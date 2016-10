Microsoft เปิดตัว Surface Studio สุดยอด All-In-One เพื่อ Creator โดยเฉพาะ

ในงาน Surface Family ทาง Microsoft ได้เปิดตัว Surface Studio สุดยอด All In One ระดับพรีเมี่ยม สำหรับผู้ใช้ที่เป็นนักออกแบบหรือ Creator โดยเฉพาะ ด้วยสเปกสุดอลังการอย่าง หน้าจอสัมผัสประสิทธิภาพสูงขนาด 28 นิ้ว ความละเอียด 4500 x 3000 และการ์ดจอ Nvidia GTX 980M ในราคาเริ่มต้นที่ 2,999 เหรียญฯ !!

ท้าชน iMac 5K ? เมื่อช่วงวาน Microsoft ได้จัดงาน Surface Family เพื่อประกาศอัพเดตสำคัญ ของเหล่าอุปกรณ์ตระกูล Surface ทั้งหลาย (เช่น Surface Book รุ่นปรับปรุงสเปกให้ตรงกับยุค) แต่หนึ่งในนั้น กลับมีอุปกรณ์ตัวหนึ่งที่เรียกเสียงฮือฮาได้สุด ๆ คือ Surface Studio สุดยอด All In One ระดับพรีเมี่ยม สำหรับผู้ใช้ที่เป็นนักออกแบบหรือ Creator โดยเฉพาะ

เรียกได้ว่าเป็นท่าไม้ตาย ที่เอาไว้ต่อกรกับ iMac รุ่นจอ 5K ก็ว่าได้ เพราะจุดเด่นของ Surface Studio คือ หน้าจอสัมผัส PixelSense (ฟังไม่ผิดครับ “หน้าจอสัมผัส”) ที่รองรับ Multitouch ได้ 10 จุด และมีขนาดใหญ่ถึง 28 นิ้ว ความละเอียด 13.5 ล้านพิกเซล (4500 x 3000 , 192 PPI) ที่ให้ประสิทธิภาพมากกว่าจอ 4K ถึง 63% !! ทั้งนี้หน้าจอยังบางเฉียบเพียง 12.5 มิลลิเมตรเท่านั้น และยังมีความสามารถปรับระดับตัวจอได้ถึง 20 องศา หรือพับหน้าจอลงให้สะดวกต่อการทำงานกราฟิกนั้นเอง

Surface Studio สามารถใช้งานร่วมกับปากกา Surface Pen ได้ โดยรองรับแรงกดที่ 1024 levels เช่นเคย แต่ทั้งนี้มันจะมาพร้อมกับอุปกรณ์เสริมตัวใหม่ของตระกุล Surface คือ Surface Dial เป็นตัวหมุนที่ทำหน้าที่เป็นตัวช่วยหรือคีย์ลัดในการป้อนสั่งงานต่าง ๆ เฉพาะ ไม่ว่าจะเป็น เปลี่ยนสี จับหน้าจอหมุนหรือซูมได้ และอื่น ๆ แล้วแต่เราจะออกแบบจากการหมุนของมัน

สำหรับสเปกของ Surface Studio ก็จัดหนักไม่แพ้หน้าจอเลย โดยมีสเปกทั้งหมดดังนี้ (รายละเอียดดูได้ที่นี้)

Display : PixelSense ขนาด 28 นิ้ว ความละเอียด 13.5 ล้านพิกเซล (4500 x 3000 , 192 PPI) สัดส่วน 3:2 มาพร้อม Adobe sRGB, DCI-P color และ Multitouch 10 จุด

CPU : เลือกได้ระหว่าง 6th Gen Intel Core i5 และ Core i7

RAM : เลือกได้ระหว่าง 8GB, 16GB, และ 32GB

GPU : GeForce GTX 965M 2GB (สำหรับรุ่น Core i5) หรือ GTX 980M 4GB (สำหรับรุ่น Core i7)

HDD : เลือกได้ระหว่าง 1TB หรือ 2TB hybrid drive (ดันมาขนาดนี้แล้ว ทำไมไม่ใช้ SSD ไปเลยแว๊)

Web Camera : 5 ล้านพิกเซล ถ่ายวิดีโอ 1080p รองรับ Windows Hello

Connections : 802.11ac Wi-Fi, Bluetooth 4.0

Sound : Stereo 2.1 Dolby audio

I/O : USB 3.0 x 4 , ช่องหูฟัง 3.5mm , SD card slot x 1, Ethernet และ Mini DisplayPort

OS : Windows 10

ส่วนราคาของ Surface Studio เริ่มต้น “เบา ๆ” ที่ 2,990 เหรียญฯ หรือประมาณ 105,000 บาท เท่านั้นเองงง ส่วนแพงสุดจะอยู่ที่ 4,199 เหรียญฯ หรือประมาณ 148,000 บาท….. เรื่องการจำหน่าย ทาง Microsoft ได้ เปิดให้สั่งจองแล้ว ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับ

ที่มา : Microsoft.com , The Verge