เผยอัพเดตใหญ่ Pokemon Go อุปกรณ์ที่ผ่านการ Root จะเข้าเกมไม่ได้อีก !!

เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องการปล่อย Bot ขั้นเด็ดขาด หลังอัพเดตใหญ่ Pokemon Go ทาง Niantic หรือ ผู้พัฒนาเกม ได้ทำการบล็อคอุปกรณ์ที่ผ่านการ Root หรือ Jailbreak ทั้งหมด ไม่ให้เข้าเกมได้แล้ว

แล้วกัน… หลัง Pokemon Go เพิ่งมีการอัพเดตใหญ่ไม่นาน ในเวอร์ชั่น 0.37.0 สำหรับ Android และเวอร์ชั่น 1.7.0 สำหรับ iOS โดยมีระบบใหม่ที่เพิ่มเข้ามาคือ “Buddy” หรือระบบโปเกม่อนคู่หู ที่ต่อไปเราจะสามารถเลือกโปเกม่อนตัวโปรดของเรา มายืนเคียงข้างใน Avatar ของเราได้นั้นเอง ทั้งยังมีการแก้ไขบัคต่าง ๆ ที่กวนใจผู้เล่นมานานอีกหลายตัวด้วย

แต่ทว่า ปัญหาการปล่อย Bot หรือการโกงเกมสารพัดวิธีของเหล่าผู้เล่นอีกกลุ่ม ก็ยังคงมีมาเรื่อย ๆ จนสุดท้ายทาง Niantic ได้หันไปใช้วิธีป้องกันขั้นเด็ดขาดด้วยการ “บล็อคอุปกรณ์ที่ผ่านการ Root หรือ Jailbreak ทั้งหมด ให้ไม่สามารถเข้าเกมได้ !!” ซะเลย นับเป็นวิธีที่ดูเข้าท่า แต่ในขณะเดียวกัน ก็โหดร้ายต่อเหล่าผู้เล่นที่ Root หรือ Jailbreak มาก่อนหน้านี้ ที่ไม่ได้มีจุดประสงค์จะโกงเกมตั้งแต่แรก แต่เพราะความจำเป็นบางอย่างเท่านั้น (เช่นผม ที่ Root เจ้า Sony ZR ให้มันสามารถย้าย App ลงเมมการ์ดได้ เนื่องจาก ROM 8GB ไม่พอยาไส้….) อ่ะ รวมคนที่ติดตั้งเกมผ่าน apk ด้วยนะ

รายละเอียดการอัพเดต

เพิ่มระบบโปเกม่อนคู่หู หรือ Buddy ให้เราสามารถเลือกโปเกม่อนตัวโปรด มายืนเคียงข้างใน Avatar ของเราได้ และหากเดินไปจนถึงระยะ เราจะได้ candy ของโปเกม่อนตัวนั้น เป็นของรางวัลด้วย (แต่ได้ข่าวว่า ต้องเดินจนขาลากเลย กว่าจะได้ candy เอามา Evo โปเกม่อนได้….)

กดจิ้มพวกโปเกมม่อนตัวเล็ก ในแผนที่ได้ง่ายขึ้น

แก้ไขบัค “ไข่ฝักเอง” โดยไม่ขึ้น Animation ให้เรารู้ตัว (เจอบ่อยมาก)

แก้ไขปัญหา เปลี่ยนสัญญาณอินเทอร์เน็ตขณะเล่น (เช่น เปลี่ยนจาก 3G มา Wifi) แล้วเกมค้าง

รองรับอุปกรณ์ Pokemon GO Plus แล้ว (เตรียมขาย 16 กันยายนนี้)

แก้ไขพวก text คำพูดบางคำ

สำหรับใครที่เข้าเกมแล้วเจอข้อความว่า “This device, OS, or software is not compatible with Pokemon Go”. ก็ยินดีด้วยครับ อดเล่น !!

ที่มา : Androidauthority