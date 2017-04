Netflix ขนทัพหนัง ซีรีส์ดัง ให้บริการในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ค่าบริการเริ่มต้น 280 บาท

By

Netflix บริการรับชมรายการทีวีและภาพยนตร์แบบสมัครสมาชิกผ่านอินเทอร์เน็ตระดับโลก ขนทัพหนัง ซีรีส์ดัง เปิดให้บริการในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ พร้อมค่าสมัครสมาชิกแบบรายเดือนเริ่มต้นที่ 280 บาท

การให้บริการในประเทศไทยครั้งนี้ของ Netflix ให้ทดลองใช้บริการฟรีในเดือนแรก และสำหรับค่าสมาชิกรายเดือนเริ่มต้นเพียง 280 บาท สมาชิกของ Netflix สามารถเพลิดเพลินไปกับรายการทีวีและภาพยนตร์ต่างๆ มากมาย ตั้งแต่รายการที่ สร้างสรรค์โดย Netflix ซึ่งได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลาย อาทิ Stranger Things, Orange is the New Black ไปจนถึงซีรีส์และภาพยนตร์สัญชาติอเมริกัน ยุโรป และ เอเชีย รวมถึงสารคดีและรายการส าหรับเด็กอีกมากมาย นอกจากนี้รายการและภาพยนตร์ใหม่ๆ ที่สร้างสรรค์โดย Netflix ยังเปิดตัวให้รับชมทุกตอนทั้งซีซันพร้อมกันทั่วโลก

ซึ่งประเภทของภาพยนตร์และซีรีส์ที่พร้อมให้บริการในประเทศไทย จะแบ่งออกเป็นดังนี้

– ซีรีส์ที่สร้างสรรค์โดย Netflix อาทิ 13 รีซัน วาย, บิล ไนย์ เซฟ เดอะเวิลด์ : ซีซั่น 1, แอนน์ : ซีซั่น 1 ฯลฯ

– ซีรีส์อัพเดทตอนใหม่ทุกสัปดาห์ อาทิ ริเวอร์เดล ซีซั่น 1, มีปัญหา ปรึกษา ซอล ซีซั่น 3 ฯลฯ

– ภาพยนตร์สร้างสรรค์โดย Netflix อาทิ ใต้เงาของไอริส, มายด์ฮอร์น, เบลม!, วอร์ แมชชีน ฯลฯ

– สารคดีสร้างสรรค์โดย Netflix อาทิ แคสติ้ง จอนเบเนต์, มาร์ส เจเนอเรชัน, เก็ต มี โรเจอร์ สโตน ฯลฯ

– รายการสำหรับเด็กและครอบครัว อาทิ จูลีส์ กรีนรูม, ซาฮาร่า, เชร็ค ฯลฯ

ทีสำคัญภาพยนตร์และซีรีส์ทั้งหมดมาพร้อมซับไทยทุกเรื่อง

นอกจากนี้ด้วยอัลกอริธึมของ Netflix จะช่วยจัดสรรประเภทภาพยนตร์หรือซีรีส์ให้เหมาะสมตามความชอบของผู้ใช้บริการแต่ละราย เพื่อให้ผู้ใช้ได้รับความสะดวกในการเข้าถึงประเภทภาพยนตร์หรือซีรีส์ที่ตนเองต้องการ

ส่วนของอัตราค่าบริการจะแบ่งออกเป็นดังนี้

– ราคา 280 บาท/เดือน รับชมได้ครั้งละ 1 อุปกรณ์ ความละเอียดระดับมาตรฐาน

– ราคา 350 บาท / เดือน รับได้ครั้งละ 2 อุปกรณ์ ความละเอียดระดับ HD

– ราคา 420 บาท / เดือน รับชมได้ครั้งละ 4 อุปกรณ์ ความละเอียดระดับ HD + Ultra HD 4K

โดยสมาชิกสามารถสามารถบัญชีได้มากสุดถึง 5 บัญชี เพื่อแยกประเภทของการรับชมภาพยนตร์หรือซีรีส์ของแต่ละคนในครอบครัว

ในส่วนของอุปกรณ์ที่สามารถรับชมภาพยนตร์และซีรีส์ Netflix ได้แก่ สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตทั้งในระบบ iOS และ Android, Smart TV (ได้แก่ Samsung, LG, Sony ตามรุ่นที่กำหนด), คอมพิวเตอร์ Windows, Mac หรือจะเป็นเครื่องเล่นเกม เช่น PlayStation 3 และ 4 Wii U รวมถึงอุปกรณ์ Google Chromecast

ทั้งนี้ การใช้บริการ Netflix สามารถรับชมได้ทุกที่ ทุกเวลา สามารถดูภาพยนตร์และซีรีส์ได้แบบต่อเนื่อง แม้จะเปลี่ยนอุปกรณ์การรับชม และที่สำคัญไม่มีโฆษณามาคอยกวนใจ

ใครที่สนใจสามารถดาวน์โหลด Netflix มาใช้บริการได้แล้ววันนี้ ทั้งในระบบฏิบัติการ iOS และ Android