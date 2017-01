ซัมซุงนำเสนอมิติใหม่ จัดเต็มนวัตกรรม ในงาน CES 2017

ซัมซุง นำเสนอวิสัยทัศน์ รวมถึงนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่จะมาช่วยยกระดับชีวิตไปอีกขั้น มุ่งมั่นสรรสร้างนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อสานต่อความเป็นผู้นำด้านการคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่สอดรับกับความต้องการของผู้บริโภค เพื่อความสะดวกสบายมากกว่าที่เคย ณ งานแถลงข่าวของซัมซุงในงาน CES 2017 จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 5 – 8 มกราคม 2560 ที่ลาสเวกัส สหรัฐอเมริกา

มร. ทิม แบกสเตอร์ ประธานและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการของซัมซุง สหรัฐอเมริกา กล่าวว่า “ซัมซุงเติบโตขึ้นอย่างมากในปีที่ผ่านมา แม้ว่าเราจะเผชิญกับอุปสรรคมากมาย แต่เราก็ยังมีส่วนแบ่งทางการตลาดเพิ่มขึ้นทั้งในกลุ่มทีวี เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน อุปกรณ์อัจฉริยะสวมใส่ได้ และสมาร์ทโฟน ในปีนี้ เรายังคงมุ่งมั่นนำเสนอนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยรับฟังผู้บริโภค เพื่อพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง วิสัยทัศน์ของเราก็คือเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชิ้นจะต้องมีดีไซน์ที่สวยงาม ต้องเชื่อมต่อกันเป็นหนึ่งเดียวและสรรสร้างขึ้นจากความตั้งใจให้ผู้บริโภคเป็นศูนย์กลาง”

เปิดศักราชใหม่แห่งความบันเทิงภายในบ้าน

ซัมซุงภูมิใจเสนอซัมซุง QLED ทีวี รุ่น Q8C ขนาด 75 นิ้ว ผลลัพธ์จากความก้าวหน้าอีกขั้นของเทคโนโลยีหน้าจอแบบควอนตัมดอท ให้การแสดงผลที่เกิดจากการการผสมแสงและสีสมบูรณ์แบบถึงขีดสุดเท่าที่เทคโนโลยีหน้าจอในปัจจุบันจะทำได้ ช่วยให้ซัมซุง QLED ทีวี มีหน้าจอที่โดดเด่นสะดุดตา ไม่ว่าจะรับชมจากจุดใดของห้อง ไม่ว่าจะรับชมคอนเทนท์ในห้องที่สว่างจ้าหรือมืดสลัว มากับสายสัญญาณแบบโปร่งใส ‘Invisible Connection’ สามารถรวมอุปกรณ์ต่อพ่วงทั้งหมดต่อเข้าสู่ทีวีได้ นอกจากนี้ยังมีชุดยึดติดผนัง ‘No-gap wall-mount’ ซึ่งช่วยติดทีวีอย่างแนบสนิทกับผนังได้รวดเร็วและง่ายดาย หรือสำหรับผู้ที่ไม่ชอบติดทีวีไว้บนผนัง ซัมซุงยังนำเสนอขาตั้งทีวีใหม่สองแบบที่ออกแบบขึ้นเพื่อสร้างความ โดดเด่นและโชว์ให้เป็นของประดับบ้านได้ในตัว เลือกได้ทั้งขาตั้งแบบ ‘Studio Stand’ หรือขาตั้งแบบ ‘Gravity Stand’

นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่แล้ว ซัมซุงจะวางแผนที่จะพัฒนาสิ่งใหม่ๆ เพื่อส่งมอบประสบการณ์ในการใช้งานที่ง่ายและเป็นหนึ่งเดียว อาทิ Samsung One Remote ซึ่งผู้ใช้งานสามารถควบคุมอุปกรณ์ทุกชิ้นที่เชื่อมต่อกับทีวีด้วยรีโมทอันเดียว รวมถึงการสั่งงานด้วยคำสั่งเสียง พัฒนาแอพ Smart View ให้ดียิ่งขึ้น สามารถใช้งานได้ทั้งบนแอนดรอยด์ และไอโอเอส ให้ผู้บริโภคสามารถใช้สมาร์ทโฟนเพื่อเลือกและเล่นทุกคอนเทนท์ที่มีอยู่ได้อย่างครบถ้วนบนหน้าจอสมาร์ทโฟน รวมทั้งเลือกรับการแจ้งเตือนคอนเทนท์โปรดผ่านสมาร์ทโฟน แม้ทีวีจะปิดอยู่ก็ตาม

