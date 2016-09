MSI เปิดตัว VR One ในรูปแบบ Gaming Back Pack แห่งอนาคต สัมผัสประสบการณ์เล่นเกมแบบไร้สายยาวนานต่อเนื่องถึง 90 นาที และน้ำหนักเพียง 3.6 กิโลกรัม

ในฐานะที่เป็นแบรนด์ชั้นนำของอุตสาหกรรมสำหรับการเล่นเกม, MSI notebook คิดค้นและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของเหล่าเกมเมอร์ตลอดเวลา โดย MSI ได้เป็นพันธมิตรร่วมกับ HTC VIVE และทำการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกันสำหรับการเล่นเกมในรูปแบบ VR เพื่อให้พวกเขาได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดสำหรับการเล่นเกม และในงาน In Tokyo Game Show 2016 นี้ MSI และทีมงาน HTC VIVE ก็จะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุด MSI VR One ไปเปิดตัวในงานนี้ เพื่อเป็นการปฏิวัติโลกแห่งการเล่นเกมในรูปแบบ VR อีกครั้ง

ในงาน Tokyo Game Show 2016 ปีนี้เราจะทำการเปิดตัว VR Backpack เป็นครั้งแรกของโลกภายใต้ชื่อ “VR One” โดยแนวคิดนี้ถูกพัฒนามาตั้งแต่ต้นปี 2016 และเราได้ทำการปรับปรุงในเรื่องของประสิทธิภาพ และการออกแบบให้สวยงามและสามารถใช้งานได้จริงมากยิ่งขึ้น

MSI VR One เป็น Backpack PC ที่บางและเบาที่สุดในโลกด้วยน้ำหนักเพียง 3.6 กิโลกรัม , VR One มาพร้อมกับแบตเตอรี่จำนวน 2 ชุดสามารถใช้งานที่ประสิทธิภาพสูงสุดได้ต่อเนื่องถึง 1.5 ชั่วโมง, ทำการติดตั้ง CPU แบบ Overclock และ กราฟิกการ์ด GeForce® GTX 10 Series, MSI VR One สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพในการเล่นเกมภายใต้ความเงียบเพียง 40 dBA และมันจะกลายเป็นตัวช่วยที่ดีที่สุดของการเล่นเกมในรูปแบบ VR ของเหล่าเกมเมอร์ โดยที่ไม่ต้องกังวลเรื่องสายอีกต่อไป

น้ำหนักเพียง 3.6 กิโลกรัม / รองรับการใช้งานต่อเนื่อง 1.5 ชั่วโมง

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ อาจะมีการออกแบบเป็นรูปแบบ Gaming Back Pack เหมือนกัน แต่ผลิตภัณฑ์เหล่านั้นไม่สามารถนำมาเปรียบเทียบได้กับ MSI VR One ทั้งในแง่ของประสิทธิภาพ วัสดุที่มีคุณภาพ การออกแบบ รวมถึงการรองรับในอนาคต ด้วยน้ำหนักเพียง 3.6 กิโลกรัม ทำให้เกมเมอร์สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและยาวนานอย่างเต็มประสิทธิภาพ และนอกเหนือไปกว่าการใช้งาได้อย่างยาวนานแล้วเราก็ได้ลงทุนอย่างมากมาย เพื่อพัฒนาระบบระบายความร้อนสำหรับเจ้าตัว MSI VR One เพื่อให้เหล่าเกมเมอร์ได้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์นี้จะสมบูรณ์แบบ และ ตอบโจทย์ประสบการณ์การเล่นเกมในรูปแบบ VR มากที่สุด

MSI VR One ได้รับแรงบันดาลใจในการออกแบบมาจากชุดเกราะหุ่นยนต์แห่งอนาคต โดยได้ทำการติดตั้งแบตเตอรี่ที่สามารถทำการ Hot-Swap ได้อย่างง่ายดายไว้ด้านล่าง ซ้าย – ขวาของเจ้าตัว MSI VR One นี้ และเมื่อทำการถอดแบตเตอรี่ออก MSI VR One จะมีน้ำหนักเพียง 2.2 กิโลกรัม MSI VR One มีความบางและเบากว่าเกมมิ่งโน้ตบุ๊คที่มีประสิทธิภาพสูง ด้วยการออกแบบให้มีขนาดกระทัดรัดแต่ยังคงอัดแน่นไปด้วยประสิทธิภาพในการใช้งานแบบจัดเต็ม และในมุมของธุรกิจ MSI VR One ยังคงเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับการนำเสนองานออกแบบในรูปแบบ VR ที่จะสามารถทำให้ผู้รับฟังการนำเสนองานตื่นตาตื่นใจได้อย่างแน่นอน

รองรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ VR ทุกรูปแบบ และมาพร้อมกับระบบระบายความร้อนที่เงียบและมีประสิทธิภาพ

