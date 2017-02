Tatsumi Kimishima เผยค่าบริการโดยประมาณ ของระบบออนไลน์หรือ Multiplayer บน Switch เครื่องเล่นเกมคอนโซลรุ่นใหม่ล่าสุด คาดตกที่ประมาณปีล่ะ 2000 – 3000 เยน หรือประมาณ 700 – 1,000 บาทเท่านั้น นับว่าถูกกว่าค่าบริการออนไลน์ของ Xbox Live และ PlayStation Plus ที่แพงกว่า

ถูกหรือแพง เมื่อ Nintendo Switch เครื่องเล่นเกมคอนโซลรุ่นใหม่ล่าสุดของปู่นิน (Nintendo) ได้เผยโฉมให้โลกเห็นครั้งแรก เหล่าแฟน ๆ ก็ต่างพร้อมใจกัน “Shut up and take my money” (เอาเงินผมไปเหอะ !!) กันทั่วหน้า แต่สิ่งที่คาดไม่ถึงไม่นึกว่าจะมีคือ ปู่นินขอเก็บค่าบริการออนไลน์ หรือ Multiplayer Network ของตัวเครื่องด้วย หลังเปิดให้เล่นฟรีมานานแล้ว

คำถามต่อมา ไหน ๆ ก็ต้องจ่ายตังค์ล่ะ ค่าบริการเท่าไรล่ะ ? วันนี้เองทางสำนักข่าว Nikkei ได้ไปขอสัมภาษณ์กับหัวเรือใหญ่อย่าง Tatsumi Kimishima ประธานบริษัท Nintendo ได้คำตอบว่า ค่าบริการโดยประมาณของระบบออนไลน์บน Switch คาดตกที่ประมาณปีล่ะ 2000 – 3000 เยน หรือประมาณ 700 – 1,000 บาทเท่านั้น นับว่าถูกกว่าค่าบริการออนไลน์ของ Xbox Live และ PlayStation Plus ที่คิดปีล่ะ 59.99 เหรียญฯ หรือประมาณ 2,000 บาท

อย่างไรก็ตาม สองค่ายนั้นระบบออนไลน์ยังดีกว่ามาก (วัดจากเครื่องเล่น Gen ก่อน ๆ ของปู่นิน) ต้องรอดูอีกทีว่า ระบบออนไลน์ของปู่นินจะดีสมราคาไหม รอเทสในช่วงโปรโมชั่นเล่นออนไลน์ฟรีภายในปี 2017 นี้ล่ะกัน และสำหรับเครื่อง Nintendo Switch นั้น จะเริ่มวางจำหน่ายในวันที่ 3 มีนาคมนี้ครับ

ที่มา : Engadget