เอเซอร์ตอกย้ำความแข็งแกร่ง ครองอันดับหนึ่งตลาดพีซีและโน้ตบุ๊คในทุกเซกเมนต์ ประกาศพร้อมลุยสมาร์ทซิตี้ผ่านโซลูชั่น Acer Smart City Solution

เดินหน้าเปิดตัวผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Thin & Light Notebook ด้วย Acer new Switch7 Black Edition, Acer new Swift 5, Acer new Swift 7

นำเสนอเกมมิ่งดีไวซ์ที่ครอบคลุมด้วย Acer Nitro และ Predator และเกมมิ่งแอคเซสซอรี่ CESTUS 500 และ GALEA 500

ต่อยอดผลิตภัณฑ์ด้วยโซลูชั่นสำหรับ Pet Hotel, Pet Hospital สร้างมูลค่าและคุณค่าให้ธุรกิจ

บริษัท เอเซอร์ คอมพิวเตอร์ จำกัด ประกาศสานต่อภารกิจ New New Acer ในงาน Next@Acer ตอกย้ำความเป็นผู้นำประกาศผลประกอบการปี 2017 ครองอันดับ 1 ในผลิตภัณฑ์พีซีและโน้ตบุ๊คในทุกเซกเมนต์ เดินหน้าสร้างสรรค์สมาร์ทดีไวซ์เปิดตัว Acer new Switch7 Black Edition, Acer new Swift5 และ Acer new Swift7 และส่งเกมมิ่งแอคเซสซอรี CESTUS 500, GALEA 500 สำหรับเกมเมอร์ พร้อมขบวนผลิตภัณฑ์ที่รองรับการใช้งานอินเทอร์เน็ตออฟธิงส์ (IoTs) ครอบคลุมทั้งในกลุ่มคอนซูเมอร์ คอมเมอร์เชียล และเอ็นเตอร์ไพรส์ ต่อยอดด้วยการผสานจุดแข็งที่พัฒนาจากความต้องการใช้งานของผู้บริโภคสู่นวัตกรรม Acer Smart Solutions โซลูชั่นที่ครอบคลุม สร้างสรรค์ มุ่งเป็นจิ๊กซอว์สำคัญยกระดับคุณภาพชีวิต และร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยเป็นสมาร์ทซิตี้ ‘Smart City Smart Life’

นายอลัน เจียง กรรมการผู้จัดการ ประจำประเทศไทย และภูมิภาคอินโดไชน่า บริษัท เอเซอร์ คอมพิวเตอร์ จำกัด กล่าวว่า ภาพรวมตลาดไอทีในประเทศไทยในปี 2017 อาจไม่ได้มีการเติบโตสูงมากในแง่ของจำนวนเครื่องที่ขาย แต่ในแง่ของมูลค่าตลาดกลับมีการเติบโตอย่างน่าพอใจ โดยเกิดจากผลตอบรับของผู้บริโภคในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 2 กลุ่มหลักคือเกมมิ่ง และ thin & Light สำหรับตลาดพีซีในปี 2017 ที่ผ่านมา เอเซอร์ยังคงครองมาร์เก็ตแชร์เป็นอันดับ 1 อยู่ที่ 20%

“ในส่วนของตลาดโน้ตบุ๊ค ภาพรวมของตลาดในปัจจุบันมีการแบ่งเซกเมนต์อย่างชัดเจน ซึ่งสามารถแบ่งเป็นเซกเมนต์หลักๆได้ 3 เซกเมนต์คือ เซกเมนต์การใช้งานปกติทั่วไป ,Thin & Light และเซกเมนต์เกมมิ่งโน้ตบุ๊ค

โดยในปี 2017 เอเซอร์ยังคงครองอันดับ 1 ในตลาดรวมโน้ตบุ๊คทุกเซกเมนต์ และมีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่ 29% ในขณะที่เซกเมนต์ Thin & Light ซึ่งมีสัดส่วนประมาณ 14% ของตลาดโน้ตบุ๊คโดยรวม เอเซอร์สามารถครองอันดับ 1 ในเซกเมนต์นี้ด้วยมาร์เก็ตแชร์ 31.9% และสิ่งที่น่าสนใจคือ ในส่วนของเกมมิ่งโน้ตบุ๊คที่เติบโตอย่างต่อเนื่องในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา และแชร์อยู่ประมาณ 12% ของตลาดโน้ตบุ๊คทั้งหมด เอเซอร์สามาถครองอันดับหนึ่งในเซกเมนต์นี้เช่นกันด้วยมาร์เก็ตแชร์ 32.2%” คุณอลันกล่าว

