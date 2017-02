Samsung ส่งบัตรเชิญร่วมงาน MWC 2017 เตรียมพบอุปกรณ์ปริศนาตัวใหม่

แท็บเล็ตตัวใหม่ แม้ทาง Samsung จะประกาศก่อนหน้านี้แล้วว่า จะไม่เปิดตัว Samsung Galaxy S8 ในงาน Mobile World Congress 2017 หรือ MWC 2017 นี้ แต่มีข่าวขอเลื่อนไปเปิดตัวในวันที่ 29 มี.ค แทน (คาดเป็นงาน Unpacked 2017) เนื่องจากต้องการเวลาตรวจสอบความปลอดภัยให้แน่นอนก่อนนั้นเอง จนเกิดคำถามว่า แล้ว Samsung จะมางานนี้ไหม ?

ล่าสุด Samsung ได้เผยภาพบัตรเชิญร่วมงาน MWC 2017 แล้ว โดยเผยภาพอุปกรณ์ปริศนาตัวหนึ่ง ที่คาดว่าเป็น “Galaxy Tab” รุ่นใหม่อย่าง Galaxy Tab S3 ที่อาจมาพร้อมปุ่ม Home สแกนลายนิ้วมือได้ พอร์ตเชื่อมต่อ USB Type-C เตรียมเปิดตัวในงานด้วย ส่วนวันจัดงาน จะเป็นในวันที่ 26 ก.พ นี้ วันเดียวกับทาง Sony ที่มีข่าวลือว่า จะเปิดตัวสมาร์ทโฟนใหม่ถึง 5 รุ่น นี้เอง รอลุ้นกันครับว่า จะเป็น Galaxy Tab รุ่นใหม่จริงไหม

Big news is on its way. Don’t miss out. https://t.co/ChwhlkYISP pic.twitter.com/rblHI0BkPq

— Samsung Mobile (@SamsungMobile) February 1, 2017