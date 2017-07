มาดูสารพัดวิธี “บรรเทาความร้อน” บนเครื่อง Nintendo Switch ฉบับ DIY กัน

รวมวิธีแก้ปัญหา Nintendo Switch ร้อนจัด (โดยเฉพาะเวลานำตัวเครื่องไปต่อกับแท่น Dock) แบบฉบับ DIY จากผู้ใช้ทางบ้าน ใครถูกใจวิธีไหน ลองไปทำตามดูได้

Cooling ฉบับทำมือ แม้ข่วงนี้ Nintendo Switch จะขายดีเทน้ำเทท่าไปทั่วโลก แต่ขณะเดียวกันก็มีกลุ่มผู้ใช้จำนวนไม่น้อย ออกมาเผยปัญหาแบบเดียวกันคือ “ความร้อน” โดยเฉพาะเวลานำตัวเครื่องไปต่อกับแท่น Dock แล้วเล่นเป็นเวลานาน ๆ ทำให้เกิดความร้อนสะสมสูง จนถึงขนาดทำให้ตัวเครื่อง Nintendo Switch เกิดงอ กันเลยทีเดียว !!

แม้ตัว Nintendo Switch จะมีการออกแบบเรื่องการระบายความร้อนเป็นอย่างดีแล้ว แต่อาจเป็นเพราะวัสดุที่ใช้เป็นพลาสติก ซึ่งผู้ใช้หลาย ๆ คนติว่าไม่ค่อยแข็งแรงนัก ทำให้เกิดปัญหาการงอหลังโดนความร้อนนี้เอง ทว่าในขณะที่พวกเราอยู่ปี 2017 ก็มีผู้ใช้บางกลุ่มไปปี 3017 แล้ว ทางเว็บ Kotoku ได้รวบรวมวิธีแก้ปัญหาของพวกเขาเหล่านั้นไว้ดังนี้

บางคนน่าจะเคยเห็น “พัดลมระบายความร้อนโน๊ตบุ๊ค” ที่โฆษณาตาม Facebook และ Lazada อยู่บ่อยครั้ง ก็มีผู้ใช้ท่านหนึ่ง นำมันมาติดกับแท่น Dock ของ Nintendo Switch ซะเลย โดยใช้ไฟจากสาย USB จากนั้นก็ไปวางโปะด้านบนของตัวเครื่องตามภาพ..

นอกจากวิธีดังกล่าวแล้ว ก็ยังมีวิธีอื่น ๆ ที่ชวนล้ํายุคไม่แพ้กันตามนี้ครับ

