เผยโฉม Doomfist ฮีโรสาย Offense คนใหม่จาก Overwatch

หลังมีเบาะแสและพูดถึงกันมานาน วันนี้ Overwatch เปิดตัว Doomfist ฮีโรคนที่ 25 แล้ว เป็นสาย Offense ตามเนื้อเรื่องคือเป็นชาวไนจีเรีย เชี่ยวชาญศิลปะการต่อสู้

Street Fighter !! ในที่สุด Blizzard (หรือเฮีย Jeff Kaplan) ก็เผยตัวละครหรือ Hero ตัวใหม่ใน Overwatch แล้ว และ Hero คนที่ 25 นี้ก็คือ “Doomfist” นักสู้จากยุค Cybernetics ที่มาพร้อมแขนเหล็กสุดอลังการ ประจำตำแหน่ง Offense หรือ DPS ตัวนำทีมสไตล์ลุยแหลก

สำหรับ Doomfist หรือชื่อจริงว่า “Akande Ogundimu” ตามข้อมูลแล้ว ถือเป็นตัวละครฝั่งร้าย (Talon) พวกเดียวกับ Reaper และ Widowmaker นี้เอง โดย Doomfist มีบทพูดเท่ ๆ ประจำตัวว่า “Only through conflict do we evolve.” มีแต่การต่อสู้กันเท่านั้น ที่ทำให้เราแข็งแกร่งขึ้น !!

ส่วนสกิลของ Doomfist ก็ประกอบไปด้วย

HAND CANNON : ยิงกระสุนลูกซองจากมือซ้าย โดยสามารถยิงได้สี่นัด พร้อมรีโหลดกระสุนเองด้วย

SEISMIC SLAM : กระโดดต่อยศัตรูข้างหน้า มีผลทำให้ติดสตั้นระยะหนึ่งด้วย

RISING UPPERCUT : โชริวเคน !!!! งัดอัปเปอร์คัต ส่งศัตรูลอยกลางอากาศ

ROCKET PUNCH : พุ่งหมัดต่อยศัตรูออกไป หากศัตรูชนกำแพง จะได้รับความเสียหายเพิ่มด้วย ทั้งนี้ตัวสกิลสามารถกดชาร์จ เพื่อพลังโจมตีก่อนปล่อยหมัดได้ด้วย

THE BEST DEFENSE : ตัว Doomfist มาพร้อม HP : 250 และสามารถสร้างเกราะชั่วคราวจากการใช้สกิล

METEOR STRIKE : อันติโจมตีหมู่สุดโหด Doomfist จะเตรียมกระโดดขึ้นฟ้า ระหว่างนั้นเราสามาถเล็งเป้าหมายที่ต้องการได้ (มีบริเวณกว้างระดับหนึ่ง) สามารถสร้างความเสียหายแก่ศัตรูได้มหาศาลทีเดียว

จากสกิลทั้งหมด เรียกได้ว่า “นี้มัน Street Fighter ในมุมมอง FPS ชัด ๆ” นับเป็นสาย Offense ที่น่าเล่นไม่น้อยแต่จุดอ่อนก็คงเป็นเพราะสาย Offense เองนี้แหล่ะ เพราะนอกจากจะไม่ใช่สาย Tank แล้ว ตัว Doomfist ยังมีขนาดใหญ่โตไม่น้อย เป็นเป้าอย่างดีให้กลับ Hanzo และ Widowmaker เลยล่ะ ส่วนใครคันไม้คันมืออยากทดสอบ Hero ตัวใหม่นี้ สามารถเข้าไปเล่นได้ในเซิร์ฟเวอร์ PTR ส่วนรายละเอียดสกิลและประวัติตัวละครดูเพิ่มเติมได้ที่นี้ครับ Playoverwatch.com

คลิปเปิดตัว

ตัวอย่าง Gameplay

ที่มา : Polygon