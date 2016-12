Square Enix ลดราคาเกมซีรีย์ Final Fantasy และอีกหลายเกม บน Android และ iOS

Square Enix จัดโปรโมชั่นลดราคาเกมบนมือถือทั้ง Android และ iOS หลายเกม อาทิ Final Fantasy ทุกซีรีย์ กับเกมดังอื่น ๆ อย่าง Hitman GO , Hitman Sniper , Adventures of Mana , Secret of Mana และ CHAOS RINGS Ⅲ โดยลดสูงสุดถึง 80% ภายในวันที่ 5 มกราคมปีหน้า

เปิดไหดอง มาตามคาดสำหรับช่วงใกล้ปีใหม่ Square Enix จัดโปรโมชั่น “ลดหนักมาก” อีกครั้ง โดยรอบนี้ประกาศลดราคาเกมสูงสุดถึง 80% มีทั้ง CHAOS RINGS Ⅲ , Lara Croft GO , Deus Ex GO – Puzzle Challenge , Hitman GO , Hitman Sniper , Adventures of Mana , Secret of Mana และ Final Fantasy ทุกซีรีย์ !!

ส่วนช่วงลดหนักมากนี้ กับมีลดทั้งใน Android และ iOS กันเลย โดยจะสิ้นสุดโปรโมชั่นภายในวันที่ 5 มกราคมปีหน้า ใครที่เล็งเกมไหนของค่าย Square Enix รีบเลยครับ ไม่งั้นหลังหมดโปรฯ แล้ว เจอราคาเต็มของเกมค่ายนี้ไป แล้วจะหนาว….

รายชื่อเกมและราคาที่ลด

