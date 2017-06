Moto C และ Moto C Plus สองรุ่นราคาประหยัด พร้อมบุกไทยแล้ว

By

โมโตโรล่า เปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นประหยัดที่อัดแน่นด้วยฟังก์การทำงาน และคุณสมบัติเครื่องสุดทนทานอย่าง Moto C และ Moto C Plus สมาร์ทโฟนที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อทุกการใช้งานในชีวิตประจำวัน ทั้งดีไซน์ แบตเตอรี่ และระบบปฏิบัติการล่าสุด Android 7.0 Nougat

Moto C สมาร์ทโฟนโดนใจในราคาสุดพิเศษ

Moto C มาพร้อมดีไซน์ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นด้วยต้วเครื่องโค้งมนและฝาหลังพื้นผิว Micro-texture ให้การสัมผัสตัวเครื่องได้อย่างกระชับมือ ทนทาน อีกทั้งกระทัดรัดด้วยหน้าจอขนาด 5 นิ้ว ความละเอียด WVGA LCD (584×480) ยกระดับการทำงานอย่างรื่นไหลด้วยขุมพลัง MediaTek MT6737m 64-bit quad-core 1.1GHz processor พร้อมระบบปฏิบัติการ Android 7.0 Nougat และพื้นที่หน่วยความจำภายในสูงถึง 16GB ที่เพิ่ม Micro SD Card ได้อีกถึง 32GB กล้องหลังความละเอียดถึง 5MP มาพร้อม LED Flash และกล้องหน้าความละเอียดถึง 2MP พร้อมไฟแฟลชให้ทุกช็อตเซลฟี่ออกมาสวยโดนใจ

เพื่อตอบโจทย์ทุกการเชื่อมต่อแบบไร้ขอบเขต Moto C มาพร้อม 2 รุ่น ให้เลือก ได้แก่ Moto C 3G และ Moto C 4G โดยรองรับะบบการทำงานแบบ Dual-Sim ให้ผู้ใช้งานสามารถเชื่อมต่อ แชร์ และดาวน์โหลดข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว

Moto C Plus ยกระดับความแรงอีกขั้น

นอกจากนี้โมโตโรล่ายังเปิดตัว Moto C Plus สมาร์ทโฟนเพื่อการใช้งานที่หนักหน่วงยิ่งขึ้นทั้งการทำงานและความบันเทิงมัลติมีเดียด้วยแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ที่มีความจุถึง 4000 mAh ให้การทำงานได้อย่างได้ยาวนานถึง 30 ชั่วโมง ภายในการชาร์จเพียงครั้งเดียว เพื่อให้การทำงานหลากหลายอย่างมีประสิทธิภาพ Moto C Plus จึงมาพร้อมกับหน่วยประมวลผล MediaTek MT6737 64-bit quad-core 1.3GHz processor ระบบปฏิบัติการ Android 7.0 Nougat และหน่วยความจำในตัวถึง 16GB และรองรับการ์ดความจำ microSD สูงสุดถึง 32GB ผู้ใช้งานสามารถเก็บข้อมูลได้อย่างไร้ข้อจำกัด

Moto C Plus มาพร้อมหน้าจอขนาด 5 นิ้ว ความละเอียดระดับ HD ไฮไลท์กล้องหลังด้วยสุดยอดความละเอียดสูงถึง 8MP พร้อม LED Flash และกล้องหน้าความละเอียด 2MP สามารถตอบโจทย์คนรักการถ่ายภาพและสาวกโซเชียลได้ไม่พลาดแน่นอน อีกทั้งระบบรองรับ 4G / LTE ทำให้ผู้ใช้งานสามารถเชื่อมต่อกับโลกออนไลน์อย่างไม่มีสะดุด

ราคาและการจำหน่าย

โมโตส่งมอบประสบการณ์ทางการใช้งานอย่างเต็มรูปแบบสำหรับลูกค้าเตรียมพบกับข้อเสนอสุดพิเศษทั้งในระบบเติมเงินและรายเดือนได้ดังต่อไปนี้

• เมื่อซื้อ Moto C 4G ราคา 3,290 บาท สำหรับลูกค้าแบบเติมเงิน รับสิทธิ์ใช้อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงถึง 1 Mbps นาน 6 เดือน พิเศษสุด! สำหรับลูกค้าที่ใช้แพ็กเกจทรูรายเดือน 4G+Super Value 399 บาท และชำระเงินค่าบริการรายเดือน ล่วงหน้า 1,000 บาท สำหรับการใช้บริการ ต่อเนื่อง 12 เดือน รับเครื่อง Moto C 4G ไปเลยทันที

• เมื่อซื้อ Moto C Plus ราคา 4,290 บาท สำหรับลูกค้าแบบเติมเงิน รับสิทธิ์ใช้อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงถึง 1 Mbps นาน 6 เดือน พิเศษสุดสำหรับลูกค้าที่ใช้แพกเกจรายเดือน รับส่วนลดทันที 3,000 บาท เหลือเพียงราคาเครื่องละ 1,290 บาท เมื่อสมัครแพ็กเกจ 4G+Super Value 399 บาท และชำระเงินค่าบริการรายเดือน ล่วงหน้า 1,000 บาท สำหรับการใช้บริการต่อเนื่อง 12 เดือน

• เมื่อซื้อสมาร์ทโฟน Moto C 3G ราคา 2,590 บาท สำหรับลูกค้าแบบเติมเงินรับสิทธิ์ใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงถึง 1 Mbps นาน 3 เดือน

Moto C 4G มาพร้อม 2 สี ให้เลือกได้แก่ สีขาว และสีดำ วางจำหน่ายแล้ววันนี้ ที่ True Shop, Jaymart, TG Fone และ ร้านค้าผู้แทนจำหน่ายทั่วประเทศ

สำหรับ Moto C Plus มาพร้อม 3 สีให้เลือกได้แก่ สีขาว, สีดำ และสีทอง วางจำหน่ายวันที่ 20 มิถุนายนนี้ ที่ True Shop , Jaymart, TG Fone และ ร้านค้าผู้แทนจำหน่ายทั่วประเทศ

Moto C 3G มาพร้อม 2 สีให้เลือก ได้แก่ สีขาว และ สีดำ วางจำหน่ายเร็วๆนี้ ที่ True Shop ทุกสาขาทั่วประเทศไทย

นอกจากนี้พิเศษสุดสำหรับลูกค้า สามารถสั่งซื้อ Moto C 4G และ Moto C Plus ที่ช่องทางออนไลน์ได้ที่ ช็อป Motorola Thailand บนเว็บไซต์ลาซาด้า