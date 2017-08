Xbox One X เปิดให้สั่งจองแล้ว แถมล็อตแรก จะได้เป็นรุ่น “Scorpio Edition” ด้วย

By

Microsoft เปิดให้สั่งจอง Xbox One X แล้ว และสำหรับใครที่สั่งจองช่วงนี้ จะได้รับตัวเครื่องรุ่นพิเศษ ที่มาพร้อมลาย “Project Scorpio Edition” ด้วย

Scorpio ตัวงาม หลังเปิดตัวเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ในที่สุดทาง Microsoft ก็เปิดให้สั่งจองตัว Xbox One X หรือชื่ออย่างเป็นทางการของ Project Scorpio นี้เอง เป็นเครื่องเล่นเกมคอนโซลระดับ 4K (เอามาสู้ PS4 Pro โดยเฉพาะ) เปิดราคาสุดพรีเมี่ยมที่ 499 เหรียญฯ หรือประมาณ 16,600 บาท

และสำหรับใครที่สั่งจองตัวเครื่องในล็อตแรกนี้้ จะได้เป็นรุ่นพิเศษ ที่มาพร้อมลาย “Project Scorpio Edition” ด้วย โดยจะเป็นโลโกตัวอักษรสีเขียวติดอยู่ที่หัวมุมของเครื่อง และตรงกลางจอย Controller ตามภาพ

นอกจาก Xbox One X แล้ว ก็ยังมีรุ่นบางเบาอย่าง Xbox One S ที่เปิดให้สั่งจองเหมือนกัน โดยจะมีรุ่น Bundle ของเกม Shadow of War แบ่งเป็นความจุ 500GB จะอยู่ที่ 279 เหรียญฯ หรือประมาณ 9,300 บาท และตัว 1TB ก็อยู่ที่ 379 เหรียญฯ หรือประมาณ 12,600 บาท ส่วนตัวเครื่องจะเริ่มจัดสั่งในวันที่ 7 พฤศจิกายนปีนี้ครับ

ที่มา : The Next Web