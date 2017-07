เปิดตัวการแข่งขัน MGA Thailand Tournament SEASON 3

By

เตรียมระเบิดความมันส์กับการแข่งขัน MGA Thailand Tournament SEASON 3 กับ 2 สุดยอดเกมที่มีผู้เล่นมากที่สุด FIFA ONLINE 3 และ CS:GO ที่มีเงินรางวัลรวมตลอดทั้งปีกว่า 6 แสนบาท พบกับการจับมือร่วมกันกับ 2 พาร์ทเนอร์หลักในการจัดการแข่งขันได้แก่ Twitch TV ซึ่งเป็นช่องทางหลักในการจัดการแข่งขัน และ FPS Thailand เป็นผู้บริหารและจัดการการแข่งขันและการันตีความมันในครั้งนี้

ติดตามการประกาศรับสมัครแข่งขัน MGA Thailand Tournament SEASON 3 ได้ที่

MGA Thailand FIFA ONLINE 3 Tournament : https://forum-th.msi.com/index.php?board=45.0

MGA Thailand CS:GO Tournament : https://forum-th.msi.com/index.php?board=46.0

MGA Thailand Tournament Community: https://forum-th.msi.com/index.php?board=47.0

รายละเอียดการแข่งขันและการรับสมัคร

MGA Thailand FIFA ONLINE 3 Tournament Qualify #1 – Season 3

ระยะเวลาการสมัคร

⚽ ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 24 JULY ถึง 4 AUGUST 2017

⚽ ประกาศสายแข่งขัน วันที่ 5 AUGUST 2017

⚽ เริ่มแข่งขันตั้งแต่วันที่ 7 – 18 AUGUST 2017

⚽ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม :https://forum-th.msi.com/index.php?topic=291.0

⚽ กติกาการแข่งขัน :https://forum-th.msi.com/index.php?topic=287.0

MGA Thailand CS:GO Tournament Qualify #1 – Season 3

ระยะเวลาการสมัคร

⚽ ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 17-27 JULY 2017

⚽ ประกาศสายแข่งขัน วันที่ 28 JULY 2017

⚽ เริ่มแข่งขันตั้งแต่วันที่ 31 JULY – 11 AUGUST 2017

⚽ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : https://forum-th.msi.com/index.php?topic=291.0

⚽ กติกาการแข่งขัน : https://forum-th.msi.com/index.php?topic=287.0

MGA (Masters Gaming Arena) คืออะไร?

MSI มีประวัติศาสตร์ในการเป็นผู้จัดการแข่งขัน Tournament eSport มาอย่างยาวนานกว่า 7 ปี โดยใช้ชื่อแรกในการจัดการแข่งขันว่า “MSI Beat IT” และ เราได้ทำการปรับเปลี่ยนชื่อใหม่ให้ง่ายต่อการจดจำและเพิ่มความมันส์มากยิ่งขึ้นภายใต้ชื่อ MGA (Masters Gaming Arena) ซึ่งใช้ชื่อเดียวกันทั่วโลก ที่มีการจัดการแข่งขันเกมที่เป็นที่นิยม และเป็นกระแสมากที่สุดมากมาย ไม่ว่าจะเป็น CS:GO , Dota2 , Starcarft , Heroes of the Storm , Overwatch , League of Legends นอกเหนือไปกว่าการแข่งขันภายในประเทศแล้วที่มีการจัดการแข่งขันแล้ว ผู้เล่นที่ดีที่สุดของทัวร์นาเมนต์ MGA (Masters Gaming Arena) ยังมีโอกาสได้ “โกอินเตอร์” และกระทบไหล่นักแข่งขันเกมชื่อดังระดับโลก เพื่อพัฒนาฝีมือให้ดีขึ้นในต่างประเทศได้อีกด้วย

MSI ผู้นำทางด้านเกมมิ่งฮาร์ดแวร์ระดับโลก และผู้นำในวงการ eSport ระดับโลก เอาใจเหล่าเกมเมอร์ผู้รักและหลงไหลในการแข่งขันเป็นชีวิตจิตใจ เปิดตัวการแข่งขัน MGA Thailand Tournament 2017 ที่ให้เหล่าเกมเมอร์ทั่วประเทศได้เตรียมระเบิดความมันส์ไปตลอดทั้งปี 2017 กับ 2 สุดยอดเกมที่มีผู้เล่นมากที่สุด FIFA ONLINE 3 และ CS:GO ที่มีเงินรางวัลรวมตลอดทั้งปีกว่า 6 แสนบาท