สรุปดราม่า P10 กับ Mate 9 และทิศทางต่อจากนี้ของ Huawei

รวมเหตุการณ์ทั้งหมด (ล่าสุด) ของ Huawei จากสองสมาร์ทโฟนระดับเรือธงอย่าง P10 และ Mate 9 กับปัญหาคณะสเปก Rom และ Ram ที่แต่ล่ะเครื่องใส่มาไม่เหมือนกัน !!

ยักษใหญ่สะดุด เป็นอีกเหตุการณ์ใหญ่ที่ไม่ดีนักของวงการสมาร์ทโฟน เมื่อ Huawei แบรนด์สมาร์ทโฟนชื่อดังจากแผ่นดินใหญ่ เกิดสะดุดปัญหาเข้าอย่างจัง หลังทางบริษัทได้วางจำหน่ายสมาร์ทโฟนแบบ “คละสเปก” ในรุ่นระดับเรือธงอย่าง P10 Series โดยให้เหตุผลว่า ผลิตชิ้นส่วนไม่ทันเพราะความต้องการสูง และยังมีรุ่น Mate 9 เรือธงอีกตัว ที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่า “โฆษณาเกินจริง” ด้วย ทั้งหมดก็ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของแบรนด์ติดลบไม่น้อยทีเดียว สำหรับใครที่ยังไม่ทราบรายละเอียดที่แน่ชัดของเหตุการณ์นี้ ทางเว็บก็ขอสรุปเป็น Timeline ให้ได้ทราบกันดังนี้ครับ

วันที่ 18 เม.ย 60

พบ Huawei P10 ใส่ Rom ไม่เหมือนกัน หลังผู้ใช้วัดด้วยแอพฯ AndroBench

ย้อนไปอาทิตย์ก่อน ทางสื่อต่างประเทศอย่าง Gizmochina ได้ออกมาเผยว่า พบ Huawei P10 ใช้หน่วยความจำแบบ Flash Storage หรือ ROM ไม่เหมือนกัน หลังทราบจากแอพฯ AndroBench ที่มีผู้ใช้ ลองวัดความเร็วอ่าน/เขียน ข้อมูลภายในของ Huawei P10 ดู ผลคือได้ค่าไม่เท่ากัน โดยเฉพาะค่า Sequential Read ที่ต่างกันพอควร จนสันนิษฐานได้ว่า ตัวเครื่องอาจใช้ ROM ถึง 3 ชนิดอาทิ

eMMC 5.1 ที่ทำความเร็วได้เพียง 300 MB/s เท่านั้น

UFS 2.0 ทำความเร็วได้ไม่เกิน 500 MB/s (พบบ่อยสุด)

UFS 2.1 สามารถทำความเร็วได้สูงถึง 700 MB/s กว่า ๆ กันเลย

จากกรณีดังกล่าว ทำให้ผู้ใช้ Huawei P10 หลายคน ได้ลองวัดค่าด้วยแอพฯ AndroBench ตาม ๆ กัน ผลที่ได้คือ แต่ล่ะรุ่นมีค่าความเร็วอ่าน/เขียนของไม่เหมือนกันจริง ๆ จึงเป็นที่มาของข้อสังเกตว่า ทาง Huawei ได้แอบคละสเปกหรือเปล่า ? หากเป็นจริง ก็ถือว่าเป็นเรื่องไม่น่ายินดีนัก

วันที่ 20 เม.ย 60

Richard Yu ซีอีโอของ Huawei ออกมายอมรับว่า P10 คละสเปกกันจริง

ต่อเนื่องจากเว็บ Gizmochina ที่หลังได้เผยข่าว P10 ใช้ Rom ไม่เหมือนกันไปก่อนหน้า ก็ทำให้เกิดกระแสในด้านลบพอควร จนมีคำถามไปยังบริษัท Huawei มากมาย ในที่สุดทาง Richard Yu ซีอีโอของ Huawei ได้ออกมาชี้แจงผ่าน Weibo เว็บสังคมออนไลน์ของจีนว่า ทางบริษัทจำหน่าย Huawe P10 แบบคละสเปกกันจริง เนื่องจากที่โรงงานผลิตชิ้นส่วนของสมาร์ทโฟนรุ่นนี้ไม่ทัน (โดยเฉพาะชิป UFS) ทำให้ต้องใช้ ROM หลายชนิดอย่าง eMMC 5.1, UFS 2.0 และ UFS 2.1 มาใส่ปนกัน เพื่อให้ทันตามความต้องการของตลาดนั้นเอง Richard Yu ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า

“I was using Mate 9 and P10 Plus for a few months and I did not feel that my P10 Plus using EMMC storae had any performance experrience”

แปลรวม ๆ คือ เขาได้ลองใช้ Mate 9 ที่ใช้ ROM แบบ UFS และ P10 Plus ที่ใช่ eMMC คู่กันในเวลาไม่กี่เดือนดูแล้ว ก็พบว่ามันมีประสิทธิภาพไม่ต่างกัน…

