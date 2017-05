หลุด (อีกแล้ว) ภาพเรนเดอร์ HTC U11 ว่าที่เรือธงตัวใหม่ ในรุ่นสีแดงสด

ผู้ใช้ Twitter ที่ชื่อ OnLeaks (เจ้าเดิม) แอบปล่อยภาพเรนเดอร์ตัวเครื่อง HTC U11 รุ่นสีแดงสด ให้เห็นแบบ 360 องศา เผยให้เห็นกล้องที่มาพร้อม Dual LED และช่องเสียบ USB Type-C แทนที่ช่องเสียบหูฟัง 3.5 mm

สีแดงยอดฮิต อีกไม่กี่วัน ก็จะถึงวันเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ของทาง HTC แล้ว หลังเปิดตัวรุ่นกลาง (จอใหญ่) อย่าง HTC U Ultra ไปแล้ว รุ่นต่อไปก็คาดว่าเป็น “HTC U11” เรือธงตัวใหม่ของบริษัท แต่ยังไม่ทันวันงาน ก็มีภาพหลุดตัวเครื่องเผยออกมาก่อนซะแล้ว

Here come a new one… #HTCU11 renders + 360° video + dimensions (based upon factory CAD) on behalf of @91mobiles… https://t.co/DspDU3qUah pic.twitter.com/AINmH6OYjI

— OnLeaks (@OnLeaks) May 5, 2017