ยุคใหม่ของ Windows เป็นมิตรกับ iOS และ Android

เป็นที่ทราบดีว่า Microsoft มีช่วงเวลาที่ไม่ดีนักในตลาดสมาร์ทโฟน เมื่อ Windows Phone กลายเป็นผู้พ่ายแพ้และอาจต้องถอยร่น ค่อยๆ เงียบหายไปตามกาลเวลา แม้จะไม่ประสบความสำเร็จ แต่ทิศทางใหม่ของ Microsoft ที่มีต่อ Windows ไม่ใช่การดิ้นรนพัฒนาระบบปฏิบัติการบนสมาร์ทโฟนเพื่อสู้รบกับ iOS และ Android แต่เป็นการผูกมิตรกับทั้งสองระบบปฏิบัติการ เชื่องโยงการทำงานร่วมกันเพื่อให้ผู้ใช้ได้รับบริการที่ดีที่สุดจาก Microsoft

แนวคิดของ Satya Nadella ซีอีโอ Microsoft ประกาศผ่านงาน Build 2017 งานประชุมนักพัฒนาประจำปี คาดการณ์ถึงการใช้งานอุปกรณ์ในตัวบุคคลที่เฉลี่ยแล้วอาจใช้งานมากถึง 6 อุปกรณ์ ซึ่ง Microsoft ยอมรับว่าน้อยคนที่จะใช้ Windows ดังนั้นทิศทางหลังจากนี้จะเป็นการสนับสนุนประสบการณ์ด้วยบริการต่างๆ ในอุปกรณ์ iOS และ Android ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

การประกาศอัพเดทครั้งใหญ่ Windows 10 รอบถัดไป ภายใต้ชื่ออัพเดทเดิม “Creators Update” ในช่วงฤดูใบไม้ร่วง (Fall) หรือตั้งแต่เดือนกันยายนปีนี้เป็นต้นไป ตอกย้ำแนวคิดของซีอีโอ Microsoft ด้วยการแนะนำฟีเจอร์ใหม่ที่สามารถเชื่อมโยง Windows เข้ากับ iOS และ Android ได้ ซึ่ง Microsoft ยอมรับอีกเช่นกันว่าการดำเนินแนวคิดดังกล่าวได้รับอิทธิพลมาจาก macOS ของ Apple แต่สิ่งที่ Microsoft กำลังพยายามในตอนนี้ไม่ได้ต้องการล็อคหรือควบคุมผู้ใช้ให้ได้ประโยชน์ภายใต้ ecosystem ของตัวเอง ซึ่งแตกต่างไปจาก Apple

ฟีเจอร์ “Timeline” คุณลักษณะใหม่ใน Windows 10 “Creators Update” ตัวช่วยใหม่ที่ให้ผู้ใช้สามารถทำงานใน Windows และไปทำงานต่อในอุปกรณ์เคลื่อนที่อื่นๆ ได้แบบต่อเนื่อง หากขยายความให้มากขึ้นฟีเจอร์ Timeline จะจดจำไฟล์, แอพพลิเคชั่น รวมไปถึงเว็บไซต์ต่างๆ ที่เคยใช้ก่อนหน้านี้บน Windows ทำให้เราสามารถเปิดใช้งานต่างๆ ที่เคยทำไว้ก่อนหน้านี้ได้บน iOS และ Android

Timeline ฟีเจอร์ล่าสุดใน Windows 10 “Creators Update”

“Pick Up Where You Left Off” เป็นอีกหนึ่งคุณลักษณะใหม่ที่ไม่ว่าผู้ใช้จะทำงานใดบนคอมพิวเตอร์พีซีที่เป็น Windows เช่น การแก้ไขเอกสาร Word ระบบจะจดจำการแก้ไขเพื่อให้ผู้ใช้สามารถสานต่อการทำงานได้บนอุปกรณ์พกพา คล้ายกับฟีเจอร์ Handoff ของ Apple นอกจากนี้ฟีเจอร์ดังกล่าวรองรับการสั่งงานด้วยเสียงผ่าน Cortana ได้ด้วย

“Cloud-powered Clipboard” อีกหนึ่งฟีเจอร์ใหม่ ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถคัดลอกคอนเทนต์ต่างๆ จากบน Windows และนำไปวางลงใน iPhone และสมาร์ทโฟน Android ได้

“Cloud-powered Clipboard” อีกหนึ่งฟีเจอร์ใหม่ใน Windows 10 “Creators Update”

“OneDrive files on demand” บริการของ Microsoft ที่ได้รับอัพเกรดเพิ่มขึ้น สามารถเลือกไฟล์ที่ต้องการทีละไฟล์ได้ แทนที่การซิงค์หรือดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมดในคราวเดียว

วิวัฒนาการของการออกแบบ สู่ “Fluent Design System” เป็นการก้าวข้าม MetroUI เดิมที่ Microsoft ใช้งานกับ Windows มาหลายปี เป็นการออกแบบ UI ที่เน้นความเรียบง่าย ยืดหยุ่น มีโทนแสงและเงามากขึ้น มีมิติของความตื้นลึก สีสันที่หลากหลายสะท้อนอารมณ์ที่แตกต่างของผู้ใช้ และขอบเขตของการสร้างสรรค์จินตนาการแบบไร้ขีดจำกัด

แนวคิดทั้งหมดเป็นการเดิมพันของ Microsoft ที่กำลังขยับขยายแพลตฟอร์มของตัวเองไปสู่อุปกรณ์อื่นๆ ที่ไม่จำกัดแค่เพียง Windows เป็นการสร้างประสบการณ์ Windows ที่นอกเหนือจากคอมพิวเตอร์พีซีและโน้ตบุ๊ค สามารถเชื่อมโยงการใช้งานร่วมกับสมาร์ทโฟนได้อย่างยืดหยุ่น เพื่อให้แพลตฟอร์ม Windows กลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน สร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดไม่ว่าผู้ใช้จะเลือกระบบปฏิบัติการใดก็ตาม

ทั้งนี้ ความฝันของ Microsoft ครั้งนี้ จะประสบความสำเร็จอย่างที่ตั้งใจหรือไม่ นับจากนี้ คือ การเริ่มต้นอีกครั้งสู่ยุคใหม่ เป็นมิตรกับ iOS และ Android