ซัมซุงเปิดตัวบริการใหม่สำหรับสมาร์ททีวี ไม่ว่าจะเป็น บริการ Sports ที่นำเสนอข้อมูลให้แฟนๆ กีฬาได้ทราบว่าทีมโปรดจะลงแข่งเมื่อใด รับชมได้ในช่องทางใด ตลอดจนรายงานผลการแข่งขัน โดยซัมซุงมีแผนจะเพิ่มคอนเทนท์ด้วยการหาพันธมิตรคอนเทนท์ด้านกีฬาชั้นนำเพิ่มเติม และบริการ TV Plus ที่เน้นบริการคอนเทนท์ระดับพรีเมียม จากนี้ไป ผู้ใช้งานทีวีซัมซุงจะไม่ต้องคอยรายการทีวีสุดโปรดมาออกอากาศ เพราะสามารถเลือกรับชมได้ทันที เพียงแค่เปิดรับชมผ่านช่องของ TV Plus นอกจากนี้ ยังได้แนะนำไลฟ์สไตล์ทีวี (Lifestyle TV) ที่ดีไซน์เพรียวบาง โดดเด่น และได้รับการออกแบบให้งดงามดั่งงานศิลป์ ดูคล้ายคลึงกับกรอบติดผนังสำหรับภาพเขียนชั้นดี มาพร้อมกับสายเคเบิลที่ กลมกลืนกับทุกจุดในบ้านราวกับล่องหนให้แขวนทุกจุดในบ้านตามต้องการ อีกทั้งยังได้รับรางวัล “2017 Best of Innovation Award” จากงาน CES 2017

และซัมซุงยังเผยโฉมไลน์อัพผลิตภัณฑ์ภาพและเสียงในบ้านรุ่นใหม่ล่าสุด ไม่ว่าจะเป็น ลำโพงซาวด์บาร์ที่ผสานประสิทธิภาพของซับวูฟเฟอร์ไว้ในชุดลำโพงโดยตรง, ลำโพงไร้สายรุ่น H7 (H7 Wireless Speaker), และเครื่องเล่นบลู-เรย์แบบ UHD รุ่นใหม่ ทุกผลิตภัณฑ์มาพร้อมคุณภาพระดับพรีเมียม รวมถึงดีไซน์ที่เรียบหรู ลำโพงซาวด์บาร์และลำโพงไร้สายรุ่น H7 ให้คุณภาพเสียง 32 บิต อัดแน่นด้วยรายละเอียด ให้เสียงที่ดีเยี่ยม ไม่ว่าจะเล่นจากแหล่งเสียงใดๆ ที่มีคุณภาพตั้งแต่ 8 ถึง 24 บิต เทคโนโลยีเสียง UHQ สามารถอัพสเกลเสียงจากแหล่งต่างๆ ให้เป็นเสียง 32 บิต

สะดวกสบายยิ่งขึ้นยามอยู่บ้าน

ซัมซุงนำเสนอผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านอันโดดเด่นหลากหลาย ที่จะมาช่วยให้ผู้บริโภคสะดวกสบายมากขึ้น เพื่อมอบความยืดหยุ่นที่มากขึ้นในการซักผ้า ซัมซุงได้แนะนำ FlexWash™ + FlexDry™ เพื่อปฏิวัติการซักผ้าเพราะได้รับการออกแบบให้ทำหน้าที่เป็นเครื่องซักผ้า 2 เครื่องพร้อมด้วยเครื่องอบผ้าอีก 2 เครื่องภายในระบบเดียว เลือกซักผ้าได้หลากหลายรูปแบบมากยิ่งขึ้นตามต้องการ จึงตอบสนองความต้องการในการซักผ้าของครอบครัวยุคใหม่ที่มีภาระมากมายได้เป็นอย่างดี FlexWash™ แบบฝาหน้าติดตั้งถังซักขนาดความจุ 5 ลูกบาศก์ฟุต ซึ่งเป็นถังซักขนาดใหญ่ที่สุดในผลิตภัณฑ์กลุ่มเดียวกัน เพื่อรับมือกับปริมาณผ้าในระดับทั่วไปหรือปริมาณมากๆ

