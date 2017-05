Samsung เปิดตัว QLED TV เอาใจคนชอบแต่งบ้าน พร้อมตอกย้ำความเป็นผู้นำอันดับ 1 ต่อเนื่องยาวนาน 11 ปี

By

ซัมซุงสร้างนิยามใหม่ให้ตลาดทีวี ส่งคิวแอลอีดี ทีวี (Samsung QLED TV) “The Next Innovation in TV” ยกระดับประสบการณ์ทีวีให้เหนือกว่าเคยด้วย Q Style, Q Smart และ Q Picture ชูมาตรฐานใหม่วงการทีวี ตอบรับการขยายตัวของสังคมเมืองและดิจิทัลคอนเทนต์ ตอกย้ำความเป็นผู้นำอันดับ 1 อย่างต่อเนื่องยาวนาน 11 ปี เอาใจคนชอบแต่งบ้าน เชิญมาร์กี้-ราศรี ร่วมแปลงโฉมบ้านด้วยซัมซุง คิวแอลอีดี ทีวี

นางวรรณา สวัสดิกูล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการตลาด บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด กล่าวว่า “ปัจจุบันนี้ผู้บริโภคต่างมองหาสิ่งใหม่ๆ ที่ดีที่สุดให้กับตัวเองเพื่อตอบโจทย์ ไลฟ์สไตล์ในทุกๆ ด้าน โดยให้ความสำคัญกับรูปลักษณ์ภายนอกของผลิตภัณฑ์แต่ยังไม่ละทิ้งเรื่องคุณภาพและฟังก์ชันที่ครบครันโดดเด่นไม่เป็นรองใคร การเลือกซื้อทีวีในปัจจุบัน นอกจากคุณภาพของภาพและความคมชัดแล้ว ผู้บริโภคยังเน้นรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ที่สวยหรู ทั้งยังมีดีไซน์ที่แสดงตัวตนของผู้ใช้ ทั้งผู้บริโภคยังไม่ลังเลในการให้ความสุขกับตัวเอง โดยเฉพาะความบันเทิงภายในบ้านที่เป็นเรื่องสำคัญ จึงเลือกซื้อทีวีที่รองรับเทคโนโลยีทันสมัยเพื่อเสพดิจิทัลคอนเทนต์ที่มีให้เลือกมากมาย นอกจากนี้การขยายตัวของสังคมเมืองประกอบกับการให้ความสำคัญของการตกแต่งที่อยู่อาศัยให้สวยงาม มุ่งเน้นดีไซน์เป็นสำคัญก็มีส่วนสำคัญในการเลือกซื้อทีวีอีกด้วย”

“ซัมซุงในฐานะของผู้นำอันดับ 1 ในตลาดทีวีทั่วโลกและเมืองไทยอย่างต่อเนื่องมากว่า 11 ปี ได้ศึกษาพฤติกรรม ความต้องการ และไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง พบว่าทีวีในปัจจุบันมีหลายจุดที่ยังไม่สามารถตอบความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างแท้จริง อาทิ ทีวีมักมีสายเกะกะทำให้ไม่สวยงามและมีข้อจำกัดด้านการจัดวาง หรือหลายบ้านมักหยิบรีโมทคอนโทรลสลับกันเพราะทีวี 1 เครื่องมีรีโมทมากกว่า 1 อัน นอกจากนี้ยังพบว่าภาพในทีวีมีสีซีดลงเวลาเพิ่มความสว่างให้หน้าจอ เป็นต้น ซึ่งวันนี้ซัมซุงได้คิดค้นนวัตกรรมทีวีล่าสุดที่สามารถแก้ปัญหาต่างๆ และปิดจุดอ่อนของทีวีได้ตรงจุด เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับการรับชมความบันเทิงภายในบ้าน ซึ่งจะเปลี่ยนนิยามใหม่ให้กับวงการทีวี จึงเป็นที่มาของ The Next Innovation in TV “Samsung QLED TV”

ซัมซุง คิวแอลอีดี ทีวี ชูจุดเด่น 3 ด้าน ได้แก่

1) Q Style ฉีกกฎของทีวีอย่างสิ้นเชิง ด้วยดีไซน์สวยงาม 360 องศา ไม่มีสายให้กวนใจด้วย Invisible Connection หรือสายล่องหน สามารถติดทีวีไว้บนผนังโดยแทบไม่เหลือช่องว่างระหว่างทีวีและผนังด้วย No-Gap Wall Mount และยังสามารถตั้งทีวีไว้บริเวณใดของห้องก็สวยงามด้วยแอคเซสเซอรีที่สร้างสรรค์มาเพื่อทีวีเป็นครั้งแรก ทั้งขาตั้งทีวีรุ่นสตูดิโอสแตนด์ (Studio Stand) คล้ายขาตั้งเฟรมรูปภาพ และขาตั้งทีวีรุ่นกราวิตี้สแตนด์ (Gravity Stand) หมุนตำแหน่งของทีวีได้

2) Q Smart ศูนย์รวมความบันเทิงภายในบ้านด้วยคอนเทนต์หลากหลาย อาทิ TV Plus คอนเทนต์บันเทิงทั้งวาไรตี้ มิวสิควิดีโอ เกมโชว์ ภาพยนตร์ ละคร สามารถควบคุมทุกอุปกรณ์ด้วยรีโมทเดียว One Remote Control และเชื่อมต่อสมาร์ทดีไวซ์กับทีวีได้ง่ายดาย

3) Q Picture เทคโนโลยีการแสดงผลภาพเหนือชั้น ทีวีหนึ่งเดียวที่ทำงานร่วมกับแสง สร้างสีสันให้เข้มข้น 100% ชัดเจนสมจริงทุกมุมมอง ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นจุดสำคัญในการสร้างนิยามใหม่ให้กับอุตสาหกรรมทีวี

เพื่อพิสูจน์ความสวยงามของซัมซุง คิวแอลอีดี ทีวี ซัมซุงได้อาสาขอแปลงโฉมห้องนั่งเล่นของดาราสาวคนดัง มาร์กี้-ราศรี บาเล็นซิเอก้า โดยสาวมาร์กี้กล่าวอย่างตื่นเต้นว่า “มาร์กี้กำลังอยากจะเปลี่ยนทีวีใหม่พอดี อยากได้ทีวีที่จอใหญ่ขึ้น เราแต่งบ้านมาสวยๆ ก็อยากได้ทีวีที่เข้ากันด้วย แต่ด้วยความที่ผนังห้องของมาร์กี้เป็นกระจกใส เลยอยากได้ทีวีที่สวยทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ทีวีอันเก่าสายไฟเยอะมาก รกรุงรังไม่สวยเลย และทำความสะอาดยากมาก จึงมองหาอะไรที่ตอบโจทย์ พอได้มารู้จักกับซัมซุง คิวแอลอีดี ทีวี แล้วเซอร์ไพรส์มาก สายไฟรกๆ ของทีวีเครื่องเก่าที่เคยรำคาญก็หายไป แถมทีวียังดีไซน์สวยพรีเมียมมาก ภาพก็สีสวยสมจริงมาก ถูกใจที่สุด”

“ซัมซุงมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยคุณสมบัติ 3Q – Q Style, Q Smart, Q Picture ของซัมซุง คิวแอลอีดี ทีวี ที่โดดเด่นด้วยดีไซน์ เทคโนโลยีอันชาญฉลาด และการแสดงผลภาพที่เหนือชั้น จะยกระดับระบบความบันเทิงภายในบ้านและจะมาทำให้นิยามของทีวีที่ทุกคนเคยรู้จักเปลี่ยนไป” นางวรรณากล่าวสรุป