ส่องบรรยากาศ Galaxy Studio ห้องโชว์เทคโนโลยีจาก Samsung ณ ใจกลางกรุงเทพฯ

เมื่อวานทาง Samsung ได้จัดงานเปิดตัว “Galaxy Studio” เป็น Pop Up (หรือศูนย์การขายเฉพาะกิจ) ณ ใจกลางกรุงเทพฯ โชว์นวัตกรรมเด็ด ๆ จาก Samsung มาร่วมสัมผัสอย่างใกล้ชิด

พาทัวร์ เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ทีเดียว กับ “Galaxy Studio” จาก Samsung ณ ใจกลางกรุงเทพฯ ลานพาร์คพาราก้อน เปิดให้ทุกคนมาร่วมสัมผัสตัว Samsung Galaxy S8 และ S8 Plus กับเทคโนโลยีอื่น ๆ จาก Samsung อย่างใกล้ชิดกันเลย อาทิ Infinity Display โชว์ความเป็นที่สุดของหน้าจอไร้ขอบ Let’s Capture in The Dark โชว์ประสิทธิภาพกล้องถ่ายภาพกลางคืน และ Bixby โชว์ความสามารถของผู้ช่วยหรือ AI อัจฉริยะที่พัฒนาโดย Samsung ส่วนภายในจะเป็นยังไงบ้าง มาดูกันครับ

หน้าตา Galaxy Studio ลักษณะคล้ายกล่องสี่เหลี่ยมขนาดยักษ์ ตั้งตระหง่านอยู่กลางลานกว้างของห้างสยามพาราก้อน ซึ่งจะเปิดให้เข้าชมตั้งแต่เวลา 10:00 – 21:00 น. ตลอดช่วงเดือนมิถุนายนปีนี้ครับ ใครว่าง ๆ ลองเข้าไปส่องกันได้

ช่วงกลางคืน หน้าทางเข้า Galaxy Studio จะกลายเป็นจอขนาดใหญ่ สวยงามทีเดียว

ภายใน Galaxy Studio กว้างขวางพอควร

ตรงกลางจะเป็นที่จำหน่าย Samsung Galaxy S8/S8 Plus และ Samsung Galaxy Tab S3 ใครสนใจซื้อ มาจับหรือลองลูบ ๆ คลำ ๆ ตัวเครื่องก่อนตรงนี้ได้

ฝั่งขวามือ ก็มีโซนแสดงเทคโนโลยี Bixby ผู้ช่วยหรือ AI อัจฉริยะจาก Samsung ที่มีอยู่ในเครื่อง Galaxy S8 ด้วย

ส่วนที่นำมาแสดง ก็จะมีให้เอากล้องของ Galaxy S8 ถ่ายขวดไวน์หรือรูปภาพของศิลปิน ในที่นี้ก็ได้ลองถ่ายกับฉลากขวดไวน์ดู ตัว Bixby จะขึ้นข้อมูลหรือรีวิวของไวน์นั้น ๆ ให้ทันที

ถัดจาก Bixby ก็มีให้ลองเทสแว่น Gear VR ของ Samsung

ข้าง ๆ กันก็มีโซน Samsung Dex ให้ลองเล่นด้วย

สุดท้ายก็มีโซนกล้อง Gear 360 ลองเทสภาพ 360 องศากันดูได้ในนี้

มาดูฝั่งซ้ายกันบ้าง ที่แรกที่เจอคือโซน Infinity Display เปิดให้ลองสัมผัสหน้าจอไร้ขอบของ Galaxy S8

ถัดมามีโซน Let’s Capture in The Dark เป็นห้องมืด ที่เปิดให้ทุกคนลองเข้าไป แล้วเอา Galaxy S8 ถ่ายภาพตัวเองภายในนั้น

เสร็จแล้วก็มาเอาภาพจากตรงนี้ได้เลย นี้คือภาพภายในห้องดังกล่าว ที่ถ่ายจากกล้อง Galaxy S8 นั้นเอง

