Xiaomi ลุยตลาดกล้อง Mirrorless เปิดตัว M1 ราคาย่อมเยา ดีไซน์แอบคล้าย Leica

ไม่รู้จะเรียกอะไรก็เรียก “สมิต” ก็ได้ค่ะ ปัจจุบันเป็นนักศึกษาป.โทของมหาวิทยาลัยรัฐแห่งหนึ่ง ว่างๆก็แอบมาเป็นกรรมกรคอนเท้นท์ (ฮา) ก่อนหน้านี้เคยเป็นคอลัมนิสต์และบ.ก.นิตยสารแห่งหนึ่ง For further information, please visit >> https://samitaspace.wordpress.com/