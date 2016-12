Apple Watch ปล่อยอัพเดตรองรับการช่วยเล่นเกม Pokemon Go แล้ว !!

Niantic เผยเกม Pokemon Go สามารถเล่นร่วมกับอุปกรณ์สวมใส่อย่าง Apple Watch ได้แล้ว ช่วยให้ผู้เล่นสามารถเล่นเกมนี้ได้ง่ายขึ้น และสนุกกับเกมได้มากกว่าเดิม

มาจริง แม้ช่วงนี้กระแสเกม Pokemon GO จะสวนทางกับตอนเปิดตัวพอควร แต่ทาง Niantic ก็ยังไม่ยกเลิกแผนพัฒนาเกม Pokemon GO สำหรับ Apple Watch ตามที่ทุกคนลือกัน ล่าสุดทาง Apple ก็ได้ปล่อยตัวอัพเดตของ Apple Watch ใหม่ ทำให้รองรับการช่วยเล่นเกม Pokemon GO แล้ว

สำหรับการเล่น Pokemon GO บนอุปกรณ์ดังกล่าวนั้น จะเป็นเหมือนการช่วยเล่น ที่ได้เอาเทคโนโลยีต่าง ๆ ของ Apple Watch อาทิ เซ็นเซอร์ตรวจจับการออกกำลังกาย , การแจ้งเตือน Notification , การแสดงผลรวมใน Activity Rings และ GPS มาประยุกษ์ใช้กับเกมให้เป็นประโยชน์อย่าง

แจ้งเตือนเมื่ออยู่ใกล้จุด PokeStop และเราสามารถเก็บไอเทมจากจุดนี้ได้ (ผ่าน Apple Watch เลย)

แจ้งเตือนโปเกม่อนอยู่ในบริเวนใกล้เคียง แต่เราต้องนำ iPhone มาจับอีกที (ยังไม่สามารถจับโปเกม่อนผ่านนาฬิกาได้)

แจ้งเตือนเมื่อได้รับเหรียญรางวัลประเภทต่าง ๆ

ใช้นับจำนวนก้าวสำหรับฟักไข่โปเกมอนได้ และมีการแจ้งเตือนเมื่อไข่เริ่มฟัก (แสดงเป็นภาพกราฟฟิกให้เห็นเลยว่า เราได้ตัวอะไร)

ใช้ Activity Rings บันทึกการเล่นเกม เพื่อกระตุ้นให้อยากออกกำลังกายมากขึ้น

ที่มา : 9to5mac