เผยเกม PlayerUnknown’s Battlegrounds จะมีให้เล่นบน Xbox One เร็ว ๆ นี้

เกม PlayerUnknown’s Battlegrounds หรือ PUBG เตรียมเปิดให้เล่นแบบ Exclusive บน Xbox One ในช่วงปลายปีนี้ พร้อมรองรับความละเอียด 4K สำหรับ Xbox One X โดยเฉพาะ

Xbox Only จากที่มีข่าวก่อนหน้านี้ ล่าสุดทาง Microsoft ได้ออกมายืนยันอีกครั้งว่า PlayerUnknown’s Battlegrounds หรือ PUBG จะเปิดให้เล่นบนเครื่อง Xbox One แบบ Exclusive ช่วงปลายปี 2017 นี้

ทาง Brendan Greene ผู้พัฒนาเกม PUBG ก็ได้ออกมายืนยันอีกเช่นกันว่า ตัวเกมจะได้เล่นบนแพลตฟอร์มของ Xbox One อย่างเป็นทางการจริง ๆ และจะช่วยให้ทีมงานสามารถพัฒนาตัวเกม (ที่ยังอยู่ในระหว่างพัฒนาหรือ Early Access Game) ได้ดียิ่งขึ้นด้วย ส่วนตัวเกมจะมีให้เล่นทั้ง Xbox One X กับ One S ทั้งนี้ตัวเครื่อง Xbox One X จะได้เล่นในความละเอียดระดับ 4K กันเลย

สำหรับตัวเกม PUBG นั้น ก็ถือเป็นเกมออนไลน์ยอดฮิตติดลมบนจาก Steam ที่แม้จะเป็นเกมอยู่ระหว่างพัฒนา แต่ก็กวาดยอดขายไปกว่า 8 ล้านชุดแล้ว ตัวเกมก็เป็นแนว FPS เอาตัวรอดอย่างง่าย ๆ โดยให้ผู้เล่นจำนวน 100 คน ไปโดดร่มบนเกาะร้างแห่งหนึ่งแบบตัวเปล่า ซึ่งอาวุธต้องไปไล่หาเอาเองทีหลัง จากนั้นก็ฆ่ากันเองจนเหลือคนสุดท้ายหรือทีมเดียวเป็นอันจบเกม (ไม่ต้องมีเนื้อเรื่องอะไรลึกซึ้ง…) ที่สำคัญเกมนี้หากถูกฆ่าแล้ว จะต้องออกเกมเล่นใหม่สถานเดียว ทำให้ตัวเกมให้ความรู้สึกตึงเครียดสมจริง สามารถกุมใจผู้เล่นได้ดีจนทุกวันนี้

ที่มา : The Verge