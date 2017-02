Microsoft เตรียมเผยรายละเอียด Xbox Project Scorpio ในงาน E3 มิ.ย ปีนี้

Microsoft เผย เตรียมจัดงานแถลงข่าว Xbox Project Scorpio เครื่องเล่นเกมคอนโซลตัวใหม่ ที่รองรับความละเอียด 4K และเทคโนโลยี VR ได้ (คู่แข่ง PS4 Pro) ในงาน E3 2017 วันที่ 11 เดือนมิถุนายนปีนี้

Xbox ตัวใหม่ เป็นปริศนามานาน (จนโดน Sony เปิดตัว PS4 Pro ตัดหน้า) สำหรับ Project Scorpio ว่าที่เครื่องเล่นเกมคอนโซล Gen ใหม่จาก Microsoft ล่าสุดทาง Microsoft ได้ประกาศวันแถลงข่าว เพื่อเผยรายละเอียดเครื่องเล่นดังกล่าว ภายในวันที่ 11 มิ.ย 60 ณ งาน E3 2017 ปีนี้

สำหรับตัว Project Scorpio ยังมีข้อมูลไม่แน่ชัด แต่รู้กันว่า จะเป็นเครื่องเล่นเกมคอนโซลที่รองรับความละเอียดระดับ 4K และรองรับการแสดงผมแบบ VR ด้วย ทั้งนี้ Microsoft ยังให้คำนิยามของเจ้า Project Scorpio ด้วยว่า “The Most Powerful Console Ever,” หรือ เครื่องเล่นเกมคอนโซลที่ทรงพลังที่สุดเท่าที่เคยมีมา

รายละเอียดจะเป็นยังไง คงต้องรอดูในวันงานล่ะกันครับ แต่เร็ว ๆ หน่อยก็ดีนะ

Brace for big news.#XboxE3 briefing will air Sunday, June 11 at 2 PM PT. pic.twitter.com/EWilMOb47s

— Xbox (@Xbox) February 15, 2017