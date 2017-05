MSI เจ๋ง! กวาดรางวัล Best Choice Award 2017 จาก COMPUTEX 2017 ถึง 5 รายการ

งาน COMPUTEX 2017 ซึ่งกำลังจะจัดขึ้นที่ไต้หวัน ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม ถึง 3 มิถุนายนนี้ ถือเป็นงานจัดแสดง B2B PC ที่ใหญ่ที่สุดอันดับ 2 ของโลก ล่าสุดวันนี้ ได้มีการประกาศผลผู้ชนะรางวัล COMPUTEX Best Choice Awards ประจำปีนี้แล้ว

โดย gaming laptop จาก MSI ในรุ่น GT83VR TITAN SLI นั้นส่องประกายเหนือคู่แข่งกว่า 300 รุ่น และชนะรางวัล Golden Award ในหมวด Gaming & Entertainment เช่นเดียวกับ MSI VR ONE gaming backpack ซึ่งได้รับรางวัล Best Design Award, MSI Vortex G25VR gaming desktop และ MSI X1000 Network Security Gateway ซึ่งได้รับรางวัล Category Award ทั้งคู่ และ MSI Telematics Solution สำหรับ Commercial Vehicles ซึ่งได้รับรางวัล Jury’s Special Award รางวัลที่ได้มาทั้งหมด 5 รางวัลนี้เป็นเครื่องยืนยันถึงความเป็นเลิศของ MSI ในด้าน Gaming และ eSports ได้เป็นอย่างดี โดย Eric Kuo รองประธานฝ่าย Global Sales & Marketing ของ MSI ได้กล่าวว่า “ปีนี้ MSI ทำลายสถิติด้วยการชนะรางวัล Best Choice Awards ในงาน COMPUTEX มาถึง 5 รางวัล! ซึ่งถือเป็นเกียรติยศและความสำเร็จอย่างแท้จริงของบริษัท MSI ขอขอบคุณผู้ตัดสินทุกท่าน และ MSIจะยึดหลักมั่นในปณิธานในการออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ gaming ที่ดีที่สุดมาให้นักเล่นเกมทั่วโลกได้สัมผัสกับมิติใหม่ของการเล่นเกม”

ด้วยขุมพลัง Geforce GTX 1080 และ 1070 SLI Dual Graphics ทำให้ GT83VR TITAN SLI พร้อมแล้วที่จะเป็นสุดยอดขุมพลังให้กับอุปกรณ์ VR ทุกตัวในตลาด ตัวเครื่องมาพร้อมกับ Cherry MX Silver mechanical keyboard ซึ่งมีไฟ RGB backlight ซ่อนอยู่ใต้ปุ่ม และสามารถตั้งค่า Macro Keys ได้ ผ่านซอฟต์แวร์ SteelSeries Engine 3 และยังมีระบบเสียง ESS Sabre Hi-Fi DAC, ลำโพงจาก Dynaudio และซอฟต์แวร์ Nahimic 2+ ที่จะพาคุณดำดิ่งเข้าไปสู่โลกของเกมส์ และไม่ใช่แค่ระบบเสียงสำหรับเกมส์ที่สุดยอดเท่านั้น แต่ MSI ยังให้ความสำคัญกับระบบเสียง VR อีกด้วย ซึ่งเรียกได้ว่า MSI เป็นเจ้าแรกของโลกที่นำเอาซอฟต์แวร์สุดเอ็กคลูซีฟอย่าง Nahimic VR ที่มาพร้อมระบบเสียง 7.1 มาใส่ไว้ใน Gaming laptops เพื่อส่งมอบประสบการณ์เสียงที่เหนือกว่า แหล่งพลังงานของ GT83VR TITAN SLI สามารถรองรับการเล่นเกมส์ VR ที่ความละเอียดสูงสุดในระดับ 4K ทำให้ Gaming Laptop เครื่องนี้กลายเป็นราชันของ Gaming laptop ที่มาพร้อมกับการ์ดจอ SLI เจนเนอเรชันล่าสุด

