัน กิจกรรมที่ต้องใช้แบนด์วิธสูงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นสตรีมมิ่ง 4K หรือการเล่นเกมออนไลน์ ดังนั้นเครือข่าย Wi-Fi ที่เปี่ยมประสิทธิภาพจึงมีความสำคัญเพิ่มขึ้นมากกว่าในอดีต กลุ่มผลิตภัณฑ์ Max-Stream นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่รองรับ MU-MIMO หลากหลายรุ่นมากที่สุดในตลาด ทั้งนี้ MU-MIMO ช่วยให้อุปกรณ์หลายเครื่องสามารถสื่อสารกับเราเตอร์หรืออุปกรณ์ขยายสัญญาณในเวลาเดียวกัน ดังนั้นจึงมอบการเชื่อมต่อ Wi-Fi ที่รวดเร็วกว่าและมีความเสถียรที่มากกว่า”

เชื่อมต่อ Wi-Fi จากห้องหนึ่งไปยังอีกห้องหนึ่งอย่างราบรื่นด้วยเทคโนโลยีการข้ามเครือข่ายอย่างราบรื่น

จากการเปิดตัว Max-Stream AC1900 Range Extender (RE7000) ลิงค์ซิสนำเสนอการเชื่อมต่อ Wi-Fi จากห้องหนึ่งสู่อีกห้องหนึ่ง ด้วย Seamless Roaming เทคโนโลยีการข้ามเครือข่าย ที่รวมอยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ Max-Stream ทั้งหมด เทคโนโลยี Seamless Roaming นับเป็นสิ่งใหม่ในตลาดผู้ใช้ทั่วไป เพราะนำประสบการณ์ Wi-Fi ระดับองค์กรสู่การใช้งานภายในที่พักอาศัย Seamless Roaming จะช่วยให้อุปกรณ์ไคลเอนต์สามารถข้ามเครือข่ายทั่วทุกจุดภายในบ้านโดยยังคงเชื่อมต่อกับแอคเซสพอยต์ได้อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเราเตอร์หรืออุปกรณ์ขยายสัญญาณ ไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อด้วยตนเองเมื่อการเชื่อมต่อหลุด เป็นการนำลักษณะการเชื่อมต่อแบบองค์กรธุรกิจมาให้กับผู้ใช้ทั่วไป ทำผู้ใช้สามารถเชื่อมต่อเครือข่ายตลอดเวลาไม่ว่าจะเคลื่อนย้ายไปอยู่จุดใดในบ้าน

เมื่อเทคโนโลยี Seamless Roaming มีอยู่ในเราเตอร์ อุปกรณ์ขยายสัญญาณ และอุปกรณ์พกพา สิ่งที่เกิดขึ้นคืออุปกรณ์พกพาสามารถสลับและเชื่อมต่อกับสัญญาณ Wi-Fi ที่แรงที่สุดอยู่ตลอดเวลา ผู้ใช้สามารถ Facetime® หรือ Skype™ ได้อย่างราบรื่นบนสมาร์ทโฟน หรือรับชม YouTube®/Netflix® บนเครื่อง iPad® ขณะที่เดินจากห้องหนึ่งไปยังอีกห้องหนึ่ง โดยที่สัญญาณไม่ขาดหาย

ประโยชน์อีกข้อหนึ่งของการข้ามเครือข่ายอย่างไร้รอยต่อก็คือ การใช้ชื่อเครือข่าย (หรือ SSID) หนึ่งเดียวสำหรับเครือข่ายทั้งหมด เพิ่มความสะดวกในการเชื่อมต่อกับสัญญาณ Wi-Fi ที่ดีที่สุดตลอดเวลา ที่ผ่านมาเราเตอร์และอุปกรณ์ขยายสัญญาณแบบเก่าที่ไม่มี Seamless Roaming จะต้องระบุชื่อเครือข่ายมากกว่าหนึ่งเพื่อการเชื่อมต่อ และต้องจับคู่อุปกรณ์พกพากับเครือข่ายที่ระบุเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด มันเป็นสิ่งที่สร้างภาระและความรำคาญใจให้แก่ผู้ใช้จำนวนมาก

