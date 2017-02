Acer ชูแคมเปญ “New New Acer” สร้างจุดแข็งฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และ IoT ลุยตลาดปี 2017

บริษัท เอเซอร์ คอมพิวเตอร์ จำกัด สร้างปรากฎการณ์ “New New Acer” ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านนวตกรรม เพิ่มไลน์ผลิตภัณฑ์รองรับการใช้งาน Internet of Things (IoT) เน้นความร่วมมือกับพันธมิตรในการชูจุดแข็งด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ การบริการ ผสานร่วมกับแพลตฟอร์ม และความต้องการของผู้บริโภคสู่ผลิตภัณฑ์ที่สร้างประสบการณ์แก่ผู้บริโภค ให้ครอบคลุมทั้งคอนซูเมอร์ คอมเมอร์เชียล และเอ็นเตอร์ไพรซ์

นายนิธิพัทธ์ ประวีณวงศ์วุฒิ ผู้อำนายการฝ่ายการตลาด บริษัท เอเซอร์ คอมพิวเตอร์ จำกัด กล่าวว่า New New Acer เป็นการปรับเปลี่ยนทิศทางการทำธุรกิจให้สอดคล้องกับเทรนด์ ความต้องการ และเทคโนโลยีในปัจจุบัน โดยนำเอาจุดแข็งที่เอเซอร์มีอยู่ ไม่ว่าจะเป็นฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และบริการมาพัฒนาร่วมกับแพลตฟอร์ม โดยฟังความต้องการของผู้บริโภค และร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่จะช่วยยกระดับและสร้างประสบการณ์ตรงให้กับผู้บริโภค ภายใต้แนวคิด “Being Ware” ประกอบด้วย Being Life ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างของลูกค้าแต่ละราย, Being Auto เน้นการมีส่วนร่วมในเทคโนโลยียานยนต์, Being Business เจาะกลุ่มลูกค้าองค์กร และ Being Innovation พัฒนาและคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ซึ่งทั้ง 4 รูปแปบบจะครอบคลุมทั้งในกลุ่มคอนซูเมอร์ คอมเมอร์เชียล รวมไปถึงเอ็นเตอร์ไพรส์

ภายในงานยังได้มีการแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่จากทาง Acer โดยนายสุพงศ์ ตั้งตรงเบญจศีล ผู้จัดการอาวุโสกลุ่มธุรกิจค้าปลีก บริษัท เอเซอร์ คอมพิวเตอร์ จำกัด ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หลายประเภท ได้แก่

Acer Predator 21 X โน้ตบุ๊คเกมมิ่งสำหรับสายฮาร์ดคอร์ มีน้ำหนักถึง 8.5 กิโลกรัม มาพร้อมหน้าจอขนาด 21 นิ้ว ความละเอียด 2560 x 1080 พิกเซล WFHD Curved Display with G-SYNC ใช้ชิปประมวลผล Intel Core i7-7820HK หน่วยประมวลผลกราฟิก Dual NVIDIA GeForce GTX 1080 SLI พัดลมระบายความร้อน 5 ตัว มาพร้อมกับ AeroBlade คีย์บอร์ด Full-size Cherry MX RGB Mechanical, พอร์ต USB 3.0 จำนวน 2 พอร์ต, พอร์ต HDMI, พอร์ต Display 2 พอร์ต, พอร์ต Thunderbolt, SD Card Reader

ราคา Acer Predator 21 X อยู่ที่ 359,000 บาท มีขายในประเทศไทยเพียง 21 เครื่อง ผู้ซื้อจะได้รับประกัน OnSite 3 ปี พร้อมมีกูรูที่เชี่ยวชาญด้านเกมเมอร์คอยให้คำแนะนำ คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้งานตลอดระยะเวลาประกัน

Acer Predator 21 X

Acer Aspire VX15 โน้ตบุ๊คเกมมิ่ง ที่มาพร้อมหน้าจอขนาด 15.6 นิ้ว ความละเอียด Full HD ชิปประมวผล มี 2 แบบ Intel Core i5-7300HQ และ i7-7700HQ หน่วยประมวลกราฟิก NVIDIA GeForce GTX 1050, HDD 1TB, SSD 128GB / 256GB / 512GB, SD Card Reader, USB Type-C, USB 3.0 จำนวน 2 พอร์ต, พอร์ต HDMI

Acer Aspire VX15

Acer Hello Kitty Limited Edition มีวางจำหน่ายในไทยเพียงแค่ 300 เครื่อง มาพร้อมชิปประมวลผล Intel Core-i5 Gen 7, ระบบปฏิบัติการ Windows 10 เริ่มวางขายช่วงต้นเดือนเมษายนนี้

Acer Hello Kitty Limited Edition

Acer Xplova X5 อุปกรณ์สำหรับผู้ที่รักการปั่นจักรยาน สามารถใส่ซิมการ์ดได้ รองรับ Wi-Fi / 3G หน้าจอแสดงผลขนาด 3 นิ้ว ความละเอียด 240 x 400 พิกเซล หน่วยความจำภายใน 2GB เป็นอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนได้ สามารถวัดความเร็วของการปั่นจักรยาน, วัดอัตราการเต้นของหัวใจ, ใช้บันทึกวีดีโอ ตัดต่อ พร้อมอัพโหลดของโซเขียลเน็ตเวิร์คได้ทันที รวมไปถึงสามารถกำหนดเส้นทางการปั่นจักรยาน พร้อมแชร์เส้นทางไปยังกลุ่มเพื่อนได้ด้วย

ราคามี 2 แบบ ได้แก่ 14,900 บาท เป็นตัว Acer Xplova X5 แบบเพียว และราคา 16,900 บาท ในแบบ Full Option

Acer Xplova X5

Pawbo อุปกรณ์ผู้ช่วยในการดูแลสัตว์เลี้ยงสำหรับคนรักสัตว์ เป็นกล้องประจำบ้านที่สามารถถ่ายวีดีโอที่ให้ความละเอียดระดับ HD 720p เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนเพื่อดูความเป็นไปภายในบ้านได้แบบเรียลไทม์ มีริงโทนที่เสมือนเครื่องเรียกสัตว์เลี้ยงเพื่อให้มากินอาหารได้

Pawbo

Acer CloudProfessor อุปกรณ์ทางด้านการศึกษาที่ช่วยเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์สำหรับเด็กในเชิงการพัฒนาหุ่นยนต์ มาพร้อมคูมือและวิธีการตั้งค่าอย่างง่าย

Acer CloudProfessor