ไมโครซอฟท์ เปิดตัว Xbox One X เกมคอนโซลรุ่นใหม่ล่าสุด

หลังจากเป็นข่าวอยู่พักใหญ่ในที่สุดในงาน E3 2017 ไมโครซอฟท์ประกาศเปิดตัว “Xbox One X” เกมคอนโซลรุ่นใหม่อย่างเป็นทางการ ภายใต้โค้ดเนมเดิม Project Scorpio พร้อมประกาศวางจำหน่าย 7 พฤศจิกายน ปลายปีนี้

ไมโครซอฟท์กล่าวว่า Xbox One X เป็น Xbox ที่เล็กที่สุด ดีไซน์ภายนอกไม่เปลี่ยนแปลงจากภายนอกมากนักจาก Xbox One S ใช้ซีพียู AMD แบบ 8-core, graphic memory 12GB GDDR5 ช่วยเพิ่มความเร็วให้ในโหลดเกมดีขึ้น, GPU 6 Teraflop 1172MHz ช่วยในการประมวลผลแบบ 4K ที่ละเอียดและราบรื่นยิ่งขึ้น เร็วกว่า PS4 Pro, ยังมาพร้อมกับ Ultra HD Blu-ray drive สำหรับรับชมภาพยนตร์และความบันเทิงต่างๆ แบบ 4K และมีพื้นที่เก็บข้อมูล 1TB

นอกจากนี้ยังได้มีเปิดตัวเกมใหม่ที่สำหรับเล่นร่วมกับ Xbox One X ได้แก่ Forza Motorsport 7, Crackdown 3, Sea of Thieves, Metro Exodus, Assassin’s Creed: Origins เป็นต้น ซึ่งในอนาคตจะมีเกมเพิ่มมากขึ้นอย่างแน่นอน รวมถึงการอัพเดทเกมที่เล่นได้บน Xbox รุ่นเก่า จะสามารถเล่นร่วมกันบน Xbox One X ได้ด้วย

Xbox One X ประกาศวางจำหน่าย 7 พฤศจิกายน ปลายปีนี้ ในราคา 499 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 17,000 บาท

ที่มา TheVerge และ Kotaku