“ลิงค์ซิสฉลองครบรอบ 28 ปี ของการนำเสนอโซลูชั่นเครือข่าย ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานนี้ เรามีประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหา และเพิ่มประสิทธิภาพในการเชื่อมต่อ Wi-Fi ภายในบ้านให้แก่ผู้บริโภค” นาย ดูแซตต์ กล่าว “การเชื่อมต่อ Wi-Fi จากห้องหนึ่งไปยังอีกห้องหนึ่งช่วยแก้ไขปัญหาทั้งในส่วนของการเชื่อมต่อ ความเร็วในการถ่ายโอนข้อมูล และระยะเชื่อมต่อทั่วทุกจุดภายในบ้าน โดยใช้มาตรฐานเครือข่ายที่จะรองรับอุปกรณ์ไคลเอนต์รุ่นใหม่ๆ สำหรับการข้ามเครือข่ายอย่างราบรื่น”

Linksys MAX-STREAM AC5400 Tri-Band Wi-Fi Router พร้อมด้วย MU-MIMO (EA9500)

เราเตอร์ Linksys EA9500 ได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม Network World Best of CES 2016 ด้วยเทคโนโลยี Next Gen AC Wi-Fi, MU-MIMO, Tri-Band และเสาสัญญาณภายนอกพลังสูง 8 ชุด ทำให้ Wi-Fi เปี่ยมประสิทธิภาพ ด้วยความเร็วสูงสุดถึง 5.3 Gbps‡ เราเตอร์ EA9500 ช่วยให้การเชื่อมต่อ Wi-Fi เพื่อเล่นเกมวิดีโอ ฟังเพลง เช็คอีเมล ซื้อสินค้า สตรีมภาพยนตร์ 4K รวมถึงใช้งานอื่นๆ ได้ถึง 8 สตรีมในเวลาเดียวกันสำหรับอุปกรณ์ไคลเอนต์ที่รองรับ MU-MIMO* ทั้งนี้ Linksys Max-Stream AC5400 เป็นหนึ่งในเราเตอร์ Wi-Fi ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยนำเสนอฟังก์ชั่นระดับธุรกิจให้แก่ผู้ใช้ตามบ้านหรือออฟฟิศขนาดเล็ก ติดตั้งและใช้งานได้อย่างรวดเร็วด้วยซอฟต์แวร์ Linksys Smart Wi-Fi สำหรับสมาร์ทโฟน ซึ่งรองรับการควบคุมการเข้าถึงระยะไกลได้ทุกที่ทุกเวลา นอกจากนี้ เราเตอร์ EA9500 Wi-Fi ยังมีคุณสมบัติที่ก้าวล้ำดังต่อไปนี้:

• โปรเซสเซอร์ดูอัลคอร์ ความเร็ว 1.4 GHz

• การเชื่อมต่อไร้สาย AC5400 สามย่านความถี่ (1000 Mbps 2.4Ghz + 2166 Mbps 5Ghz + 2166 Mbps 5GHz)‡

• มาตรฐาน Wi-Fi ล่าสุด – 802.11ac Wave 2 ประกอบด้วย MU-MIMO

• การเชื่อมต่อ Wi-Fi จากห้องหนึ่งไปยังอีกห้องหนึ่ง ด้วยเทคโนโลยี Seamless Roaming

• พอร์ต Gigabit Ethernet จำนวน 9 พอร์ต (8 LAN, 1 WAN) และพอร์ต USB 3.0, 2.0

• เสาสัญญาณภายนอก 8 ชุด เพื่อความครอบคลุมสูงสุด

• เราเตอร์รุ่นแรกที่รองรับสตรีม MU-MIMO สูงสุด 8 สตรีมในเวลาเดียวกัน*

• การเข้ารหัส WPA2 และไฟร์วอลล์ SPI ช่วยให้เครือข่ายของคุณเชื่อมต่ออย่างปลอดภัย

• แอพ Linksys Smart Wi-Fi เพื่อความสะดวกในการติดตั้ง การเข้าถึงระยะไกล การควบคุม และการแก้ไขปัญหา

• สามารถดูวิดีโอเกี่ยวและรายละเอียดเพิ่มเติมของ EA9500 ได้ที่นี่

ราคาจำหน่ายเราเตอร์ Linksys EA9500: 16,990 บาท (รวม VAT 7 %)

Linksys MAX-STREAM AC1900+ MU-MIMO Wi-Fi Range Extender พร้อมด้วย Room-to-Room Wi-Fi (RE7000)

