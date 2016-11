Pokemon Go อัพเดต Pacth ใหม่ ลดการเจอ Pidgey, Rattata และ Zubat ให้น้อยลงแล้ว

เผยอัพเดต Pacth ใหม่ Pokemon Go ลดอัตรากรเจอเหล่านี้น้อยลง ให้เจอโปเกม่อนตัวอื่นมากขึ้น ทั้งนี้จะปรับให้การฝักไข่โปเกม่อน ฝักเจอเจ้า Rattata และ Pidgey น้อยลง พร้อมเพิ่มให้ Eevee มีโอกาสฝักในไข่ 5 กิโลเมตรอีกด้วย

“วัน ๆ เจอแต่ นก หนู หนอน” คงเป็นประโยคที่ผู้เล่น Pokemon Go คุุ้นเคยแน่ ๆ เพราะไม่ว่าเราจะเดินไปโซนไหน (ในแผนที่จริง) โปเกม่อนที่มักจะเจอบ่อย ๆ คือ Pidgey นกกระจิบ , Rattata หนูท่อ แล Zubat ค้างคาว หรือ Weedle หนอนน้ำตาล และ Carterpie หนอนชาเขียว เรียกได้ว่า “เจอจนไม่อยากเจอแล้ววว” และแล้วปัญหานี้ก็ไปถึงผู้พัฒนาเสียที

Professor Willow has discovered that Pidgey & Rattata no longer hatch from Eggs. He also found that Eevee now hatches from 5 km Eggs only.

— Pokémon GO (@PokemonGoApp) November 3, 2016