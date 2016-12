10 อันดับวีดีโอ 2559 จาก YouTube คลิปไหนโดนใจคนไทยมากที่สุด

เป็นประจำทุกปีที่ #YouTubeRewind จะมีการจัดอันดับวิดีโอ ล่าสุดในปี 2559 YouTube ได้จัดอันดับ 10 วิดีโอที่มีผู้คนพูดถึงและเข้าชมมากที่สุดจากทั้งในไทย-ทั่วโลก จะมีวิดีโอใดครองใจคนไทยกันบ้าง ไปชมกัน…

ประเทศไทย: 10 อันดับวิดีโอยอดนิยมบน YouTube (หมวดทั่วไป)

1. เพลง เสมอ – ฟิล์ม | I Can See Your Voice -TH

2. ตัวอย่าง หลวงพี่แจ๊ส 4G (Official Trailer)

3. The Voice Thailand – กิ๊ฟท์ จุฑาทิพย์ – ตัวร้ายที่รักเธอ – 11 Sep 2016

4. The Voice Kids Thailand – ปลั๊กกี้ ธรากร – Flashlight – 17 Jan 2016

5. นาคี Nakee EP.1 ตอนที่ 1/9 | 26-09-59 | TV3 Official

6. กิ๊กดู๋ : ประชันเงาเสียง ก้อง ห้วยไร่ [12 ม.ค. 59] (1/4) Full HD

7. Take Me Out Thailand S10 ep.12 น้าแมน-เอก 1/4 (25 มิ.ย. 59)

8. ละครบาร์บี้ (Barbie) ตอน แม่ไม่อยู่บ้าน By น้องดา

ประเทศไทย: 10 อันดับวิดีโอยอดนิยมบน YouTube (หมวดเพลงดัง)

1. แพ้ทาง – LABANOON

2. คนมีเสน่ห์ – ป้าง นครินทร์

3. ขอเวลาลืม – อั๋น Feeble Heart Feat.Ouiai

4. คนไม่จำเป็น – Getsunova

5. คู่คอง Ost.นาคี – ก้อง ห้วยไร่

6. The Rube – I’M SORRY (สีดา)

7. กลับตัวกลับใจ – DAX ROCK RIDER

8. อ้าว – Atom ชนกันต์

9. เธอมีฉัน ฉันมีใคร – DA ENDORPHINE

10. ไม่เดียงสา – BIG ASS

ทั่วโลก: 10 อันดับวิดีโอยอดนิยมบน YouTube (หมวดทั่วไป)

1. Adele Carpool Karaoke

2. Pen-Pineapple-Apple-Pen/PIKO-TARO

3. What’s inside a Rattlesnake Rattle?

4. Nike Football Presents: The Switch ft. Cristiano Ronaldo, Harry Kane, Anthony Martial & More

5. Grace VanderWaal: 12-Year-Old Ukulele Player Gets Golden Buzzer – America’s Got Talent 2016

6. Water Bottle Flip Edition | Dude Perfect

7. Channing Tatum & Beyonce’s “Run The World (Girls)” vs. Jenna Dewan-Tatum’s “Pony” | Lip Sync Battle

8. Donald Trump: Last Week Tonight with John Oliver (HBO)

9. THE $21,000 FIRST CLASS AIRPLANE SEAT

10. Brothers Convince Little Sister of Zombie Apocalypse

ทั่วโลก: 10 อันดับวิดีโอยอดนิยมบน YouTube (หมวดเพลงดัง)

1. Fifth Harmony – Work from Home ft. Ty Dolla $ign

2. Calvin Harris – This Is What You Came For (Official Video) ft. Rihanna

3. Hasta el Amanecer – Nicky Jam | Video Oficial

4. The Chainsmokers – Closer (Lyric) ft. Halsey

5. Rihanna – Work (Explicit) ft. Drake

6. Mike Posner – I Took A Pill In Ibiza (Seeb Remix) (Explicit)

7. Sia – Cheap Thrills (Lyric Video) ft. Sean Paul

8. ZAYN – PILLOWTALK

9. Coldplay – Hymn For The Weekend (Official video)

10. twenty one pilots: Heathens (from Suicide Squad: The Album) [OFFICIAL VIDEO]

