Mark Zuckerberg เพิ่มเจ้าหน้าที่ 3,000 คน ดูแลเนื้อหารุนแรงบน Facebook Live โดยเฉพาะ

Mark Zuckerberg ซีอีโอของ Facebook ประกาศเพิ่มเจ้าหน้าที่ 3,000 คน (จากที่มีอยู่แล้ว 4,500 คน) เข้ามาดูแลเนื้อหารุนแรงบน Facebook Live โดยเฉพาะ พร้อมเตรียมพัฒนาเครื่องมือบริหารการรายงานเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย

เร่งดูแล หลังมีรายงานผู้ใช้บางกลุ่ม นำเทคโนโลยีถ่ายทอดสดหรือ Facebook Live มาถ่ายทอดเนื้อหาที่รุนแรงผ่านอินเทอร์เน็ต โดยเฉพาะการฆ่าตัวตาย ทำให้ Mark Zuckerberg ซีอีโอของ Facebook ประกาศมาตรการแก้ไข (ผ่านบัญชี FB ตัวเอง) ทันที ด้วยการเพิ่มเจ้าหน้าที่ 3,000 คน เข้ามาช่วยดูแลเนื้อหารุนแรงบน Facebook Live โดยเฉพาะ (จากเดิมที่มีอยู่แล้ว 4,500 คน แต่ไม่ได้ดูส่วน Live เป็นหลัก) และเตรียมพัฒนาเครื่องมือบริหารการรายงานเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม ให้มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมด้วย

พูดถึงเหตุการณ์รุนแรงบน Facebook Live ในบ้านเราเองก็มีเยอะ อย่างกรณี “พ่อถ่าย Live จับลูกวัย 11 เดือนแขวนคอแล้วฆ่าตัวตายตาม” สร้างความสะเทือนใจเป็นอย่างมาก (ในแหล่งข่าวก็พูดถึงเรื่องนี้ด้วย) หรือ “Live สด ดร.ยิงตัวตาย” ที่ถือเป็นเหตุการณ์รุนแรงแรก ๆ เลย นับตั้งแต่เปิดใช้เทคโนโลยีนี้ในบ้านเรา

จากเหตุการณ์เหล่านี้ Mark Zuckerberg แสดงความรู้เสียใจพอควร เนื่องจากผิดกับความตั้งใจแรก ที่เดิมต้องการให้ Facebook Live เป็นแหล่งสร้างความสัมพันธ์แบบใหม่ แต่มันกลับกลายเป็นเครื่องมือสร้างความรุนแรงไปซะได้

“We have a lot of work, and we will keep doing all we can to prevent tragedies like this from happening,” แปลรวม ๆ คือ ทางเราก็มีเองงานเยอะมาก แต่ก็พยายามทำทุกวิธีทางที่ช่วยป้องกันเหตุรุนแรงนี้ได้ อย่างตอนนี้ก็มีการเพิ่มคนดูแลเฉพาะ และการพัฒนา “ปุ่มแจ้งเหตุ” ให้จัดการดูแลได้สะดวกมากขึ้น เพราะทุก ๆ วัน มีคนส่งเรื่องเข้ามานับไม่ถ่วน

ที่มา : Mashable , Mark Zuckerberg(FB)