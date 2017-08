รีวิว : Dell S2418H InfinityEdge จอ Monitor + Speaker บาง สวย กระหึ่ม !!

Dell S2418H จอ Glossy Monitor (จอกระจก) สวยคม ขนาด 24 นิ้ว มาพร้อมดีไซน์ไร้ขอบหรือ InfinityEdge สวยงาม และ Speaker ลำโพงแถมคุณภาพเยี่ยมในตัว

หากพูดถึงจอ Dell หลายคนคงนึกถึง UltraSharp หรือ U-Series หนึ่งใน 3 รุ่นจอ​ Monitor​ ของ​ Dell ที่แบ่งเป็น U-Series จอระดับมืออาชีพ , S-Series รุ่นพรีเมี่ยม และ E-Series ใช้งานทั่วไป สำหรับ U-Series เป็นจอผิวด้าน ที่ให้ภาพคมชัดและสีที่เที่ยงตรง ทำให้มันเป็นที่นิยมอย่างมาก (โดยเฉพาะกราฟฟิก) แต่ในที่นี้ ผมจะมารีวิวรุ่น S2418H จาก S-Series เป็นจอแบบกระจก บอกตามตรงว่า ผมไม่ค่อยชอบจอประเภทนี้นัก คือมันเป็นกระจก สำหรับผมพอใช้งานไปนาน ๆ รู้สึกเสียสายตา แต่รุ่นนี้เหมือนจะพัฒนาให้สะท้อนแสงน้อยลงแล้ว น้อยขนาดไหนนั้นรอดูกัน ทั้งนี้ทาง Dell ได้ออกแบบตัวจอให้ดูไร้ขอบมากขึ้น หรือเรียกหล่อ ๆ ว่า “InfinityEdge” ช่วยเพิ่มความสวยของจอไม่น้อย และยังเพิ่ม Speaker หรือลำโพงขนาดใหญ่แบบต่อแยก ให้เราเลือกได้ว่าจะติดตั้งหรือไม่ติดตั้งก็ได้ ส่วนจะดีงามมากไหม มาดูไปพร้อม ๆ กันครับ

สเปก Dell S2418H InfinityEdge

Screen Size : 24 inch (23.8″)

Resolution : Full HD 1920 x 1080 at 60Hz

Color resolution : 16.7 Millions

Brightness : 250 cd/m²

Contrast Ratio : 1000:1, 8,000,000:1 (dynamic)

Frequency Response : 6ms (gray-to-gray)

Connectors : VGA, HDMI, Audio Line-in, Audio Line-out

Widescreen : Yes

Weight (Kg) : 3.83 Kg. (with stand)

Color : Black

Input Video Compatibility : VGA, HDMI 2.0 & 1.4, Audio Line-in, Audio Line-out, Speaker port

HDMI : 1 x HDMI v2, 1 x HDMI v1.4

LED Backlight : Yes

Power Supply : AC120/130V, 50/60 Hz

Power Consumption : 26W

Dimensions : 53.90 x 16.22 x 41.24 cm. w/ stand / 53.90 x 4.38 x 31.52 cm. w/o stand

Warranty : 3 Years

แกะกล่อง

อุปกรณ์ในกล่องไม่แถมอะไรมาก ทั้งหมดก็มีเพียง สาย HDMI , AC Adapter , Stand , Speaker , ชุดคู่มือ และตัวจอ Dell S2418H

สำหรับจอ Dell รุ่น S-Series ก็เด่นในเรื่องความสวยงามมาแต่ไหนแต่ไรแล้ว พอมารุ่นนี้ จากใจเลย สวยมากกก !! ตัวจอมีความบางพอสมควร น้ำหนักก็ไม่มากนัก (3.83 kg รวมขาตั้ง) และด้วยความที่เป็นจอกระจก เมื่อบวกกับพาสติกผิวมันด้านหลัง ก็ทำให้มันดูเงางามทั้งตัวเลยครับ

แต่ขาตั้ง (Stand) ของรุ่นนี้ ไม่ค่อยประทับใจเท่าไร แม้จะใช้วัสดุเป็นเหล็กแข็งแรงทนทาน แต่การติดตั้งกับถอดออกยากไปนิด และปรับตำแหน่งจอได้แค่ 2 ระดับตามภาพ (ของรุ่น U-Series ดีงามกว่าเยอะ)

ส่วนติดตั้ง Stand ของจอ มีขนาดไม่ใหญ่มาก ทำให้ต้องเล็ง ๆ หน่อยเวลาดันให้เข้าล็อค ส่วนเวลาถอดออก​ จะลำบากกว่า…

พอร์ตเชื่อมต่อ 6 แบบ อาทิ ช่องต่อไฟเลี้ยง AC , ต่อ Speaker , HDMI 2.0 x 1 , VGA x 1 , Audio-In และ Audio-Out

ใต้ Stand มีพื้นยางกันลื่น แต่ไม่ติดพื้นมากนัก ทำให้พอหมุนจอไปมาได้อยู่ โดยไม่ต้องยกจอ (ถือเป็นข้อดีนะ)

Speaker หรือลำโพงแถมแบบติดตั้งแยก ขนาดถือว่าใหญ่พอควร ด้านข้างมีปุ่ม Volume Up/Down ให้ด้วย

และขอแสดงความเสียใจด้วย หากใครคิดจะเอาลำโพงแยกตัวนี้ไปใช้กับอุปกรณ์อื่น ถ้าเครื่องที่ใช้ไม่มีพอร์ตสมัยโบราณอย่าง PS/2 ก็อดไปครับ ทั้งนี้สายยังมีขนาดสั้นมากด้วย

