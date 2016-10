ขายดีมาก เผยยอดจอง Pixel สมาร์ทโฟนจาก Google ล่าสุดเกลี้ยงแผงแล้ว

เผยยอดจอง Pixel สมาร์ทโฟนจาก Google ล่าสุดมีคนสั่งจองเต็มแล้ว โดยหลังเปิดให้สั่งจอง Pixel ผ่านทาง Google Store ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม จนถึงวันนี้ในเว็บขึ้นสถานะ Out of Stock เรียบร้อยทุกรุ่น

Out of Stock แม้จะมีหลายคน (รวมถึงผม) บอกว่า แพงไป หรือ ดีไซน์ไม่สวยบ้าง สำหรับเจ้า Pixel หรือสมาร์ทโฟนของทาง Google ที่ทำเองขายเอง และอุดมไปด้วยเทคโนโลยีของ Google แบบจัดเต็ม (ยิ่งกว่า Nexus) ล่าสุดมีรายงานว่า สมาร์ทโฟนดังกล่าว มียอดจองเต็มแล้ว !!

Google ได้เปิดให้สั่งจอง Pixel ผ่านทาง Google Store ช่วงต้นเดือนตุลาคม จนวันนี้ในเว็บขึ้นสถานะ Out of Stock เรียบร้อยทั้ง 2 รุ่นคือ รุ่น Pixel (จอ 5 นิ้ว) และรุ่น Pixel XL (จอ 5.5 นิ้ว) รุ่นที่หมดก่อนใครคือ Pixel XL โดยเฉพาะสี Really Blue (น้ำเงินจริง ๆ) ตามด้วยสี Very Silver (เงินหลาย ๆ) และ Quite Black (ดำปิ๊ดปี๋) หมดตามลำดับ

หากใครจะสั่งหลังจากนี้ คาดว่าต้องรอคิวอีก 4 – 5 อาทิตย์เลยทีเดียว อย่างไรก็ตาม ตอนนี้ยังมีอีกช่องทางในการสั่งจองคือ Verizon ซึ่งได้สต็อก Pixel ไว้ทุกรุ่นทุกสี และกำลังมีกำหนดส่งในวันที่ 20 ตุลาคมนี้ด้วย ส่วนจะมาขายในบ้านเราไหม รอลุ้นกันต่อไป….