จากคำชี้แจงนี้เอง ก็กลายเป็นคำตัดสินภาพลักษณ์ของแบรนด์ไปโดยปริยาย เนื่องจาก ROM แบบ eMMC และ UFS แม้การใข้งานรวม ๆ จะไม่เห็นความต่างก็จริง แต่ก็ยังให้ความรู้สึกที่ไม่ดีนักกับผู้ใช้อยู่ดี เพราะยังไงเรื่องที่ได้สเปกภายในไม่เหมือนกันยังฝังใจอยู่ สรุปทางบริษัทได้แอบคละสเปกกันจริง ทั้งนี้ก็มีคำถามว่า แบบนี้เข้าข่ายหลอกลวงไหม ? ทางบริษัทระบุว่าไม่เข้าข่าย เพราะแต่เดิม P10 ไม่ได้เขียนสเปกส่วนนี้ไว้ตั้งแต่แรก

วันที่ 21 เม.ย 60

เผย Huawei แอบตัดคำโฆษณา UFS 2.1 ของ Mate 9 ออกจากหน้าเว็บหลัก

(ภาพจากกระทู้ https://pantip.com/topic/36367021)

เป็นอีกเหตุการณ์ที่ร้ายแรงไม่น้อย หลังมีกระแส P10 ใช้ Rom ไม่เหมือนกัน ก็มีกลุ่มผู้ใช้ Mate 9 ในเมืองไทย ได้ลองใช้แอพฯ AndroBench วัดค่าความเร็วของ Rom ดูด้วย พบว่า “Mate 9 คละสเปกเช่นเดียวกับ P10”

(ภาพจากกระทู้ https://pantip.com/topic/36367021)

แต่ยังดีที่ไม่มี eMMC มีเฉพาะ UFS 2.0 และ UFS 2.1 เท่านั้น โดยดูได้จากค่าความเร็ว Sequential Read ที่มีเฉพาะ 500 MB/s กับ 700 MB/s ถึงอย่างนั้นก็ถือว่า Mate 9 มีการแอบคละสเปกเช่นเดียวกัน และยังผิดกับที่โฆษณาในเว็บก่อนหน้าว่า Mate 9 ใช้ Rom แบบ UFS 2.1 ด้วย (ปัจจุบันโดนลบไปแล้ว) จึงยิ่งจุดกระแสด้านลบของ Huawei หนักเข้าไปอีก

วันที่ 22 เม.ย 60

กลุ่มผู้ใช้ Mate 9 ในเมืองไทย นัดรวมตัวกันฟ้องสคบ. ขอความเป็นธรรม ในวันที่ 26 เม.ย 60

และแล้วก็เป็นเรื่อง เมื่อหนึ่งในผู้ใช้ Huawei Mate 9 ได้ตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ Pantip.com ว่า “นัดรวมพลผู้ใช้ HUAWEI MATE9 เพื่อร้องขอความเป็นธรรมที่ สคบ.แจ้งวัฒนะ ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 08.00น.” โดยรายละเอียดคือ ต้องการให้มีการตรวจสอบและชี้แจงจากทางบริษัท หากพบว่าไม่ตรงจริงก็ขอคืนเครื่องพร้อมเงินค่าเครื่อง โดยไม่ขอไม่รับค่าชดเชยใดๆจากทางบริษัท

**อัพเดต**

เจ้าของกระทู้ หรือคุณพาเรโต ได้ตัดสินใจยกเลิกการเดินทางไปสคบ. แล้ว เปลี่ยนเป้าหมายเป็นเดินทางไปศูนย์บริการ Huawei ที่ MBK เพื่อนำเครื่องไปตรวจสอบความถูกต้องแทน

วันที่ 25 เม.ย 60

Huawei Thailand ออกแถลงการเรื่อง P10 และ Mate 9 ผ่าน Facebook

ล่าสุดเมื่อเร็ว ๆ นี้ ทาง Huawei Thailand ก็ได้ออกมาชี้แจ้งถึงกรณีดังกล่าวผ่าน Facebook แล้ว โดยเนื้อความ ก็ยังไม่ระบุถึงวิธีแก้ไขปัญหาหรือเยียวยาที่ชัดเจนนัก และคำขอโทษจากใจด้วย ส่งผลให้กระแสของแบรนด์ของ Huawei ติดลบลงไปอีก…

ทิศทางต่อจากนี้

ต้องยอมรับว่าเสียดายและเห็นใจไม่น้อยเหมือนกัน เสียดายคือ Huawei P10 กับ Mate 9 ถือเป็นสมาร์ทโฟนที่ดีมาก ๆ เลยทั้งสองรุ่น ไม่ว่าจะดีไซน์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และกล้อง ซึ่งทั้งหมดทำได้ดีจริง ๆ (โดยเฉพาะกล้อง) ทว่าหลังเกิดปัญหาดังกล่าว ก็ทำให้ภาพลักษณ์ของแบรนด์ได้รับความเสียหายพอควร ทั้งนี้ตั้งแต่เกิดเรื่อง ทางบริษัทก็ยังไม่มีมาตรการเยียวยาผู้ใช้หรือคำขอโทษแต่อย่างใด แต่ก็เห็นใจและเข้าใจทางทีม Huawei Thailand เหมือนกัน ว่าพวกเขาเองก็ไม่อยากให้มีเหตุการณ์แบบนี้เช่นกัน เนื่องจากต้นเรื่องจริง ๆ มาจากบริษัทแม่ในจีน ทำให้การเยียวยาอาจมีข้อจำกัดอยู่พอควร