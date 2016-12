ใช้ ซัมซุง เพย์ มีแต่ได้ พิเศษเฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ดที่ใช้งานซัมซุง เพย์

by CK

Samsung และ Master Card มอบข้อเสนอสุดพิเศษเพื่อสมาชิกบัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ดที่ใช้งาน “ซัมซุง เพย์ (Samsung Pay)” ให้ผู้ใช้งานมีสิทธิ์ลงทะเบียนรับคูปองเงินสดมูลค่า 400 บาท* ณ ห้างสรรพสินค้า ร้านค้า และโรงภาพยนตร์ที่ ร่วมรายการ

ซัมซุง นำโดย นายวิชัย พรพระตั้ง รองประธานองค์กร ธุรกิจโทรคมนาคมและไอที (ขวา) และ มาสเตอร์การ์ด นำโดย มร. แอนโทนิโอ คอร์โร ผู้จัดการประจำประเทศไทยและพม่า (ซ้าย) มอบข้อเสนอสุดพิเศษเพื่อสมาชิกบัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ดที่ใช้งาน “ซัมซุง เพย์ (Samsung Pay)” การชำระเงินรูปแบบใหม่ด้วยบัตรเครดิตผ่านสมาร์ทโฟนที่ใช้ง่าย สะดวก ปลอดภัย ที่ได้เปิดให้ใช้งานในเมืองไทยแล้ว ให้ผู้ใช้งานมีสิทธิ์ลงทะเบียนรับคูปองเงินสดมูลค่า 400 บาท* ณ ห้างสรรพสินค้า ร้านค้า และโรงภาพยนตร์ที่ ร่วมรายการ โดยสามารถนำคูปองดังกล่าวไปใช้เป็นส่วนลดสำหรับสินค้าและบริการได้ที่ร้านค้าชั้นนำมากมาย ได้แก่

• ใช้เป็นส่วนลดได้ทุกเคาน์เตอร์** ณ ห้างสรรพสินค้า ดิ เอ็มโพเรียม, ห้างสรรพสินค้า ดิ เอ็มควอเทียร์และห้างสรรพสินค้าพารากอน และร้าน H&M ทุกสาขาทั่วประเทศ เมื่อซื้อสินค้าตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไปต่อใบเสร็จ

• ใช้เป็นส่วนลด** ที่ร้าน The Wonder Room, Gift Wonderland, The Selected และ Gin & Milk สยามเซ็นเตอร์

• ใช้เป็นส่วนลด** ที่ร้าน Loft, Open Space Zone, Cazh, Pursuit และ ODS สยามดิสคัฟเวอรี่

• ใช้ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ที่นั่งแบบดีลักซ์ (2D) จำนวน 2 ที่นั่ง ในราคาเพียง 1 บาท ที่โรงภาพยนตร์เอส เอฟ เวิลด์ ซีเนม่า ชั้น 7 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์เท่านั้น

สิทธิพิเศษนี้เริ่มตั้งแต่ 10 ธันวาคมเป็นต้นไป รายละเอียดโปรโมชั่นและเงื่อนไข สามารถสอบถามที่จุดขาย หรือ www.samsung.com/th/samsung pay

*** คูปองนี้จะมีอายุ 14 วันนับจากวันที่ออกคูปองนี้

*** ราคาสินค้าและบริการในส่วนที่เกินจากมูลค่าในคูปองต้องชำระผ่านบัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ดบนซัมซุง เพย์ เท่านั้น