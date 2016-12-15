ชมภาพบรรยากาศ เมื่อ Donald Trump เชิญเหล่า CEO บริษัทไอทีทั่วโลก มาร่วมพูดคุยกัน

ชมภาพบรรยากาศ เมื่อ Donald Trump เชิญเหล่า CEO บริษัทไอทีทั่วโลก มาร่วมพูดคุยกัน

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เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. ที่ผ่านมา Donald Trump ว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ได้ เชิญเหล่า CEO หรือผู้นำบริษัทเทคโนโลยีทั่วโลก มาคุยกันเรื่อง “อุตสาหกรรมเทคโนโลยีของสหรัฐฯ” ณ ตึก ทรัมป์ทาวเวอร์ ในกรุงนิวยอร์ก

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เคร่งเครียด ก่อนหน้านี้ Donald Trump ว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ได้ส่งจดหมายเชิญเหล่า CEO หรือตัวแทนจากบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำทั่วโลก มาร่วมพูดคุยกันเรื่อง “อุตสาหกรรมเทคโนโลยีของสหรัฐฯ” ณ ตึก ทรัมป์ทาวเวอร์ ในกรุงนิวยอร์ก ในวันที่ 14 ธ.ค. 59 ซึ่งก็มีหลายคนตอบรับ และได้มาร่วมประชุมดังกล่าว

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ในที่ประชุมก็มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 25 คน หลัก ๆ ก็ประกอบไปด้วย

  • Satya Nadella และ Brad Smith จาก Microsoft
  • Jeff Bezos จาก Amazon
  • Larry Page จาก Google
  • Eric Schmidt จาก Alphabet
  • Sheryl Sandberg จาก Facebook (มาแทนเฮีย Mark)
  • Alex Karp จาก Palantir
  • Brian Krzanich จาก Intel
  • Ginni Rometty จาก IBM
  • Chuck Robbins จาก Cisco
  • Peter Thiel จาก venture capitalist
  • Tim Cook จาก Apple
  • Safra Catz จาก Oracle
  • Elon Musk จาก Tesla CEO
บรรยากาศในที่ประชุม

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ส่วนเนื้อหาจากที่ประชุม รอติดตามต่อไปครับ

ที่มา : Businessinsider , independent

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