ในขณะที่ FlexWash™ แบบฝาบนช่วยต่อยอดกำลังซักด้วยขนาดความจุอีก 1 ลูกบาศก์ฟุต ซึ่งสามารถใช้เครื่องซักทั้งสองพร้อมกันโดยตั้งค่าการซักแตกต่างกันได้ ส่วน FlexDry™ สามารถรับมือกับ ผ้าปริมาณมากได้ พร้อมทั้งให้ความยืดหยุ่นเพิ่มเติมในการอบผ้าบอบบางได้อีกสองสามชิ้นไปพร้อมๆ กัน โดยผู้ใช้สามารถวางผ้าเหล่านี้ราบไว้บนรางพิเศษ Delicate Rack ที่ส่วนบนของเครื่องอบและค่อยๆ อบแห้งอย่างอ่อนโยนด้วยกระแสลมร้อนตาม ที่ควบคุมไว้ บริเวณรางพิเศษนี้สามารถปรับระดับความร้อนได้โดยอัตโนมัติตั้งแต่ระดับอุณหภูมิห้องไปจนถึง 95 องศาฟาห์เรนไฮต์ ขึ้นอยู่กับชนิดของผ้าที่กำลังอบแห้ง นอกจากนี้ ถังอบหลักยังใช้เทคโนโลยี MultiSteam ของซัมซุงเพื่อเพิ่มความสดชื่นและฆ่าเชื้อโรคให้กับผ้าพร้อมๆ ไปกับการลดกลิ่นอับและรอยยับอีกด้วย

ซัมซุงได้เปิดตัวตู้เย็น Family Hub 2.0 เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด โดยเพิ่มจาก 4 รุ่น เป็น 10 รุ่น เพื่อให้ผู้บริโภคได้เลือกใช้ตรงตามความต้องการ ซัมซุงยังได้ยกระดับการใช้งานและการจัดการอาหาร ผสานการทำงานได้ดียิ่งขึ้นกับแอพพลิเคชันที่ใช้งานง่ายให้ผู้ใช้งานได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น หน้าจอแอลอีดี 21.5 นิ้วทำให้คนในครอบครัวสื่อสารกันอย่างสะดวกสบายยิ่งขึ้น ซัมซุงยังนำเสนอเครื่องใช้ไฟฟ้าในห้องครัวแบบบิลด์-อินรุ่นใหม่ อาทิ เตาอบ เครื่องล้างจานรุ่นใหม่ และตู้เย็นระดับพรีเมี่ยม เพื่อแสดงให้เห็นพันธะสัญญาที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้บริโภคด้วยนวัตกรรมและความเชี่ยวชาญอันหลากหลาย

เติมเต็มทุกความต้องการด้วยสมาร์ทโฟนและโน้ตบุ๊ค

ซัมซุงนำเสนอสมาร์ทโฟนและโน้ตบุ๊ค สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่ต้องการผสานทั้งงานออกแบบ ความใส่ใจในทุกๆ รายละเอียด และทางเลือกที่หลากหลายให้ผู้บริโภค

