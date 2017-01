สู่โลกเสมือนจริงเต็บสูบ เปิดตัว The MM One เก้าอี้ 360 องศา สำหรับแว่น VR

เปิดตัวโปรเจค The MM One เก้าอี้ 360 องศา หรือเครื่องจำลองสถานการณ์ (Simulator) สำหรับใช้งานร่วมกับแว่น VR โดยเฉพาะ ช่วยให้ผู้เล่นได้สัมผัสกับเทคโนโลยี Virtual Reality หรือโลกเสมือนจริงได้แบบเต็มสูบ



อ้วกแน่ ยังคงพัฒนาเรื่อย ๆ กับเทคโนโลยี Virtual Reality หรือโลกเสมือนจริง ที่ปัจจุบันได้พัฒนาตัวแว่นตา VR แบบใหม่ ที่สามารถสร้างภาพ 3 มิติได้สมจริงกว่าก่อนมาก อย่าง HTC Vive และ Oculus Rift เป็นต้น แต่แค่สวมแว่นอย่างเดียวมันยังไม่ได้อารมณ์ หลัง ๆ จึงมีการพัฒนาอุปกรณ์จำลองสถานการณ์ (Simulator) ทั้งหลายด้วย และหนึ่งในนั้นก็คือ The MM One เก้าอี้ 360 องศาสำหรับคอ VR สายฮาร์ดคอร์ !!

The MM One เป็นเครื่อง Simulator หรือเก้าอี้ลอย มีฐานรองพื้นกว้างขนาด 2.6 เมตร x 1.9 เมตร ตัวเก้าอี้ยึดด้วยเครนยกขนาดใหญ่สามแกนหมุน สามารถยกลอยได้สูงถึง 3.8 เมตร และหมุนรอบได้ 360 องศา (นึกภาพเครื่องเล่น Hurricane ที่ Dream World แต่ตัวนี้น่ากลัวกว่า 3 เท่า) การเคลื่อนที่จะเป็นไปตามโปรแกรมหรือเกมที่ตั้งค่าไว้ ซึ่งสามารถตั้งค่าได้อิสระ

ภายในเก้าอี้ก็ติดตั้งเซ็นเซอร์จับสัญญานการเคลื่อนไหวอย่าง Oculus Research ด้วย หรือก็คือใช้แว่น Oculus Rift เป็นตัวแสดงผล VR นั้นเอง (หรือเปลี่ยนไปใช้ HTC Vive ก็ได้) ด้านขวามือก็มีคันโยกบังคับเครื่องบินติดตั้งไว้ และรองรับจอยไร้สาย XBox 360 ด้วย ทั้งนี้ทางทีมผู้ผลิต ได้ปล่อยคลิปสาธิตการเล่นให้ดูด้วย โดยได้เอาเกมแนว Simulator มาเล่นในมุมมอง VR พร้อมกับเคลื่อนไหว 360 องศาผ่านตัวเครื่องไปด้วยตามนี้

เชื่อว่าหลายคนคงมีอาการ “shut up and take my money” กันแล้ว แต่ใครที่อยากได้คงต้องรออีกพักใหญ่ เนื่องจากตัวเก้าอี้ ยังอยู่ในช่วงพัฒนา โดยทางทีมงานก็กำลังรอให้คนมาสนับสนุนอยู่ด้วย ส่วนตัวเก้าอี้ยังไม่มีราคาแน่ชัด ทว่าทางทีมงานได้คำนวนงบสร้างรุ่นต้นแบบตัวนี้แล้ว ราคาก็อยู่ราว ๆ 50,000 เหรียญฯ หรือประมาณ 1.8 ล้านบาทเองครับ…… (รุ่นขายจริงก็น่าจะ 2 ล้านขึ้นฮะ)

ที่มา : Venturebeat , MM-company.com