Samsung ยืนยัน จะใช้ชื่อ Galaxy Note ต่อไป เผย Note 8 มาแน่

DJ Koh ประธานส่วนธุรกิจสมาร์ทโฟนจาก Samsung เผย บริษัทยังไม่ทิ้งแบรนด์ Galaxy Note แน่นอน และมีแผนจะเปิดตัว Note 8 ที่จะมีความปลอดภัยมากกว่าเก่า และมาพร้อมเทคโนโลยีใหม่ ๆ มากมายด้วย

Galaxy Note ยังไม่ตาย หลัง Samsung ได้ออกมา เผยปัญหาแบตฯ ระเบิดของ Galaxy Note 7 อย่างละเอียดแล้ว เมื่อเร็ว ๆ นี้ทางสำนักข่าว Cnet ก็ได้เข้าไปสัมภาษณ์กับ DJ Koh (Koh Dong-jin) ประธานส่วนธุรกิจสมาร์ทโฟนจาก Samsung ด้วย ได้ความว่า “บริษัทยังไม่ทิ้งแบรนด์ Galaxy Note แน่นอน”

นอกจากนี้ยังยืนยันด้วยว่า Samsung มีแผนจะเปิดตัว “Galaxy Note 8” ด้วย โดยจะมีความปลอดภัยมากกว่าเก่า และมาพร้อมเทคโนโลยีใหม่ ๆ มากมาย ทั้งนี้ก่อนที่จะเกิดปัญหา Galaxy Note 7 ก็เคยได้รับคำชมมากมายว่า เป็นสมาร์ทโฟนที่มีความสมบูรณ์แบบที่สุด (one of the most complete devices) และหลังเกิดปัญหา ก็มีผู้ใช้หลายคนที่ยังคงเลือกใช้ต่อไป แม้จะได้รับคำเตือนจากทางบริษัทแล้วก็ตาม

“ทางเราค้นพบอีกว่า มีลูกค้าจำนวนมาก ยังมีความภักดีต่อแบรนด์ Note นี้อยู่” (“we knew there are lots and lots of loyal Note customers,”) DJ Koh กล่าวเพิ่มเติม

เป็นอันว่า ชื่อ “Samsung Galaxy Note” ยังไม่หายไปไหน หลังบทเรียนราคาแพงจาก Galaxy Note 7 ที่ผ่านมา ก็คงทำให้มาตรการตรวจสอบมีความเข้มขึ้นเยอะแน่ หวังว่า Galaxy Note 8 จะไม่ซ้ำรอยเดิมนะ

ที่มา : The Next Web