ซัมซุงเปิดตัวสมาร์ทโฟนใหม่ล่าสุดในซีรีส์ กาแลคซี่ เอ ทั้งรุ่น A7 ขนาด 5.7 นิ้ว รุ่น A5 ขนาด 5.2 นิ้ว และรุ่น A3 ขนาด 4.7 นิ้ว มอบความประณีตยิ่งขึ้นทั้งด้วยดีไซน์อันสวยงาม ประสิทธิภาพอันทรงพลัง และความสะดวกสบายอย่างที่สุด กล้องความละเอียด 16 ล้านพิกเซลทั้งด้านหน้าและด้านหลังที่เสถียรมากยิ่งขึ้น ด้วยระบบโฟกัสที่แม่นยำ ส่งผลให้ภาพถ่ายและภาพเซลฟี่คมชัดสดใส แม้ในสภาพแสงน้อย และเป็นครั้งแรกที่สมาร์ทโฟนซีรีส์เอ มาพร้อมมาตรฐานการกันน้ำและฝุ่นในระดับ IP68 จึงสามารถเผชิญกับทุกสภาพดินฟ้าอากาศได้ เหมาะกับการใช้งานในแทบทุกกิจกรรมหรือสถานการณ์ มีหน่วยความจำที่ใหญ่ขึ้น และรองรับ microSD ได้มากถึง 256 GB แบตเตอรี่ใช้งานได้ยาวนานยิ่งขึ้น สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์สุดแอคทีฟของผู้ใช้ ระบบ Fast Charge พอร์ท USB Type-C ที่ใช้งานกลับด้านได้เพื่อการเชื่อมต่อที่ง่ายดายรวมถึงการชาร์จที่ไร้ความยุ่งยาก สามารถแยกข้อมูลส่วนตัวเพื่อจัดเก็บไว้อย่างปลอดภัยใน Secure Folder ที่รองรับการพิสูจน์ตัวตนด้วยข้อมูลทางชีวมิติ (Biometric Authentication)

ซัมซุง โครมบุ๊ค พลัสและซัมซุง โครมบุ๊ค โปร โน้ตบุ๊คระดับพรีเมี่ยมที่สามารถบิดหน้าจอได้ สามารถแปลงร่างเป็นแท็บเล็ตได้ด้วยการบิดเพียงครั้งเดียว รองรับบริการกูเกิล เพลย์ และสามารถติดตั้งแอพลิเคชั่นนับล้านได้โดยตรงจากกูเกิลเพลย์ ตัวเครื่องทำจาจากโลหะ จึงเพรียวบางแต่ทนทานสูง หน้าจอมีความละเอียด Quad HD ประสิทธิภาพในงานทำงานยอดเยี่ยม เป็นเครื่องโครมบุ๊ค 2 รุ่นแรกที่มากับปากกาดิจิไทเซอร์

ซัมซุง โน้ตบุ๊ค 9 ขนาดหน้าจอ 15 นิ้ว ได้รับการออกแบบเพื่อผู้บริโภคที่ต้องการประสิทธิภาพสูงสุดและต้องการความสะดวกในการพกพา มากับหน่วยประมวลผลกลางตระกูลคาบี้เลก อันเป็นหน่วยประมวลผลกลางรุ่นที่ 7 ของอินเทล และมีการ์ดประมวลผลกราฟิกติดตั้งมาด้วยเพื่อช่วยการประมวลภาพกราฟิกที่ซับซ้อน ไม่ว่าจะเป็นการตัดต่อภาพถ่าย การตัดต่อคลิปวีดิโอ หรือการเปิดโปรแกรมบนหน้าจอมากกว่าหนึ่งหน้าจอ

ปิดท้ายด้วย โน้ตบุ๊คสำหรับคอเกมรุ่นแรกของซัมซุง “ซัมซุง โน้ตบุ๊ค โอดิสซี่” มีขนาดเล็กพอดีกับเป้สะพายหลัง และมีประสิทธิภาพเทียบเท่าคอมพิวเตอร์ เกมมิ่ง เดสก์ทอป ทั้งในแง่ประสิทธิภาพ ความเร็วในการประมวลผล และสะดวกในการใช้งาน มีหน้าจอ 15 นิ้ว และ 17 นิ้ว โดยรุ่น 15 นิ้ว จะใช้หน่วยประมวลผลกลางคอร์ไอ 7 แบบรุ่นที่ 7 ของอินเทล มีแรมขนาด 32 กิกะไบต์แบบ DDR4 ความเร็วแรมบัส 2,400 เมกกะเฮิร์ต ใช้หน่วยความจำแบบคู่ ผสานทั้งฮาร์ดดิสก์และโซลิดสเตทไดรฟ์เข้าด้วยกันจนมีความจุรวมถึง 256 กิกะไบต์ และใช้การ์ดประมวลผลกราฟิกรุ่นจีทีเอกซ์ 1050 ของเอ็นวีเดีย เพื่อการใช้งานที่สะดวกสบายและการเล่นเกมที่เต็มอรรถรสยิ่งขึ้น มีปุ่มลัดสำหรับเพิ่มประสิทธิภาพการประมวลผล การประมวลผลกราฟิก และการจัดการแรมจนถึงขีดสุด