พอติดตั้ง Speaker เข้าไป ก็ดูหล่อขึ้นทันที

สาย PS/2 ที่แสนสั้นของตัว Speaker

ประสิทธิภาพ

สำหรับข้อกังขาเรื่องจอกระจก ว่าจะสะท้อนมากไหม ? ตอนปิดหน้าจอก็มียังอยู่ชัดเจน หลังเปิดหน้าจอ… ก็ยังสะท้อนอยู่นิดหน่อยครับ แต่ด้วยตัวจอมีเทคโนโลยี HDR หรือ Dell HDR ที่ทำให้มีสีสันสดสวยมากและสว่างกำลังดี พอมองข้ามไปได้บ้าง

ส่วนสเปกหลัก ๆ ของ Dell S2418H คือ เป็นจอ Glossy Monitor แบบ IPS ขนาด 23.8 นิ้ว สัดส่วน 16:9 ความละเอียด 1920 x 1080 @60Hz (รองรับ AMD Freesync ด้วยนะเออ) ค่า Response Time หรือการตอบสนองอยู่ที่ 6 ms (gray to gray) ให้มุมมองแบบ 178/178 องศา Flicker-Free Screen และ ComfortView ช่วยถนอมสายตา แสดงสีแบบ sRGB ถึง 99% !! ความสว่างสูงสุด 250 cd/m² ค่า Contrast Ratio (แสดงผลสีดำและสีขาวแบบที่สุด) อยู่ที่ 1000:1 และ Dynamic Contrast Ratio สูงถึง 8,000,000:1 !! ขนาดนั้นเลย ไหนดูซิ

โอเค ขาวคือขาวจริง ส่วนดำมี Blacklight อยู่บ้าง แต่หากดูผ่าน ๆ ก็มีสภาพเหมือนปิดหน้าจอเลยครับ

ขอบจอแบบ InfinityEdge ของ Dell หากสังเกตดี ๆ จะเห็นส่วนที่เป็นขอบจริง ๆ ที่บางมากถึงมากที่สุด เพราะถัดมาก็เป็นส่วน Glossy แล้ว แต่ในส่วนนี้ก็ยังเห็นขอบมืดอยู่เล็กน้อย

ส่วนปุ่มตั้งค่าก็อยู่ใต้จอตรงมุมขวามือ (เป็นปุ่มกดแบบ Physical ไม่ใช่ปุ่มสัมผัส) หน้าการตั้งค่าก็ยังคงสไตล์ Dell มี Preset Modes หรือปุ่มลัดสำหรับปรับค่าแสดงผลให้ตรงกับที่ต้องการ ณ ขณะนั้น

หรือไปตั้งค่าเองได้ และในหน้าตั้งค่าก็มีแถบแสดงสถานะการใช้พลังงานของจอแบบ Real Time เหมือนเคย

ลองเทสภาพจากคลิป 4K (บนจอ 1080p)

การแสดงผลแสงสีทำได้ดีทีเดียว

เทสสีสัน

และเทสการเล่นเกม โดยเลือก Preset Modes ที่โหมด “Game”

พอเป็นโหมดนี้ ก็ช่วยดันค่าแสงสีแบบปรับสุด ทำให้เห็นรายละเอียดได้ดีขึ้น (แลกกับการบริโภคไฟหรือ Energy Use เต็มหลอด….)

เทียบการแสดงผลหน้าจอ Dell และจอโน๊ตบุ๊ค (1080p) พอเห็นความต่าง

และสุดท้ายนี้ กับการเทส Speaker ที่แถมมากับรุ่น S2418H จากสเปกก็เป็นลำโพงที่มีระบบเสียง Maxx Audio ในตัว ส่วนคุณภาพเสียงจากที่ลองเทสแล้ว ถือว่าแจ่มเลยครับ ให้เสียงดังกระหึ่มใช่เล่น ฟังเพลงได้ดีเกินคาด เล่นเกมก็ได้อารมณ์สมจริง และด้วยตัวลำโพงอยู่ตำแหน่งตรงหน้าเราพอดี เลยทำให้มีมิติเสียงที่ดีมาก ถ้าตีเป็นราคา ผมให้ประมาณ 2 พันบาท ที่เหลือค่าจอ (และประกัน 3 ปี)

สรุป

หลังใข้งานได้หนึ่งอาทิตย์ ก็ต้องแปลกใจที่ตัวจอไม่สร้างอาการปวดตามากนัก ยอมรับเลยว่า แม้เป็นจอกระจก แต่ก็ถนอมสายตาได้ดี ส่วนการสะท้อนแสง ก็ยังคงมีให้เห็นอยู่ แต่ไม่เยอะจนรำคาญ สำหรับประสิทธิภาพการแสดงผล ตรงนี้พอลบล้างการสะท้อนแสงไปได้บ้าง ตัวจอให้สีสันสดมาก ให้ความสว่างกับความคมชัดได้ดี วัสดุที่ใช้ดูพรีเมี่ยมสมรุ่น การออกแบบก็สวยไร้ที่ติ ขอบจอที่บางจนเกือบไร้ขอบจริง ๆ และจุดที่หน้าชมคือ Speaker คุณดีงามมาก (แต่ใช้สาย PS/2…) แต่ในส่วนขาตั้งหรือ Stand ปรับได้แค่ 2 ระดับเท่านั้น และมีพอร์ต HDMI กับ VGA แค่อย่างล่ะหนึ่ง สำหรับราคา Dell 24″ S2418H InfinityEdge ก็อยู่ที่ 8,XXX บาท (ราคา ณ ปัจจุบัน)

ข้อดี

ออกแบบสวยงาม

วัดสุแข็งแรงทนทาน

จอไร้ขอบ InfinityEdge

ให้สีสันได้สวยสดมาก

ให้ความสว่างและความคมชัดดี

ลำโพงคุณภาพดีเกินคาด

ข้อสังเกต