จากตัวเลขดังกล่าวจะเห็นได้ว่า ผู้ใช้งานมีความเข้าใจในเรื่องของประเภทการใช้งานและคุณภาพที่มีผลต่อราคามากขึ้น และมีการเลือกซื้อโน้ตบุ๊คตามไลฟ์สไตล์การใช้งานที่เป็นตัวเอง เอเซอร์ยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในกลุ่มพีซี โน้ตบุ๊ค ทั้งนวัตกรรมด้านดีไซน์และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ในตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา เอเซอร์มีการลงทุนเพื่อขับเคลื่อน IoT, VR และ AR โดยมีการนำผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายมาสู่ประเทศไทย

ปีนี้เป็นอีกหนึ่งปีที่เอเซอร์พร้อมบุกตลาดสมาร์ทซิตี้ ด้วยการนำเสนอนวัตกรรม เทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ โดยแบ่งกลุ่มโซลูชั่นเป็น 5 กลุ่ม ภายใต้คอนเซ็ป ‘Smart City Smart Life’ และเราตั้งเป้าหมายที่จะเป็นผู้นำในโซลูชั่นเหล่านี้ด้วยเช่นกัน

สมาร์ทซิตี้ โซลูชั่นจะอยู่ภายใต้กลุ่มธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรส์โซลูชั่น ในปีนี้เรานำเสนอ Acer Altos Cloud VDI โซลูชั่นเวอร์ชวลเดสก์ท็อปสำหรับองค์กรธุรกิจ โดยเอเซอร์เป็นหนึ่งในสามเวนเดอร์กลุ่มผลิตภัณฑ์ VDI ที่มีส่วนแบ่งการตลาดสูงสุดในตลาดเอ็นเตอร์ไพรส์ของประเทศจีนในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2560 สำหรับประเทศไทยนั้น เรามั่นใจว่าลูกค้าของเราจะให้การตอบรับโซลูชั่นนี้เป็นอย่างดี และเริ่มนำเสนอโซลูชั่น VDI เข้าสู่ตลาดไทยเรียบร้อยแล้ว นอกจากนั้นแล้ว เอเซอร์ยังมีทีมเซอร์วิสที่พร้อมให้คำปรึกษาและบริการกับลูกค้าองค์กรธุรกิจด้วยเช่นกัน

คุณนิธิพัทธ์ ประวีณวงศ์วุฒิ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท เอเซอร์ คอมพิวเตอร์ จำกัด กล่าวว่า การใช้งานดีไวซ์ในปัจจุบัน หรือสมาร์ทดีไวซ์ ทั้งผู้บริโภคในกลุ่มคอนซูเมอร์ คอมเมอร์เชียล หรือเอ็นเตอร์ไพรส์ก็ตาม ไม่ได้มองหาตามความต้องการใช้งานเท่านั้น แต่ยังมองหาดีไซน์ที่มีเอกลักษณ์ที่บ่งบอกถึงตัวตนของเจ้าของดีไวซ์ รวมไปถึงการตอบโจทย์เทรนด์ ที่สอดคล้องกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน ในปี 2017 เอเซอร์ได้นำเสนอนวัตกรรมที่รองรับ และตอบสนองความต้องการให้กับกลุ่มผู้บริโภคอย่างหลากหลายภายใต้กลุ่มสมาร์ท ดีไวซ์ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม Xplova, Pawbo รวมถึง Acer CloudProfessor (CPF) ที่เป็น STEM Education (STEM: Science, Technology, Engineering, Mathematics) สำหรับภาคการศึกษา สำหรับในกลุ่มเกมมิ่ง เอเซอร์นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมกลุ่ม casual gamer & professional gamer โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์ Acer Nitro และ Predator ที่มีหลากหลายรุ่น สำหรับเกมเมอร์คัดเลือกให้ตรงกับไลฟ์สไตล์ของตนเอง

Pet Hotel Solution (PHS) คือโซลูชั่นสำหรับธุรกิจที่พัฒนามาจาก Powbo อุปกรณ์ IoT ที่เอเซอร์นำเสนอเมื่อปีที่แล้ว จากแพสชั่นสู่โอกาสทางธุรกิจ สำหรับธุรกิจโรมแรมสำหรับสัตว์เลี้ยง (Pet Hotel) หรือโรงพยาบาลสัตว์ (Pet Hospital) โดยได้พัฒนาฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ โซลูชั่นให้สามารถควบคุม และใช้งานได้ง่ายผ่านแอพพลิเคชั่น ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจ Pet Hotel และ Pet Hospital ทั้งในด้านการบริการและรายได้

ผลิตภัณฑ์ในตระกูล Thin & Light ในปีนี้ประกอบด้วย Acer new Switch7 Black Edition โน้ตบุ๊คสำหรับผู้ใช้งานที่ต้องการความพรีเมียม ด้วยดีไซน์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว หรือ Acer new Swift 5 ที่บอดี้ผลิตจากแมกนีเซียม อัลลอยด์ ทำให้น้ำหนักเบาเพียง 970 กรัม