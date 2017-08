PlayerUnknown’s Battlegrounds มียอดผู้เล่นพร้อมกันกว่า 8 แสนคน แซงหน้า Dota 2

ล้มแชมป์ เรียกได้ว่าเป็นเกมที่ประสบความสำเร็จตั้งแต่เริ่มสร้างจริง ๆ กับ PlayerUnknown’s Battlegrounds หรือ PUBG หลังเปิดให้ทดลองเล่น (Early Access) ไม่นานมาก ก็มีชื่อขึ้นอันดับเกมแนะนำใน Steam อย่างรวดเร็ว มียอดขายกว่า 8 ล้านชุดแล้ว และเมื่อเร็ว ๆ นี้ ก็มีสถิติน่าสนใจว่า ตัวเกมมีมียอดผู้เล่นพร้อมกันถึง 877,844 คน แซงหน้าแชมป์เก่าอย่าง Dota 2 ด้วย !!

#1 on @steam_games! Thank you all, once again, for the continuing support you are showing the #PUBG team <3 pic.twitter.com/aBPkP5O2Qg

— PLAYERUNKNOWN (@PLAYERUNKNOWN) August 27, 2017