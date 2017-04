Samsung เปิดตัว Galaxy S8 และ S8+ ในไทยอย่างเป็นทางการ ขายจริง 5 พ.ค. ศกนี้

By

Samsung เปิดตัว Galaxy S8 และ S8+ ในประเทศไทย ที่พร้อมจะมาสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับวงการสมาร์ทโฟน ตอกย้ำฟีเจอร์สุดล้ำที่จะทำให้คุณก้าวข้ามทุกขีดจำกัดและทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้ หรือ Do What You Can’t ด้วยจอภาพไร้กรอบ ไร้ปุ่มโฮม และกล้องประสิทธิภาพสูง

นายวิชัย พรพระตั้ง รองประธานองค์กร ธุรกิจโทรคมนาคมและไอที บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด กล่าวว่า “ที่ซัมซุง เราเน้นการสร้างสรรค์นวัตกรรมและแรงบันดาลใจให้แก่ผู้บริโภค ซัมซุง กาแลคซี่ เอส 8 อีกหนึ่งสมาชิกจากตระกูลกาแลคซี่ที่ผสานดีไซน์และเทคโนโลยีไว้ด้วยกันอย่างลงตัว และเนื่องจากผลสำรวจเผยให้เห็นว่า ผู้บริโภคชาวไทยใช้เวลาเกือบสี่ชั่วโมงบนสมาร์ทโฟนต่อวัน และเกือบ 45 นาทีสำหรับเอนเตอร์เทนเม้นท์ อินฟินิตี้ ดิสเพลย์ (Infinity Display) หรือหน้าจอไร้กรอบและปุ่มโฮม จึงสนองประสบการณ์การรับชมที่ไร้สิ่งรบกวน พร้อมกล้องประสิทธิภาพสูงด้วยศักยภาพการทำงานที่เหนือชั้น เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคที่อยู่ในยุค Mobile First คือการที่กิจกรรมต่างๆ เกิดขึ้นและเชื่อมต่อผ่านทางสมาร์ทโฟน”

ซัมซุง กาแลคซี่ เอส 8 สมาร์ทโฟนที่มีดีไซน์ล้ำสมัยกับจอภาพไร้กรอบ พร้อมการใช้งานที่ครบครัน โดยจอภาพขนาด 5.8 นิ้ว สำหรับกาแลคซี่ เอส 8 และ 6.2 นิ้ว สำหรับกาแลคซี่ เอส 8+ ผ่านการออกแบบพื้นผิวด้านหน้า

ที่เรียบลื่น ไร้ปุ่มโฮมและเหลี่ยมมุม เพิ่มความสะดวกสบายด้วยการใช้งานแบบพร้อมกันหลายหน้าจอ (Multi-tasking)

นอกจากฟีเจอร์เฉพาะตัวของสมาร์ทโฟนในกลุ่มกาแลคซี่ที่เน้นศักยภาพรอบด้านแล้ว ซัมซุง กาแลคซี่ เอส 8 ยังมาพร้อมกับระบบรักษาความปลอดภัยเหนือชั้นด้วยเทคโนโลยีไบโอเมตริก อาทิ ระบบสแกนม่านตา (Iris Scanner), ระบบสแกนลายนิ้วมือ และระบบตรวจจับใบหน้า รวมถึงความปลอดภัยเหนือชั้น ซัมซุง นอกซ์ (Samsung Knox) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มรักษาความปลอดภัยเกรดเทียบเท่าของกองทัพ

พร้อมมอบประสบการณ์ที่เหนือกว่าด้วย Samsung Gear VR เพื่อสัมผัสกับประสบการณ์เสมือนจริง Samsung Gear 360 ที่มอบภาพความละเอียดในระดับ 15MP และวีดีโอ 4K แบบ 360 องศา และ Samsung DeX อุปกรณ์ที่จะเปลี่ยนสมาร์ทโฟนให้กลายเป็นคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อป

Samsung DeX (ภาพจากเว็บไซต์ samsung.com)

Samsung Gear 360 (ภาพจากเว็บไซต์ samsung.com)

ซัมซุงได้เปิดจองสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่นี้ผ่านทางช่องทางออนไลน์ของซัมซุงและพันธมิตร ระหว่างวันที่ 17-23 เมษายนที่ผ่านมาโดยได้รับเสียงตอบรับอย่างล้นหลาม นอกจากนี้ ซัมซุงยังจะเปิดตัวพรีเซ็นเตอร์ของกาแลคซี่ เอส 8 ที่เป็นตัวแทนของชีวิตความไร้กรอบที่หมายถึงการก้าวข้ามขีดจำกัดเพื่อเปิดโอกาสสู่ความเป็นไปได้ใหม่ๆ

“เรามั่นใจว่าการเปิดตัวกาแลคซี่ เอส 8 เพื่อตอกย้ำความเป็นผู้นำในกลุ่มสมาร์ทโฟนในครั้งนี้ จะได้รับเสียงตอบรับที่ดีเหนือความคาดหมาย เฉกเช่นสมาร์ทโฟนเรือธงของบริษัทเคยได้รับตลอดมา เพราะกาแลคซี่ เอส 8 จะนำท่านออกจากกรอบจำกัดที่คุ้นเคยไปสู่กาแลคซี่ที่กว้างใหญ่ที่เต็มไปด้วยความเป็นไปได้”

สำหรับ SAMSUNG GALAXY S8 ราคาอยู่ที่ 27,900 บาท ส่วน SAMSUNG GALAXY S8+ อยู่ที่ 30,900 บาท วางขายอย่างเป็นทางการในวันที่ 5 พฤษภาคมนี้

ขณะที่ Samsung DeX อุปกรณ์ที่จะเปลี่ยนสมาร์ทโฟนให้กลายเป็นคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อป จะวางขายวันเดียวกับ S8 และ S8+ วางขาย ในราคา 3,990 บาท แต่สินค้าจะมีจำนวนจำกัด ส่วน Samsung Gear 360 จะเข้ามาวางขายในเร็วๆ นี้