เตรียมพบโปรเจคเกม The Avengers จากสองค่ายดัง Marvel และ Square Enix

สองค่ายยักษ์ใหญ่ Square Enix และ Marvel Entertainment ประกาศจับมือ เตรียมพัฒนาโปรเจคใหญ่ในชื่อว่า “The Avengers project” คาดเป็นเกมฟอร์มยักษ์ ซึ่งจะมีอีก 2 ค่ายพัฒนาเกมชื่อดังอย่าง Eidos Montreal และ Crystal Dynamic มาร่วมพัฒนาด้วย ภายใต้คีย์เวิร์ดปริศนาว่า “Reassemble”

เกมแนว ? หลังมีข่าวใหญ่ว่า Square Enix และ Marvel Entertainment จับมือกันซุ่มพัฒนาโปรเจคบางอย่าง และเมื่อเร็ว ๆ นี้ก็ได้เฉลยแล้วคือ “The Avengers project” เป็นการเอาผลงาน Franchise ดังของทาง Marvel อย่าง Avengers มาสร้างเป็นเกม ๆ หนึ่ง ที่อาจใช้ชื่อภาคว่า “Reassemble” หรือ การรวมตัวอีกครั้ง !!

นอกจากสองค่ายยักษใหญ่ดังกล่าวแล้ว ก็ยังมีอีกสองค่ายพัฒนาเกมชื่อดังอย่าง Eidos Montreal จากผลงาน Deus EX และ Crystal Dynamic จากผลงาน Tomb Raider มาร่วมพัฒนาตัวเกมนี้ด้วย โดยสิ่งที่น่าสนใจคือ ทั้งสองค่ายนี้ ถนัดพัฒนาเกมแนว Open World นั้นหมายความว่า The Avengers อาจเป็นเกมแนวโลกเปิดบุคคลที่ 3 สุดอลังการอย่าง Tomb Raider และอาจมาพร้อมเกมเพลย์กึ่ง Action RPG เหมือนอย่าง Deus EX ก็เป็นได้

สำหรับข้อมูลของตัวเกมนั้น ยังไม่เปิดเผยอะไรมาก มีเพียงคลิป Trailer สั้น ๆ และคีย์เวิร์ดปริศนาว่า “Reassemble” ที่หมายถึง “การรวมตัวอีกครั้ง” เท่านั้น ส่วนรายละเอียดที่เหลือ จะมีเผยอีกทีในวันที่ 4 เดือนพฤษภาคม 2018 ปีหน้านู้นเลยครับ

ที่มา : Polygon