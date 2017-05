เปิดยอดขายรวม Samsung Galaxy S8 และ S8 Plus ล่าสุดอยู่ที่ 5 ล้านเครื่องแล้ว

Samsung เผยยอดขายอย่างไม่เป็นทางการของ Samsung Galaxy S8 และ S8 Plus ล่าสุดอยู่ที่ 5 ล้านเครื่อง หลังเพิ่งเปิดตัวเมื่อวันที่ 21 เม.ย 60 หรือเปิดขายเพียงเดือนเดียวเท่านั้น

ขายดิบขายดี นับตั้งแต่ที่ Samsung Galaxy S8 และ S8 Plus เปิดตัวในวันที่ 21 เม.ย 60 ก็มีผลตอบรับที่ไม่เลวเลย หลังจากนั้นก็ผ่านมาได้ประมาณเดือนหนึ่ง ก็ได้ยอดขายรวมไปแล้ว 5 ล้านเครื่อง !!

ทาง Samsung ได้เผยกับทาง The Investor ว่า “Although we cannot provide detailed figures, the sales are going smoothly around the globe,” a company official said. “The combined sales already are beyond 5 million units.” แปลรวม ๆ คือ ทางบริษัทยังไม่เผยรายละเอียดยอดขายจริง ๆ บอกเพียงว่า ยอดขายเป็นไปอย่างราบรื่น โดยรวมก็อยู่ที่ 5 ล้านเครื่องทั่วโลกแล้ว

ท้ายนี้ Samsung ได้กล่าวเพิ่มว่า จะวางจำหน่าย Galaxy S8 และ S8 Plus ให้ได้อีก 120 ประเทศ ภายในเดือนพฤษภาคมนี้ด้วย และยันยืนว่า จะได้ขายในประเทศจีนเดือนนี้แน่นอน

ที่มา : GSM Arena