VR ONE backpack PC นั้นเป็น virtual reality backpack PC ที่บางและเบาที่สุดในโลก ด้วยน้ำหนักเพียง 3.6 กก. ทำให้ผู้เล่นสามารถสะพาย VR One ได้ง่าย การออกแบบคำนึงถึงสรีระของผู้เล่นและการใช้งานจริง สายรัดปรับได้เพื่อเพิ่มความกระชับ หุ้มด้วยวัสดุอย่างดีไม่อับชื้นให้ความรู้สึกสบายเวลาใช้งาน ตัวเคสสไตล์ชุดเกราะที่แฝงด้วยพลังและความคล่องตัวเหมือนหน่วยรบพิเศษที่พร้อมออกรบ แม้ VR ONE backpack PC จะมีขนาดเล็ก แต่เปี่ยมด้วยขุมพลังและยังคงไว้ซึ่งเทคโนโลยีล่าสุดของ MSI โดยเฉพาะระบบระบายความร้อนอันเลื่องชื่อ แบตเตอรีสามารถถอดเปลี่ยนได้ หมดปัญหาเรื่องสายระโยงระยาง และตอนนี้ VR One พร้อมแล้วที่จะให้ทุกคนสัมผัสประสบการณ์การเล่น VR แบบไร้พันธนาการ แล้วคุณจะลืม VR แบบเดิมๆ

Vortex G25VR ขุมพลังที่อัดแน่นด้วยขนาดเพียง 2.5 ลิตรเท่านั้น! ดีไซน์ตัวเครื่องอันงดงาม สะดวกแก่การพกพาไปไหนมาไหน หรือติดตั้งในสถานที่ต่างๆ สามารถใช้งานร่วมกับเครื่อง VR และอุปกรณ์อื่นๆเกมมิ่งเต็มรูปแบบ Vortex G25VR มาพร้อมพัดลมแบบคู่ และ heat pipe มากถึง 8 เส้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในระบายความร้อน ระบบเสียง Hi-Res Audio/ Nahimic 2+/ VR อันทรงพลังเสมือนย่อโรงภาพยนตร์มาไว้ในบ้านไม่ว่าจะดูหนังหรือเล่นเกมส์ โดยเฉพาะเกมส์ VR ระบบเสียงรอบทิศทางสุดอัจฉริยะที่ส่งตรงสู่โสดประสาทของคุณ ช่วยเพิ่มอรรถให้สึกเหมือนถูกโอบล้อมจริงๆ นอกจากนี้ยังเพิ่มความชัดเจนของเสียงสนทนาอีกด้วย Vortex G25VR ไม่เพียงเหมาะสำหรับเล่นเกมเท่านั้น แต่ยังข้ามขีดจำกัดของคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ ด้วยการออกแบบให้สวยงามดุจเฟอร์นิเจอร์หนึ่งชิ้น อย่าแปลกใจถ้า Vortex G25VR จะกลายมาเพื่อเป็นศูนย์กลางของบ้านยุคใหม่

X1000 Network Security Gateway มีรูปลักษณ์ที่แข็งแกร่งและดูดีด้วยการออกแบบให้มีรูปทรงแปดเหลี่ยมสีดำด้าน ดีไซน์แบบ creative cooling fin นั้นทำให้ระบายอากาศได้ดีขึ้น และมีพื้นที่ถ่ายเทความร้อนมากขึ้น พื้นผิวแบบ nano-carbon coating นั้นช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการกระจายความร้อน นอกจากนี้ X1000 ยังออกแบบโดยคำนึงถึงการใช้งานภายนออกอาคารอีกด้วย ทรงกระบอกตรงกลางและช่องระบายทั้งด้านซ้ายและขวานั้นมีไว้เพื่อการระบายน้ำ ด้วยการผสมผสานระหว่างสุนทรียะและฟังก์ชั่นการใช้งาน ทำให้ X1000 คู่ควรกับรางวัลที่ได้รับอย่างยิ่ง

ด้วยการออกแบบมาสำหรับยานพาหนะเพื่อการพาณิชย์โดยเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นรถบัส รถโค้ช รถ city bus รถบรรทุก ยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่ง และรถอื่นๆ ทำให้ Telematics Solution for Commercial Vehicles เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดในการช่วยบริหารจัดการ ด้วยระบบการจัดการความเร็ว สมรรถนะของคนขับ ความปลอดไป และการใช้งาน multimedia ที่ชาญฉลาดและครอบคลุมหลายด้าน จะช่วยให้เจ้าของกิจการสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขัน ลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และเพิ่มความปลอดภัยแก่คนขับและและทรัพย์สินในโกดัง ซึ่งผลิตภัณฑ์นี้ได้รับรองและได้รับการยอมรับจากบริษัทผลิตรถยนต์หลายบริษัท และยังได้เข้าร่วมกับแบรนด์ชั้นนำอย่าง ADAS อีกด้วย