วิดีโอยอดนิยมของ YouTube ประจำปี 2559 มีความคล้ายคลึงกับเมื่อปี 2558 ไม่มีสิ่งใดที่ผู้ชมชาวไทยจะชื่นชอบไปกว่าการร้องเพลงและชมรายการทีวี จากความโด่งดังของวิดีโอการร้องเพลงดังมากมายของผู้เข้าแข่งขันในรายการทีวีชื่อดังอย่าง เพลงเสมอต้น – ฟิลม์ จากรายการ I Can See Your Voice และจากเวที The Voice Thailand ประกอบด้วย กิ๊ฟ จุฬาทิพย์ – ตัวร้ายที่รักเธอ, ปลั๊กกี้ ธรากร – Flashlight ไปจนถึงรายการประกวดร้องเพลง กิ๊กดู๋ : ประชันเงาเสียง ก้อง ห้วยไร่

ความชื่นชอบในเรื่องบันเทิงของคนไทยไม่ได้หยุดอยู่ที่ดนตรีเท่านั้น ยังใช้เวลาส่วนใหญ่ชมวิดีโอที่เรียกเสียงหัวเราะและสร้างความสนุกสนานให้แก่พวกเขา เช่น ตัวอย่าง หลวงพี่แจ๊ส 4G (official Trailer) เรื่องราวดราม่าเข้มข้นจากละครดังหลังข่าวอย่าง นาคี Nakee EP.1 และรายการ Take Me Out Thailand S10 ก็ติดโผ 10 อันดับแรก ประจำปีนี้

มุกตลกผลไม้สุดฮาประจำปีที่บี้ เดอะสกา นำมาทำคลิปวิดีโอล้อเลียน PPAP Pen Pineapple Apple Pen ก็ได้รับความสนใจจากผู้ชมจนกลายเป็นคลิปไวรัลที่มียอดวิวและแชร์เป็นจำนวนมากภายในเวลาไม่กี่วันหลังจากคลิปเผยแพร่ เช่นเดียวกับครีเอเตอร์ไทยคนอื่นๆ ก็มีบทบาทสำคัญในประเทศ อย่าง วิดีโอ ละครบาร์บี้ (Barbie) ตอน แม่ไม่อยู่บ้าน และ Zbing’s slither.io | หนอนยักษ์จอมเขมือบพิชิตอันดับ1ใน10 ซึ่งทั้งสองวิดีโอมียอดวิวทะลุ 5 ล้านครั้ง

คนไทยชื่นชอบการรับชมวิดีโอบน YouTube โดยประเทศไทยติด 1 ใน 10 ของประเทศที่มียอดเวลาชมบน YouTube มากที่สุดในโลก โดยเฉพาะในปีที่แล้วปีเดียว จำนวนเวลาการรับชมวิดีโอผ่านโมบายล์เพิ่มขึ้น 85% แบบปีต่อปี นอกจากนั้น ชุมชนบน YouTube ในประเทศไทย ยังเติบโตอย่างแข็งแกร่งกว่าเดิม โดยปัจจุบันมี 25 ช่องที่มีจำนวนผู้ติดตามเกิน 1 ล้านคน และในจำนวนนี้มี 8 ช่อง ที่สามารถเพิ่มจำนวนผู้ติดตามได้เกินล้านคนภายในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา นอกจากนี้ยังมีช่อง Silver จำนวน 260 ช่อง (ช่องที่มีผู้ติดตามเกินหนึ่งแสนราย) ในปี 2559

คลิกชมวิดีโอต่างๆ ในช่อง YouTube Rewind ที่ youtube.com/theyearinreviewTH เพื่อชมวิดีโอยอดนิยมบน YouTube ของประเทศไทย ประจำปีนี้ และช่องที่โด่งดังมากมาย