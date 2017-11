AMD ส่งโปรโมชั่นส่งท้ายปี วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2560

โปรโมชั่นส่งท้ายปีกับ AMD สำหรับสินค้าที่ซื้อตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2560 เฉพาะสินค้า Consumer หรือ Chip ที่อยู่ในแบรนด์ Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo เท่านั้น

รับของรางวัล 2 ต่อ

• เมื่อซื้อ Desktop ที่มี RYZEN 7/5 ทุกรุ่น ต่อที่ 1) รับฟรีแจ็คเก็ตสุดคลู 1 ตัว + ต่อที่ 2) แลกเกมส์ 3 เกมส์ มูลค่า 2,590 บาท

• เมื่อซื้อ Notebook ที่มี RYZEN ต่อที่ 1) รับฟรีกระเป๋ากันน้ำ + ต่อที่ 2) แลกรับเกมส์ 3 เกมส์ มูลค่า 2,590 บาท

• เมื่อซื้อ Notebook ที่มี FX ต่อที่ 1) รับฟรีกระเป๋ากันน้ำ + ต่อที่ 2) แลกรับเกมส์ 1 เกมส์ มูลค่า 1,290 บาท

• เมื่อซื้อ Notebook A12 / A10 / A9 ต่อที่ 1) เลือกรับฟรีเสื้อโปโลสุดเท่ หรือ กระเป๋าจัดระเบียบ + ต่อที่ 2) แลกเกมส์ 1 เกมส์มูลค่า 1,290 บาท

(มีเกมส์ให้เลือกสิบเกมส์คือ GOETIA, THE TURING TEST, BLACK THE FALL, CHILDREN OF ZODIARCS, OH MY GODHEADS, DEADBEAT HEROES, TOKYO DARK, FEAR EFFECT SEDNA, FORGOTTON ANNE, BATTALION 1944)

วิธีการรับเกมส์

• เข้าไปที่ www.amd.com/gamepromo

• ลงทะเบียนโดยการสมัคร Account

• Login เข้าระบบเพื่อตรวจสอบสิทธิ์

• เลือกเกมส์ที่ต้องการดาวน์โหลด

วิธีแลกของพรีเมี่ยม

• ตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน ต้องไม่เกิน 14 วันนับจากวันที่ซื้อ เพื่อการแลกรับของ

• ถ่ายรูปใบกำกับภาษี ส่งมาที่ line :@amdthailand

• แจ้งชื่อจริง เบอร์โทรและที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า

อัพเดทสินค้าและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

Line ID: @AMDthailand

Facebook.com/AMDthailamd

*ของรางวัลจำนวนจำกัดหรือจนกว่าของจะหมด

**ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรโมชั่นโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า**