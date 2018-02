ก่อนเปิดตัว Samsung Galaxy S9 มาดูกันว่า “หลุด” ไปกี่อย่างแล้ว

รวมข้อมูล (หรือข่าวหลุด) เกี่ยวกับ Samsung Galaxy S9 และ S9+ ก่อนงาน Galaxy Unpacked 2018 ที่จะถึงในวันที่ 25 กุมภาพันธ์นี้

“หลุดขนาดนี้เปิดตัวเลยดีกว่า” สำหรับข่าวลือเรื่อง Galaxy S9 และ S9+ สองสมาร์ทโฟนระดับเรือธงตัวใหม่จาก Samsung ที่คาดว่ามีกำหนดเปิดตัวในงาน Galaxy Unpacked 2018 วันที่ 25 กุมภาพันธ์นี้แล้ว แต่ช่วงที่ผ่านมา กลับมีรายงานทั้งภาพและสเปก หลุดกระจายตามสื่อต่าง ๆ จนหลายคนแทบจะเดาได้แล้วว่า Samsung Galaxy S9 จะออกมาเป็นยังไง ทั้งนี้สำหรับใครที่ตามไม่ทัน ในที่นี้ก็ขอรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ Galaxy S9 ที่หลุดออกมาทั้งหมดในช่วงนี้ (เท่าที่รวบรวมได้) โดยจะแบ่งเป็นส่วน ๆ ให้เข้าใจง่ายดังนี้

ถือเป็นข้อมูลชุดแรก ๆ ที่เลยออกมา หลังมีการยืนยันชื่อ “Galaxy S9 และ S9+” เรียบร้อย ก็มีข่าวลือทันทีว่า “ตัวเครื่องจะมีหน้าตาแทบไม่ต่างจาก Galaxy S8” สังเกตได้จากภาพหลุด กระจกหน้าจอ กับ ตัวเคส ที่หลุดมาจาก Weibo สื่อสังคมออนไลน์ชื่อดังของจีน

เริ่มจากภาพกระจกหน้าจอของ Galaxy S9 และ S9+ ที่มีเขียนชื่อชัดเจน จากภาพจะเห็นเลยว่า บริเวณตำแหน่งของกล้องหน้ากับเซ็นเซอร์นั้น ไม่ต่างจาก S8 เลย ส่วนจอน่าจะเป็น Super AMOLED ดีไซน์แบบ Infinity Display ที่ไร้ขอบด้านข้าง แต่ยังเหลือขอบล่างกับบนอยู่นิดหน่อย และยังใช้สัดส่วน 18:9 ขนาด 5.8 นิ้ว สำหรับ S9 กับ 6.2 นิ้ว สำหรับ S9+ เหมือนเคย อีกภาพก็เป็นตัวเคส (รายงานโดย GSM Arena) แต่ก็โชว์ให้เห็นตัวเครื่อง Galaxy S9 และ S9+ ชัดเจนไม่น้อย อย่างรุ่น S9+ ที่เห็น ๆ เลยว่า เป็นรุ่นเดียวที่มาพร้อม กล้องคู่ โดยคาดว่าใช้เซ็นเซอร์ ISOCELL Dual แบบพิเศษของทาง Samsung

และเมื่อเร็ว ๆ นี้เอง ทาง sammobile.com ก็ได้รวบรวมภาพหลุดสำคัญจากที่ต่าง ๆ มาโชว์ในคราวเดียวเลย ซึ่งเผยภาพตัวเครื่อง Samsung Galaxy S9 กับ S9+ ชนิดจัดเต็ม และชัดเจนราวกับเป็นภาพจาก Official หรือทางการจริง ๆ ส่วนใครอยากดูภาพเพิ่มก็ คลิกที่ลิงค์นี้เลย

ก่อนหน้านี้มีการ เผยสเปกกล้องของ Galaxy S9+ ว่า จะมาพร้อมกล้องหน้าคู่ความละเอียด 12 ล้านพิกเซล และกล้องหลังคู่ความละเอียด 16 ล้านพิกเซล โดยกล้องหลังคู่นี้เอง ก็มีประเด็นว่าจะมาพร้อมฟีเจอร์ชวนว้าวอย่าง ปรับค่ารูรับแสงได้ ระหว่าง F/1.5 และ F/2.4 จนวันนี้เอง ก็มีภาพหลุด (ภาพบน) จาก winfuture.de โดยเป็นภาพที่โชว์การถ่ายในที่แสงมากสำหรับ F/2.4 กับแสงน้อยสำหรับ F/1.5 เหมือนช่วยยืนยันข้อมูลนี้เข้าไปอีก

และเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์นี้ ทาง Samsung เคยเผยคลิป Teaser เรียกน้ำย่อยของ Galaxy S9 ถึง 3 คลิป โดย 2 คลิปแรกโชว์จุดเด่นเรื่องกล้องซะส่วนใหญ่ ซึ่งสื่อชัดเจนว่ามาพร้อมฟีเจอร์ใหม่อย่าง “Slow Motion” กับ “ถ่ายแสงน้อย” (ส่วนคลิปสุดท้ายคือ 3D emoji) ก็เหมือนเป็นการยืนยันอีกว่า Galaxy S9 โดยเฉพาะ S9+ จะมาพร้อมกล้องปรับปรุงใหม่จริง และน่าจะมีฟีเจอร์ปรับค่ารูรับแสงแน่นอน

ก่อนจะมีข่าวหลุดของ Galaxy S9 และ S9+ ทาง Samsung ได้เปิดตัวชิปเซ็ทระดับ Hi-End ตัวใหม่อย่าง Exynos 9810 มาพร้อมความแรงมากกว่าเก่าถึง 40% และมี AI ในตัวด้วย ที่เด่นถัดมาคือชิป GPU หรือ Mali-G72 ที่อัดจำนวน Core มากถึง 18 Core กับชิปสแกนใบหน้า hybrid 3D เอโค ส่วนนี้คงไม่จำเป็นต้องลือ ยังไงชิปนี้ก็มีใน Galaxy S9 และ S9+ แน่นอน และใช้ Qualcomm Snapdragon 845 ในบางรุ่น ส่วนที่ลือจริง ๆ ก็คือตัวเครื่องอาจมาพร้อมแรมขนาด 6GB และพื้นที่ภายในจัดหนักจัดเต็มกันที่ 512GB กันเลย สำหรับรุ่น S9+

Display : หน้าจอ Super AMOLED สัดส่วน 18:9 ความละเอียด QHD ขนาด 5.8 นิ้ว สำหรับ S9 กับ 6.2 นิ้ว สำหรับ S9+

CPU : Exynos 9810 หรือ Qualcomm Snapdragon 845

RAM : 6 GB

ROM : สูงสุด 512GB สำหรับ S9+

Main Camera : กล้องหลังความละเอียด 16 ล้านพิกเซล สำหรับ S9 และ กล้องหลังคู่ความละเอียด 16 ล้านพิกเซล ปรับค่ารูรับแสงได้ระหว่าง F/1.5 และ F/2.4 สำหรับ S9+

Front Camera : กล้องหน้าคู่ความละเอียด 12 ล้านพิกเซล

Battery : 3,000 mAh สำหรับ S9 และ 3,500 mAh สำหรับ S9+

ระบบปฏิบัติการ : Android 8.0 Oreo

มาตรฐานกันน้ำกันฝุ่น : IP68

สีให้เลือก : ม่วง, น้ำเงิน, ดำ และ เทา

หลุดกันต่อเนื่องต่อกับเว็บ GSM Arena ที่เผยผลทดสอบซีพียู Exynos 9810 ของ S9+ บนแอพฯ GeekBench ผลคือ Single-Core ได้ไป 3,773 คะแนน และ Multi-Core ได้ไป 9,024 คะแนน มากกว่า S8+ พอควร ที่ใช้ซีพียู Exynos 8895 ที่ Single-Core เคยได้ไป 2,ุ159 คะแนน และ Multi-Core ได้ไป 7,235 คะแนน

ทั้งนี้ยังเผยด้วยว่า เคยทดสอบ S9+ ที่ใช้ซีพียู Qualcomm Snapdragon 845 แล้วด้วย ผลคือ Single-Core ได้ไป 2,422 คะแนน และ Multi-Core ได้ไป 8,351 คะแนน เห็นได้ชัดว่า Exynos 9810 แรงกว่า โดยเฉพาะ Single-Core ที่นำห่างไปไกลทีเดียว

หลังดูทั้งดีไซน์ กล้อง และสเปกไปแล้ว แน่นอนว่า Galaxy S9 และ S9+ ต้องมีของใหม่ซีกอย่างมาโชว์ด้วยแน่ และชัดกันว่า ต้องมีข่าวหลุดออกมาก่อน ซึ่งก็ตามคาด เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์นี้ มีผู้ใช้ Twiiter รายหนึ่งที่ชื่อ ‏ ได้เผยภาพอุปกรณ์เสริมตัวใหม่ของ Galaxy S9 และ S9+ อย่าง

ตอนที่เปิดตัว S8 และ S8+ ก็เคยโชว์ Samsung DeX Station อุปกรณ์เสริมที่ช่วยแปลงให้ตัวเครื่อง กลายเป็นสมาร์ทโฟนขนาดย่อมได้เลย สำหรับเจ้า “DeX Pad” ก็น่าจะคล้าย ๆ กัน โดยมีพอร์ตเชือมต่ออย่าง USB 3.0 , USB Type-C และ HDMI ในตัวด้วย แต่จากภาพนี้เอง ทำให้เรารู้ว่า Galaxy S9 และ S9+ ยังมีพอร์ตหูฟัง 3.5 mm อยู่ !!

The so-called ‘DeX Pad,’ first reported here: https://t.co/DowGkJrKUA pic.twitter.com/5hDaR4g5CM

