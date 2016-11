กระแสแรง !! เพลงประกอบภาพยนตร์แอนิเมชั่น “Your Name” ขึ้นชาร์ตอันดับหนึ่งใน iTunes

เผยอันดับชาร์จ iTunes ในประเทศไทย พบเพลงประกอบภาพยนตร์แอนิเมชั่นเรื่อง “Your Name” ขึ้นชาร์ตอันดับหนึ่งใน iTunes หลายเพลง จน Yojiro Noda นักร้องนำวง RADWIMPS เจ้าของผลงานเพลงประกอบดังกล่าว ได้ทวีตข้อความขอบคุณคนไทย หรือ “Thank you Thailand” กันเลยทีเดียว

มาแรงไม่แพ้หนัง กระแสหนังดังตอนนี้ คงไม่พ้นเรื่อง Your Name หรือ Kimi no nawa ภาพยนตร์อนิเมชั่นจากญี่ปุ่น กำกับโดย Makoto Shinkai หรือเฮียชินไค (เจ้าของอนิเมชั่นภาพสวยเรื่องเศร้ากระชากตับ หลากหลายเรื่อง…) ที่ตอนนี้ยังคงมีกระแสอยู่เรื่อย ๆ และไม่นานมานี้ หลังหนังฉายวันเดียว (วันที่ 10 พ.ย ที่ผ่านมา) ตัวเพลงประกอบ ที่ร้องโดยวง RADWIMPS ได้ขึ้นชาร์ตอัลบั้มอันดับหนึ่งใน iTunes ไปแล้ว รวมทั้งเพลงอื่น ๆ อีกหลายเพลงด้วย

ส่วนเพลงหลักที่ขายดีมากสุดเลยคือ Nandemonaiya ของวง RADWIMPS ที่ครองอันดับหนึ่งมา 4 วันแล้ว จนใน Twitter ของ Yojiro Noda นักร้องนำวงดังกล่าว ถึงกับทวีตขอบคุณคนไทย หรือ “Thank you Thailand” กันเลยทีเดียว ส่วนตอนนี้ก็มีเพลงประกอบเรื่อง Your Name อื่น ๆ ตอนนี้ครองตั้งแต่อันดับที่ 1- 5 ไปหมดแล้ว ทั้งนี้ยังมีเพลง Nandemonaiya ที่ร้องโดย Mone Kamishiraishi ผู้ให้เสียง Mitsuha Miyamizu ตัวละครหลักของเรื่อง Your Name ครองอันดับ 6 แล้วด้วยเช่นกัน

สำหรับราคาอัลบั้มเพลงประกอบ “Your Name” อยู่ที่เพียง 289 บาทเท่านั้น หรือ 19 บาทต่อเพลง (ทั้งหมด 27 เพลง) ใครต้องการหามาฟัง มาโหลดซื้อผ่าน iTunes ได้ที่นี้ครับ หรืออีกทางเลือก ไปสมัคร VIP แล้ว ฟังออนไลน์ผ่านแอพฯ JOOX ก็ได้เช่นกันครับ

ที่มา : itunesCharts