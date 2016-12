ฝันใกล้เป็นจริง “The Void” ศูนย์บริการเกมเสมือนจริงเต็มรูปแบบ เตรียมเปิดตัว(คาดว่า)เร็วๆนี้

เปิดตัว Startup สุดแนว The Void ศูนย์บริการเกมเสมือนจริง ( Virtual Reality Gaming Canter) ที่จะทำให้เราสามารถเข้าไปอยู่ในโลกแห่งเกมได้ สร้างประสบการเล่นเกมแบบใหม่ที่ไม่เหมือนใคร

จากความฝันวัยเด็กของนาย Ken Bretschneider ที่อยากมีประสบการณ์การเล่นเกมในโลกเสมือนจริง สามารถกระโดดโล้ดเต้น วิ่งไปมารอบๆ ไล่ล่าศัตรูแบบจริงๆได้ มากกว่าที่จะเล่นบนจอยสติ๊กผ่านจอทีวี จึงได้ก่อตั้งบริษัท Startup อย่าง “The Void” ศูนย์บริการเกมเสมือนจริง ที่มีแผนจะสร้างใน Salt Lake City เมืองหลวงของรัฐยูทาห์ (ส่วนหนึ่งในอเมริกา)อีกด้วย

ภายใน The Void จะเต็มไปด้วยเทคโนโลยี Virtual Reality มากมาย ที่จะสร้างภาพกราฟฟิคผ่านแว่น VR ตัวหนึ่ง ที่ครอบหัวเราซึ่งจะมีหูฟังมาให้ด้วย ทำให้ได้อารมณ์เหมือนหลุดเข้าไปอยู่ในเกมจริงๆ โดยเรายังสามารถเคลื่อนไหวภายในโลกแห่งนั้นได้อีกด้วย ภายในตัวอาคาร ก็จะมีเอฟเฟคอยู่ตามทางมากมาย ทั้งม่านควัน ลม และ น้ำ หรืออื่นๆ ที่ช่วยเพิ่มความสมจริงมากยิ่งขึ้น ทีมงานของบริษัทนี้เรียกมันว่า “4D environmental FX”

สำหรับตัวเกมใน The Void ก็จะมีให้เลือกหลากหลาย ตั้งแต่ เกมแนวยุคโบราณฟันมังกร ยันไล่ยิงมอนเตอร์ในโลก Sci-fi กันเลย นอกจากนี้ยังมีการจำลองฉากขับยานไล่ล่าศัตรูแบบสมจริงระดับ 360 องศาได้ด้วย (คือจะมีเครื่องเล่นเฉพาะเลย) แต่ยังไงก็ตาม อย่างที่กล่าวไปในตอนแรก The Void เป็นบริษัทแนว Startup มีทีมงานแค่ไม่กี่คน ต้องรอให้มีบริษัทใหญ่ๆมาช่วยสนับสนุนอีกทีนั้นเอง ส่วนตัวเลยนะครับ อยากให้มาเร็วๆ ด่วนๆเลย ต่อให้อยู่เมืองนอก ก็จะถ่อไปเล่นให้ได้ !!

ใครอยากติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการนี้ สามารถไปดูได้ ที่นี้



หน้าตาของอุปกรณ์

– Proprietary Rapture HMD (แว่นครอบหัว)

– Dual High-Density Curved OLED Displays (จอแสดงผลที่อยู่ในแว่น ระดับ 1080p)

– Quantum Dots (หน่วยประมวลผล)

– Custom Optics (เลนส์ออกแบบเองของทางบริษัท)

– High-Quality THX Headphones (ชุหูฟังในแว่น)

– Super-Gain Inline Microphones (ไมโครโฟนสำหรับสื่อสารภายในเกม)

– Proprietary Global & Head Tracking Sensors (ชุดเซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวภายในเกม ถุงมือกับชุด)

ที่มา : Engadget ภาพ : Twistedsifter