Blizzard เผยยอดผู้เล่น Overwatch ปัจจุบัน ล่าสุดทะลุ 25 ล้านคนแล้ว !!

ประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง Blizzard เผยยอดผู้เล่นเกม Overwatch ในปัจจุบัน ล่าสุดมีจำนวนพุ่งสูงถึง 25 ล้านคนแล้ว หลังเคยแตะที่ 20 ล้านคน เมื่อช่วงเดือนตุลาคมปีที่แล้ว

ของเค้าดี กลายเป็นเกมกระแสแรงฉุดไม่อยู่แล้ว สำหรับ Overwatch เกม Online แนว FPS ที่พัฒนาโดยค่าย Blizzard ซึ่งเปิดให้เล่นทั้งในแพลตฟอร์ม PC, PlayStation 4 และ Xbox One ล่าสุด ทางค่ายได้ออกมาประกาศอย่างภาคภูมิใจว่า ขณะนี้ตัวเกมมียอดผู้เล่น (รวมทั้ง 3 แพลตฟอร์ม) แล้วกว่า 25 ล้านคน !!

The world needs heroes, and over 25 MILLION have answered the call!

The fight for the future isn’t over yet, though… Are you with us? pic.twitter.com/aVoON7QwMB

