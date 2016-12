ชมภาพบรรยากาศ เมื่อ Donald Trump เชิญเหล่า CEO บริษัทไอทีทั่วโลก มาร่วมพูดคุยกัน

เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. ที่ผ่านมา Donald Trump ว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ได้ เชิญเหล่า CEO หรือผู้นำบริษัทเทคโนโลยีทั่วโลก มาคุยกันเรื่อง “อุตสาหกรรมเทคโนโลยีของสหรัฐฯ” ณ ตึก ทรัมป์ทาวเวอร์ ในกรุงนิวยอร์ก



เคร่งเครียด ก่อนหน้านี้ Donald Trump ว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ได้ส่งจดหมายเชิญเหล่า CEO หรือตัวแทนจากบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำทั่วโลก มาร่วมพูดคุยกันเรื่อง “อุตสาหกรรมเทคโนโลยีของสหรัฐฯ” ณ ตึก ทรัมป์ทาวเวอร์ ในกรุงนิวยอร์ก ในวันที่ 14 ธ.ค. 59 ซึ่งก็มีหลายคนตอบรับ และได้มาร่วมประชุมดังกล่าว

ในที่ประชุมก็มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 25 คน หลัก ๆ ก็ประกอบไปด้วย

Difficult to express how incredibly creepy and wrong it is that Trump has his children sit in on these meetings. This is what dictators do. pic.twitter.com/uk1AHoj7cy

— Charles Johnson (@Green_Footballs) December 15, 2016