Linksys RE7000 คืออุปกรณ์ขยายสัญญาณรุ่นแรกที่มาพร้อมกับเทคโนโลยี MU-MIMO และ Seamless Roaming ทำงานร่วมกับเราเตอร์ Wi-Fi ได้ทุกรุ่น เมื่อจับคู่กับเราเตอร์ Linksys Max-Stream จะมอบประสิทธิภาพที่สูงยิ่งขึ้นให้แก่อุปกรณ์ Wi-Fi ทั่วทุกจุดภายในบ้าน ด้วยการเชื่อมต่อ Wi-Fi จากห้องหนึ่งไปยังอีกห้องหนึ่ง (Room-to-Room Wi-Fi) การใช้งานเราเตอร์ Max-Stream ร่วมกับอุปกรณ์ขยายสัญญาณจะก่อให้เกิดเครือข่ายเดี่ยวภายในบ้าน โดยใช้ชื่อเครือข่าย (SSID) เพียงหนึ่งเดียว ดังนั้นผู้ใช้จึงสามารถใช้เครือข่ายทั่วทั้งบ้านโดยไม่ต้องเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ขยายสัญญาณอีก

อุปกรณ์ขยายสัญญาณ Linksys Max-Stream Range Extender ได้รับรางวัล TWICE CES 2016 Picks Award ประกอบด้วยเทคโนโลยี Spot Finder (อยู่ระหว่างการยื่นขอจดสิทธิบัตร) ซึ่งจะแสดงให้ผู้ใช้เห็นว่าควรจะวางอุปกรณ์ขยายสัญญาณไว้ที่ตำแหน่งใดเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้ เทคโนโลยี Crossband ขยายการใช้ย่านความถี่ทั้งสองให้เกิดประโยชน์สูงสุด ขณะที่เทคโนโลยี Beamforming โฟกัสและเพิ่มความแรงของสัญญาณ Wi-Fi และยังมีคุณสมบัติอื่นๆ ได้แก่:

• การเชื่อมต่อไร้สาย AC1900 สองย่านความถี่ – AC1733 + N300

• การเชื่อมต่อ Wi-Fi จากห้องหนึ่งไปยังอีกห้องหนึ่ง ด้วยเทคโนโลยี Seamless Roaming

• มาตรฐาน Wi-Fi ล่าสุด – 802.11ac Wave 2 ประกอบด้วย MU-MIMO

• เทคโนโลยี Crossband

• ฟอร์มแฟคเตอร์แบบปลั๊กอินสีขาว กลมกลืนกับการตกแต่งภายในบ้าน

• มีหลายโหมด – ขยายสัญญาณ, แอ็คเซสพอยต์

• พอร์ต Gigabit Ethernet หนึ่งพอร์ต

ราคาจำหน่ายอุปกรณ์ขยายสัญญาณ Linksys RE7000: 5,290 บาท (รวม VAT 7 %)

Linksys MAX-STREAM AC600 USB MU-MIMO Adapter (WUSB6100M)

Linksys AC600 USB Adapter เป็นอแด็ปเตอร์รุ่นแรกในตลาดที่รองรับ MU-MIMO ได้รับรางวัล Best of CES 2016 จาก Tom’s Hardware อะแดปเตอร์รุ่น WUSB6100M นี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเชื่อมต่อแล็ปท็อปและคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows เข้ากับเครือข่าย wireless-AC รวมถึงเราเตอร์ MU-MIMO ซึ่งจะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวมของเครือข่าย Wi-Fi ในบ้านคุณ ดังนั้นผู้ใช้จึงสามารถสตรีมวิดีโอความละเอียดสูงและสนุกกับการเล่นเกมความเร็วสูงได้อย่างง่ายดาย คุณสมบัติเพิ่มเติมมีดังนี้:

• AC Wave 2 – MU-MIMO (AC433/N150)

• เทคโนโลยี Beamforming เพื่อการเชื่อมต่อที่มีเสถียรภาพมากขึ้น

• การติดตั้งแบบ plug and play ที่สะดวกรวดเร็ว

• สามารถใช้งานร่วมกับเราเตอร์ Wi-Fi ทุกรุ่น โดยปรับแต่งเป็นพิเศษสำหรับเราเตอร์ Linksys Max-Stream

ราคาจำหน่าย Linksys AC600 USB Adapter: 2,490 บาท (รวม VAT 7 %)

การวางจำหน่าย

เราเตอร์ Linksys AC5400 Tri-Band MU-MIMO (EA9500), อุปกรณ์ขยายสัญญาณ AC1900 MU-MIMO Range Extender พร้อมด้วย Room to Room Wi-Fi (RE7000) และอะแดปเตอร์AC600 MU-MIMO USB (WUSB6100M) มีวางจำหน่ายที่เว็บไซต์ Linksys.com และผ่านตัวแทนจำหน่ายผู้ค้าปลีก พันธุ์ทิพพลาซ่า, ไอทีมอลล์ ฟอร์จูน, เซียร์ รังสิต, และ บานาน่าไอทีทุกสาขา