Satya Nadella เผย Microsoft มีแผนจะลุยตลาดสมาร์ทโฟนอีกครั้งในอนาคต

Satya Nadella ซีอีโอของ Microsoft เผย ทางบริษัทยังมีแผนพัฒนาสมาร์ทโฟนอยู่ ซึ่งกำลังอยู่ในช่วงหาไอเดีย โดยหวังว่าจะประสบความสำเร็จเช่นเดียวกับ Surface และคาดว่า ตัวสมาร์ทโฟนจะมีความแตกต่างในปัจจุบันด้วย

Never Die แม้ Windows PC จะไปได้ดีพอควร แต่สำหรับ Windows Phone กลับสวนทางไปไกลอย่างที่เห็น ๆ กัน แต่ใช่ว่าจะยอมแพ้ซะทีเดียว เมื่อเร็ว ๆ นี้ Satya Nadella ซีอีโอของ Microsoft ได้ให้ในการสัมภาษณ์กับทาง MarketPlace โดยเผยว่า “I’m sure we’ll make more phones” !!

Satya กล่าวว่า ทางบริษัทยังมีแผนพัฒนาธุรกิจสมาร์ทโฟนอยู่ อย่างพวกแอพฯ ที่พัฒนาใน iOS และ Android ก็ถือเป็นส่วนหนึ่งเหมือนกัน ส่วนตัวสมาร์ทโฟนเลยนั้น ขณะนี้กำลังมองหาไอเดียแบบใหม่ ที่มันต้องประสบความสำเร็จระดับเดียวกับ Surface ที่เป็นต้นกำเนิดอุปกรณ์ 2-in-1 กันเลย แต่ตัวสมาร์ทโฟนที่ออกมานั้น อาจไม่เหมือนกับที่ใช้ ๆ กันในปัจจุบัน

“I’m sure we’ll make more phones, but they may not look like phones that are there today,”

จากประโยคดังกล่าว คงจะเกี่ยวเนื่องกับ Windows 10 S ที่ Microsoft ดันให้ใช้แอพฯ จาก Windows Store โดยเฉพาะ ซึ่งน่าจะส่งผลให้มีนักพัฒนาหันมาสนใจมากขึ้นนี้เอง (ช่วยกลบจุดอ่อนหนึ่งของ Windows Phone) หรือระบบ Continuum แปลงสมาร์ทโฟนให้ใช้งานได้เหมือน PC นี้ก็ได้ แต่ก็เป็นเพียงการคาดเดา ต้องรอดูในอนาคตจริง ๆ ว่า Windows Phone จะปังได้แบบ Surface เลยไหม ในเมื่อมี “บทเรียน” ขนาดนี้แล้ว

ที่มา Phonearena ภาพ : Businessinsider