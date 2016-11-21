MSI Gaming Notebook ปรับราคาพิเศษท้าลมหนาว
MSI Gaming Notebook ปรับราคาพิเศษท้าลมหนาว MSI GE62 6QD HOS Edition เหลือเพียง 33,900 บาท พร้อมของแถมชุดใหญ่ สำหรับแฟนพันธุ์แท้ Heroes of the Storm
MSI Notebook ผู้นำด้านเทคโนโลยีและผู้นำในการผลิตเกมมิ่งโน้ตบุ๊คอันดับ 1 ของโลก ได้ทำการจับมือร่วมกับผู้พัฒนาเกมยักษ์ใหญ่ของโลก Blizzard ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะ MSI Gaming Notebook นั่นก็คือ รุ่นพิเศษที่มีลวดลายของเกม Heroes of the Storm สำหรับแฟนพันธุ์แท้ Blizzard เช่นคุณ
Heroes of the Storm คือเกมอะไร ?
Heroes of the Storm เป็นเกมส์แนว MOBA กึ่ง Action Real Time Strategy พัฒนาโดย Blizzard รวมดาวตัวละครเกมส์ชั้นนำจากเกมส์ในเครือ Blizzard ไม่ว่าจะเป็นเกมส์ตระกูล Warcraft, Starcraft และ Diablo พร้อมนำ เสนอการเล่นเกมส์แบบใหม่ที่เล่นง่าย เน้นการร่วมมือเป็นทีมเพื่อคว้าชัยชนะ และเติมกลิ่นอายบรรยากาศเกมส์ให้มีกลิ่นของเกมส์ Dota ภาคแรก ให้รู้สึกเข้าถึงการเล่นเพื่อเอาใจแฟนเกมส์ รวมถึงแฟนเกมส์ค่าย Blizzard
MSI Gaming Notebook GE62 6QD APACHE PRO – 043XTH HOS Edition มีจุดเด่นอะไรบ้าง
– Intel Core i7-6700HQ
– 8 GB DDR4-2133 Max 32 GB ( 2 SLOT 16×2 GB )
– 15.6″ FHD, Anti-Glare (1920*1080) eDP IPS-Level
– NVIDIA GeForce GTX 960M 2GB GDDR5
– 1 TB 7200 RPM
– Keyboard : SteelSeries Multi Color
– SPEAKER : Dynaudio
– Warranty 2 Y.
– รองรับการอัพเกรด SSD แบบ NVMe M.2 SSD by PCIe Gen3 หรือ SSD M.2 2280 จำนวน 1 Slot
โปรโมชั่นและราคาพิเศษสำหรับ MSI Gaming Notebook GE62 6QD APACHE PRO – 043XTH HOS Edition
รับของแถมสุดพิเศษสำหรับลูกค้า MSI Gaming Notebook และพันธุ์แท้ Blizzard เช่นคุณ
1. MSI GAMING BAGPACK
2. MSI GAMING MOUSE
3. MSI MOUSE PAD
4. MSI KEYCHAIN
โปรโมชั่นเริ่มตั้งแต่วันนี้ – 30 พฤศจิกายน 2559 **ของแถมมีจำนวนจำกัด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สามารถสอบถามตัวแทนจำหน่ายได้ดังนี้
– ADVICE
– JIB
– REDSTAR (เชียงใหม่)
– YAK IT
– MEGA DIRECT ( IT Mall Fortune )
– ขอนแก่นไทยแลนด์ (ขอนแก่น)
– ZEST