MSI VR One รองรับการเชื่อมต่อกับ HTC VIVE อย่างเต็มรูปแบบ ด้วยพอร์ตการเชื่อมต่อต่างๆที่มาพร้อมกับ VR One ไม่ว่าจะเป็น 1x HDMI port, 1 Mini DisplayPort และ 1 Thunderbolt3 รองรับการแสดงผลในระดับ 2Kต่อ 1 สายตา และให้ประสบการณ์ในการเล่นเกมในรูปแบบ VR ได้อย่างลื่นไหลสูงถึง 90 FPS นอกจากนี้ยังมี USB 3.0 จำนวน 4 พอร์ตสำหรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์อื่นๆอีกด้วย

ความลับที่ทำให้ VR One มีความเย็น และเงียบ เพื่อรองรับการใช้งานในรูปแบบ VR ได้อย่างยาวนานและต่อเนื่องนั่นก็คือระบบระบายความร้อน MSI ได้ทำการติดตั้งพัดลมสำหรับระบายความร้อนแบบพิเศษที่มีขนาด 9 เซนติเมตรถึง 2 ตัว และ ฮีทไปป์สำหรับระบายความร้อนถึง 9 เส้น และด้วย 2 สิ่งนี้ทำให้ VR One สามารถระบายความร้อนได้อย่างง่ายดายภายใต้ความเงียบเพียง 41 dBA เพราะฉนั้นสิ่งเดียวที่คุณจะได้ยินเมื่อใช้งาน VR One นั่นก็คือเสียงจากชุดหูฟังของคุณนั่นเอง ด้วยระบบระบายความร้อนที่เงียบและมีประสิทธิภาพนี้ VR One จึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดที่จะทำให้คุณได้ดื่มด่ำไปในโลกแห่ง VR อย่างต่อเนืองและยาวนานโดยไม่มีอะไรมารบกวนคุณได้เลย

เปลี่ยนแบตเตอรี่ได้อย่างง่ายดายด้วยการ Hot-Swap เพื่อการใช้งานในระดับมืออาชีพ

MSI VR One ถูกออกแบบมาเพื่อความคล่องตัวสูงในการใช้งานในรูปแบบ VR HMD mobility มันจึงถูกออกแบบมาพร้อมกับแบตเตอรี่แบบพิเศษที่สามารถถอดออกได้ จำนวน 2 ก้อน นอกจากนี้ยังมีการแสดงสถานะแบตเตอรี่ผ่านไฟสีขาวที่ติดอยู่กับตัวเครื่อง, แถบไฟสีขาวจำนวน 4 แถบแสดงถึงปริมาณแบตเตอรี่ 75%~100% , จำนวน 3 แถบแสดงถึงปริมาณแบตเตอรี่ 50%~75%, จำนวน 2 แถบแสดงถึงปริมาณแบตเตอรี่ 25%~50%, จำนวน 1 แถบแสดงถึงปริมาณแบตเตอรี่ต่ำกว่า 25 % และแสงสุดท้ายจะทำการกระพริบเพื่อเตือนผู้ใช้ว่าแบตเตอรี่ใกล้จะหมดและใช้งานได้อีกไม่นาน เมื่อผู้ใช้ต้องการที่จะ hot-swap แบตเตอรี่ที่พวกเขาสามารถสลับได้ทันทีโดยไม่ต้องอะแดปเตอร์ หรือผู้ใช้ยังสามารถเสียบอะแดปเตอร์แบตเตอรี่และทำการถอดแบตเตอรี่ ทั้ง 2 ข้างออกเพื่อใช้งานได้อีกด้วย

เอกสิทธิซอฟต์แวร์สำหรับการใช้งาน VR – เพียง 1 คลิ๊ก และ SHIFT MODE โดย MSI Dragon Center

MSI VR One มาพร้อมกับซอฟต์แวร์ “MSI Dragon Center” ที่จะทำให้คุณใช้งานและเชื่อมต่ออุปกรณ์ VR ได้อย่างง่ายดายและสะดวกสบาย เพียง 1 คลิ๊ก และหลังจากนั้นคุณก็จะสามารถควบคุมและตั้งค่าการทำงานของอุปกรณ์ VR ได้อย่างเต็มรูปแบบ ซอฟต์แวร์นี้ไม่เพียงแต่ใช้งานได้บนคอมพิวเตอร์ มันยังสามารถตรวจสอบสถานะของฮาร์ดแวร์บนมือถือของคุณได้อีกด้วย , SHIFT MODE เทคโนโลยีที่จะช่วยปรับแต่งตั้งค่าประสิทธิภาพการทำงานของ VR One ในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าคุณจะต้องการใช้งานเครื่องอย่างเต็มประสิทธิภาพ หรือในรูปแบบประหยัดพลังงานคุณก็จะสามารถเลือกได้ด้วยตัวคุณเอง เพื่อรองรับประสบการณ์การเล่นเกมในรูปแบบ VR ที่ดีที่สุดสำหรับคุณ