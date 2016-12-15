ชมภาพบรรยากาศ เมื่อ Donald Trump เชิญเหล่า CEO บริษัทไอทีทั่วโลก มาร่วมพูดคุยกัน
เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. ที่ผ่านมา Donald Trump ว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ได้ เชิญเหล่า CEO หรือผู้นำบริษัทเทคโนโลยีทั่วโลก มาคุยกันเรื่อง “อุตสาหกรรมเทคโนโลยีของสหรัฐฯ” ณ ตึก ทรัมป์ทาวเวอร์ ในกรุงนิวยอร์ก
เคร่งเครียด ก่อนหน้านี้ Donald Trump ว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ได้ส่งจดหมายเชิญเหล่า CEO หรือตัวแทนจากบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำทั่วโลก มาร่วมพูดคุยกันเรื่อง “อุตสาหกรรมเทคโนโลยีของสหรัฐฯ” ณ ตึก ทรัมป์ทาวเวอร์ ในกรุงนิวยอร์ก ในวันที่ 14 ธ.ค. 59 ซึ่งก็มีหลายคนตอบรับ และได้มาร่วมประชุมดังกล่าว
ในที่ประชุมก็มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 25 คน หลัก ๆ ก็ประกอบไปด้วย
- Satya Nadella และ Brad Smith จาก Microsoft
- Jeff Bezos จาก Amazon
- Larry Page จาก Google
- Eric Schmidt จาก Alphabet
- Sheryl Sandberg จาก Facebook (มาแทนเฮีย Mark)
- Alex Karp จาก Palantir
- Brian Krzanich จาก Intel
- Ginni Rometty จาก IBM
- Chuck Robbins จาก Cisco
- Peter Thiel จาก venture capitalist
- Tim Cook จาก Apple
- Safra Catz จาก Oracle
- Elon Musk จาก Tesla CEO
บรรยากาศในที่ประชุม
Trump- 1) gathered impressive group of tech leaders; 2) doesn’t give a damn re conflicts of interest re his children pic.twitter.com/0Ezr0vbjVD
— Ana Navarro (@ananavarro) December 14, 2016
Difficult to express how incredibly creepy and wrong it is that Trump has his children sit in on these meetings. This is what dictators do. pic.twitter.com/uk1AHoj7cy
— Charles Johnson (@Green_Footballs) December 15, 2016
ส่วนเนื้อหาจากที่ประชุม รอติดตามต่อไปครับ
ที่มา : Businessinsider , independent