ข้าง ๆ กัน ก็เป็นศูทย์จำหน่ายอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ จาก Samsung

ท้ายนี้ใน Galaxy Studio จะมีเคสลายพิเศษจาก “EXO” วงบอยแบนด์ชื่อดังจากเกาหลี ให้สาวกร่วมจับจองไปบูชากันได้ครับ

หน้าตาเคส Samsung Galaxy S8 รุ่น Exo Edition

สำหรับผู้ที่ซื้อ Samsung Galaxy S8 ภายใน Galaxy Studio รับฟรีชุด Starter Kit และสิทธิพิเศษพร้อมบัตรกำนัลจาก สยามพาราก้อน สยามดิสคัฟเวอรี่ และสยามเซนเตอร์มูลค่ารวมกว่า 10,000 บาท และสำหรับสมาชิกบัตร VIZ Card รับเพิ่มทันที ลำโพง บลูทูธมูลค่ากว่า 3,190 บาท ตลอดระยะเวลาการจัดงาน และนอกจากนี้ซัมซุงยังเอาใจคนรักกาแลคซี่ด้วยกิจกรรมและโปรโมชั่นที่ห้ามพลาดในทุกๆสัปดาห์ ดังนี้

2 มิถุนายน 60 – เตรียมพบกับการพรีออเดอร์เคส Samsung Galaxy S8 ที่ทุกคนรอคอยกับ “ซัมซุง กาแลคซี่ เฟรนส์ x EXO” ผสานเทคโนโลยี NFC ที่จะเปลี่ยนให้ซัมซุงกาแลคซี่เอส 8 เป็นโลกของเอ็กโซอย่างเต็มเปี่ยม พร้อมเปิดให้จองครั้งแรกในประเทศไทยที่งานนี้ด้วยราคาเพียง 1,690 บาท มีให้เลือก 2 สี ได้แก่ สีขาวและสีดำ และที่สำคัญมีจำนวนจำกัดเพียง 500 ชิ้นเท่านั้น

ผู้ที่จองและซื้อเคส EXO ในงานจะได้รับสิทธิ์ร่วมลุ้นรับบัตรชมคอนเสิร์ตของวง EXO ที่งาน จำนวน 2 ที่นั่ง (บัตรคอนเสิร์ตมูลค่า 8,040 บาท) โดยจะจับรางวัลเวลา 13:00 น.และประกาศผลในเวลา 14:00 น. ของวันที่ 9 มิถุนายน 60 10 มิถุนายน 60 – สาวกไลน์ และผองเพื่อนห้ามพลาดเมื่อ ซัมซุง ร่วมกับไลน์ ยกทัพความน่ารักมาที่ กาแลคซี่สตูดิโอมอบความสดใสผ่าน ซัมซุง x ไลน์เฟรนด์แอคเซสโซรี่ อุปกรณ์เสริมสำหรับสมาร์ทโฟนรุ่น Samsung Galaxy S8 และ S8 Plus



ร่วมสัมผัสความเร็ว และความคมชัด ของกล้อง Samsung Galaxy S8 ไปกับการเคลื่อนตัวที่พริ้วไหวของบาร์เทนเดอร์ ที่นอกจากจะได้ภาพสวยๆแล้ว คุณยังได้สูตรและวิธีทำค็อกเทลเก๋ๆกลับไปอีกด้วย 24 มิถุนายน 60 – ซัมซุงเนรมิต Galaxy Studio ให้กลายเป็นรันเวย์ระดับไฮเอ็นท์ พร้อมลุ้นรับของรางวัลใหญ่ด้วยมูลค่าที่ประเมินไม่ได้

ใครอยากสัมผัสประสบการ์ณในแบบ Urban Living ที่ Galaxy Studio นี้ มาดูกันได้ที่ลานพาร์คพาราก้อน เวลา 10:00 – 21:00 น ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 29 มิถุนายนเดือนนี้ครับ