Motorola แง้ม 5 รุ่นใหม่ เตรียมเปิดตัวปี 2017

Roadmap ของ Motorola ในปี 2017 หลังจากเปิดตัว Moto G5 และ G5 Plus ไปแล้ว เตรียมเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่อีกถึง 5 รุ่นในปีนี้

ภาพจาก @evleaks

ภาพที่ถูกเปิดเผยโดย @evleaks เป็นข้อมูลเบื้องต้นของสมาร์ทโฟน 5 รุ่นใหม่ของ Motorola ที่เตรียมเปิดตัวในปี 2017 แบ่งออกเป็น

– Moto Z Play รุ่นใหม่ ที่มาพร้อมจอขนาด 5.5 นิ้ว ความละเอียด Full HD รองรับ Moto Mods และ Moto Z Force รุ่นใหม่ ที่ใช้วัสดุประเภท ShatterShield

– Moto X รุ่นใหม่ จอ 5.2 นิ้ว ความละเอียด Full HD, 3D Glass และกล้องแบบ SmartCam

– Moto Gs จอขนาด 5 นิ้ว ความละเอียด HD ตัวเครื่องเป็นโลหะ และ Moto Gs+ จอ 5.5 นิ้ว ความละเอียด Full HD พร้อมกล้องคู่

– Moto E จอขนาด 5 นิ้ว ความละเอียด HD กระจกหน้าจอ 2.5D และ Moto E Plus จอขนาด 5.5 นิ้ว ความละเอียด HD พร้อมแบตเตอรี่ความจุ 5000mAh

– Moto C จอขนาด 5 นิ้ว และ Moto C Plus ความละเอียด HD แบตเตอรี่ความจุ 4000mAh

ทั้งนี้ใครที่ชื่นชอบในแบรนด์ Motorola รอลุ้นวันเปิดตัวอย่างเป็นทางการ ส่วนจะมีรุ่นใดบ้างที่จะเข้ามาทำตลาดในไทยต้องคอยติดตาม แต่ในเร็วๆ นี้ Moto G5 Plus เตรียมวางขายในไทยแล้ว