Razer Phone !! เมื่อเร็ว ๆ นี้เอง Tom Moss ซีอีโอของ Nextbit ได้ออกมาเผยว่า ทางบริษัทได้ความร่วมเป็นครอบครัวเดียวกับ Razer ผู้ผลิตอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์ชื่อดังแล้ว พร้อมประกาศหยุดขายสมาร์ทโฟนรุ่น Robin รวมถึงอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ อย่างเป็นทางการ

Nextbit แต่เดิมเป็นโปรเจคระดุมทุนจาก Kickstarter ซึ่งหลังประสบความสำเร็จ ก็ได้ก่อตั้งบริษัทพร้อมเปิดขายสมาร์ทโฟนรุ่นแรกอย่าง Robin ที่มาพร้อมดีไซต์สวยงามแปลกตา และฟีเจอร์ “เชื่อมต่อพื้นที่เก็บข้อมูลใน Cloud ตลอด” ทำให้กลายเป็นสมาร์ทโฟนที่มีพื้นที่เก็บข้อมูลสูงระดับ 100GB กันเลย

อย่างไรก็ตาม แม้จะหยุดขายแล้ว แต่ทางทีมงานของ Nextbit ยังคงสนับสนุนการอัพเดตระบบของ Robin ยาวจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าเลย พร้อมต่อประกันยาวอีก 6 เดือนด้วย ส่วนหลังถูก Razer เข้าซื้อกิจการแล้ว ทางบริษัทก็ยังคงมีอิสระให้การบริหารงานตามปกติ โดยมี Razer เป็นผู้สนับสนุนเทคโนโลยีต่าง ๆ ให้อีกที

ส่วนจะมีสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ในเร็ว ๆ นี้ไหม ทาง Nextbit ยังไม่เปิดเผยรายละเอียดมากนัก เช่นเดียวกับทาง Razer ก็ยังไม่เผยข้อมูลใด ๆ เลย แต่ก็เป็นการยืนยันแล้วว่า Razer กำลังลุยตลาดสมาร์ทโฟนจริง ๆ หลังมีทั้ง โน๊ตบุ๊คเกมมิ่ง สมาร์ทวอทช์ หูฟัง และอื่น ๆ อีกเพียบ ก็ไม่แปลกที่จะขอมีสมาร์ทโฟนของตัวเองด้วย แต่จะมาตอนไหนนั้น รอลุ้น (ราคา) กันเร็ว ๆ นี้ครับ

We’re excited to welcome @nextbitsys to the Razer family. Great things are coming – stay tuned.

More info https://t.co/l8i0XYZFtS pic.twitter.com/9WzasurbTB

— RΛZΞR (@Razer) January 30, 2017